트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2136

Evgeniy Chumakov 2020.11.19 11:01 #21351

mytarmailS :

물론 할 수 있지만 작업을 올바르게 설정해야 합니다.

글쎄요, Alexander가 진드기가 있는 파일을 주고(나는 그가 필터링되지 않은 진드기를 가지고 있다고 생각합니다) 얇은 행이 충족해야 하는 기준을 설명하도록 합니다.

mytarmailS 2020.11.19 11:04 #21352

울라지미르 이제르스키 :

공간(패턴)의 포인트별로 훈련할 수 있다면 왜 훈련을 위해 수십 개의 MO 표시기를 푸시해야 합니까? 프로그램은 오류 없는 솔루션을 발행합니다.

글쎄, 나는 이미 당신에게 지표가 무엇인지 설명했습니다. 어린아이와 같은 꽃과 함께 당신은 계속 죽에 간섭합니다.

정확한 결정을 내리는 방법을 알고 있다면 왜 MO가 필요합니까?

예브게니 추마코프 :

글쎄요, Alexander가 진드기가 있는 파일을 주고(나는 그가 필터링되지 않은 진드기를 가지고 있다고 생각합니다) 얇은 행이 충족해야 하는 기준을 설명하도록 합니다.

난 관심 없어...

Uladzimir Izerski 2020.11.19 11:05 #21353

mytarmailS :

당신은 지표가 무엇인지, 아니면 필터가 무엇인지 이해하지 못합니다...

지표는 원래 정보를 더 나은 다른 정보 (필터링 됨 )로 변환하는 수학 공식 (필터) 입니다.

일부 이벤트를 강조 표시 (적합) 하기 위해 극값을 기반으로 추세선을 만들 때 수학적 변환 (필터) == 표시기를 만듭니다.

그리고는 이해력이 부족해서 안된다고 소리친다)) 역설))

보다 구체적으로, 고정 관념의 문제 ..

포인트 ))

과학적 공식은 성공에 더 가까이 다가가지 못할 것입니다.))

그러기 위해서는 시장을 이해해야 합니다.

여기 요점이 있습니다.

mytarmailS 2020.11.19 11:08 #21354

울라지미르 이제르스키 :

과학적 공식은 성공에 더 가까이 다가가지 못할 것입니다.)) 그러기 위해서는 시장을 이해해야 합니다. 여기 요점이 있습니다.

이것은 과학적 공식화가 아니라 일반적으로 받아 들여지는 개념입니다 ...

이것은 사람들이 같은 언어를 사용하는 데 필요하며, 그래야만 서로를 이해할 기회가 있습니다 ...

Aleksey Vyazmikin 2020.11.19 12:02 #21355

울라지미르 이제르스키 :

지표를 기반으로 시장 모델을 구축할 수 없습니다. 모델 공간에서 점의 위치에 의해서만 구성할 수 있습니다. 우리의 경우 그래프 평면에서 점의 위치에 따라.

지표 작성자에 따르면 지표는 중요한 정보를 강조 표시하여 시장 상태를 설명하기 위해 작성되었습니다. 때로는 변환을 통해 강조 표시되는 정보가 시장 참가자에게 정말 중요한 경우 지표는 시장 모델이 아닌 거래 모델을 개선합니다.

일반적으로 오실레이터를 이해한 것처럼 왜 갑자기 지표만 사용하기로 결정했는지 이해가 되지 않습니다. 내 기사에서 표준 전달의 지표가 유용할 수 있음을 보여주었습니다. 이를 거부합니까?

Vladimir Perervenko 2020.11.19 12:05 #21356

울라지미르 이제르스키 :

지표에 따라 시장 모델을 구축할 수 없습니다. 모델 공간에서 점의 위치에 의해서만 건설될 수 있습니다. 우리의 경우 그래프 평면에서 점의 위치에 따라.

잘못되고 상충되는 의견.

차트의 점이 지표의 점이 될 수 없다고 누가 말했습니까?

그런데 차트의 표면을 구성하는 지표가 가장 유용합니다.

mytarmailS 2020.11.19 12:23 #21357

블라디미르 페레르벤코 :

잘못되고 상충되는 의견. 차트의 점이 지표의 점이 될 수 없다고 누가 말했습니까? 그런데 차트의 표면을 구성하는 지표가 가장 유용합니다.

그리고 그것을 이해하는 방법?

mytarmailS 2020.11.19 12:39 #21358

울라지미르 이제르스키 :

사실 예측해야 할 것은 마지막 두 극단에서 만들어진 실의 윗줄과 아랫줄의 속도,

속도에 의해 추세의 예측 광선을 구축(외삽)하는 것이 가능합니다.

Uladzimir Izerski 2020.11.19 12:39 #21359

알렉세이 비아즈미킨 :

지표 작성자에 따르면 지표는 중요한 정보를 강조 표시하여 시장 상태를 설명하기 위해 작성되었습니다. 때로는 변환을 통해 강조 표시되는 정보가 시장 참가자에게 정말 중요한 경우 지표는 시장 모델이 아닌 거래 모델을 개선합니다.

일반적으로 오실레이터를 이해한 것처럼 왜 갑자기 지표만 사용하기로 결정했는지 이해가 되지 않습니다. 내 기사에서 표준 전달의 지표가 유용할 수 있음을 보여주었습니다. 이를 거부합니까?

아니요. 나는 지표, 심지어 오실레이터의 유용성을 부정하지 않습니다. 그러나 그것들을 기반으로 기계 모델을 구축할 수는 없으며 포인트의 실제 가격 변화를 고려할 것입니다. 이것은 매수 또는 매도를 결정할 때 중요합니다. 신호가 있을 것입니다. 그러나 기대 수명은 큰 문제입니다.

시장 모델은 특정 가격과 시간을 기반으로 해야 합니다. 기계 인식은 시간에 흐릿한 파생 상품이 아니라 가격 형태의 특징적인 특징을 의미합니다.

블라디미르 페레르벤코 :

잘못되고 상충되는 의견. 차트의 점이 지표의 점이 될 수 없다고 누가 말했습니까? 그런데 차트의 표면을 구성하는 지표가 가장 유용합니다.

맞아요. 차트 자체는 가격 변동의 지표입니다.

MO의 경우 포인트를 사용하는 것이 더 유리합니다. 어떤 종류의 Macdi 또는 Stochastic의 안개보다 시간의 가격 .

Uladzimir Izerski 2020.11.19 12:41 #21360

mytarmailS :

사실 예측해야 할 것은 마지막 두 극단에서 실의 윗줄과 아랫줄 의 속도뿐입니다. 속도에 의해 추세의 예측 광선을 구축(외삽)하는 것이 가능합니다.

나는 당신과 이야기하는 것에 흥미를 잃었습니다.
물론 할 수 있지만 작업을 올바르게 설정해야 합니다.
글쎄요, Alexander가 진드기가 있는 파일을 주고(나는 그가 필터링되지 않은 진드기를 가지고 있다고 생각합니다) 얇은 행이 충족해야 하는 기준을 설명하도록 합니다.
공간(패턴)의 포인트별로 훈련할 수 있다면 왜 훈련을 위해 수십 개의 MO 표시기를 푸시해야 합니까? 프로그램은 오류 없는 솔루션을 발행합니다.
글쎄, 나는 이미 당신에게 지표가 무엇인지 설명했습니다. 어린아이와 같은 꽃과 함께 당신은 계속 죽에 간섭합니다.
정확한 결정을 내리는 방법을 알고 있다면 왜 MO가 필요합니까?
난 관심 없어...
당신은 지표가 무엇인지, 아니면 필터가 무엇인지 이해하지 못합니다...
지표는 원래 정보를 더 나은 다른 정보 (필터링 됨 )로 변환하는 수학 공식 (필터) 입니다.
일부 이벤트를 강조 표시 (적합) 하기 위해 극값을 기반으로 추세선을 만들 때 수학적 변환 (필터) == 표시기를 만듭니다.
그리고는 이해력이 부족해서 안된다고 소리친다)) 역설))
보다 구체적으로, 고정 관념의 문제 ..
포인트 ))
그러기 위해서는 시장을 이해해야 합니다.
여기 요점이 있습니다.
이것은 과학적 공식화가 아니라 일반적으로 받아 들여지는 개념입니다 ...
이것은 사람들이 같은 언어를 사용하는 데 필요하며, 그래야만 서로를 이해할 기회가 있습니다 ...
지표를 기반으로 시장 모델을 구축할 수 없습니다.
모델 공간에서 점의 위치에 의해서만 구성할 수 있습니다.
우리의 경우 그래프 평면에서 점의 위치에 따라.
지표 작성자에 따르면 지표는 중요한 정보를 강조 표시하여 시장 상태를 설명하기 위해 작성되었습니다. 때로는 변환을 통해 강조 표시되는 정보가 시장 참가자에게 정말 중요한 경우 지표는 시장 모델이 아닌 거래 모델을 개선합니다.
일반적으로 오실레이터를 이해한 것처럼 왜 갑자기 지표만 사용하기로 결정했는지 이해가 되지 않습니다. 내 기사에서 표준 전달의 지표가 유용할 수 있음을 보여주었습니다. 이를 거부합니까?
잘못되고 상충되는 의견.
차트의 점이 지표의 점이 될 수 없다고 누가 말했습니까?
그런데 차트의 표면을 구성하는 지표가 가장 유용합니다.
그리고 그것을 이해하는 방법?
사실 예측해야 할 것은 마지막 두 극단에서 만들어진 실의 윗줄과 아랫줄의 속도,
속도에 의해 추세의 예측 광선을 구축(외삽)하는 것이 가능합니다.
아니요. 나는 지표, 심지어 오실레이터의 유용성을 부정하지 않습니다. 그러나 그것들을 기반으로 기계 모델을 구축할 수는 없으며 포인트의 실제 가격 변화를 고려할 것입니다. 이것은 매수 또는 매도를 결정할 때 중요합니다. 신호가 있을 것입니다. 그러나 기대 수명은 큰 문제입니다.
시장 모델은 특정 가격과 시간을 기반으로 해야 합니다. 기계 인식은 시간에 흐릿한 파생 상품이 아니라 가격 형태의 특징적인 특징을 의미합니다.
맞아요. 차트 자체는 가격 변동의 지표입니다.
MO의 경우 포인트를 사용하는 것이 더 유리합니다. 어떤 종류의 Macdi 또는 Stochastic의 안개보다 시간의 가격 .
나는 당신과 이야기하는 것에 흥미를 잃었습니다.