트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 861

Yuriy Asaulenko 2018.04.25 22:09 #8601

Renat Akhtyamov 2018.04.25 22:16 #8602

[삭제] 2018.04.25 22:19 #8603
멋진 변동성 지표를 만들었습니다. 추가된 볼륨 기능으로 필요한 사람이 있습니까?

https://www.mql5.com/ru/code/12567

for (bar=limit; bar>= 0 && ! IsStopped (); bar--)
{
residual=price[bar]-price[bar+ 1 ];
residualSq= MathPow (residual, 2.0 );
GarchNumVar=e_alpha*residualSq+e_beta*GarchNumVar;
GarchNum= MathSqrt (GarchNumVar);
long vol[];
CopyTickVolume ( _Symbol , 0 ,bar, 1 ,vol);
IndBuffer[bar]= MathSqrt (GarchNum*vol[ 0 ]);
//---
if (bar) GarchNumVar_=GarchNumVar;
}

그래서 다시 수정하고 틱 볼륨을 추가하고 이 모든 것에서 루트를 취했습니다(이유는 일반적으로 주기를 결정합니다).

지연을 변경할 수 있는 빨간색 표시

숙제: 변동성 n 막대를 미리 예측하고 다시 가격으로 변환

가장 쉬운 방법: autoregression 및 https://www.mql5.com/en/articles/318

Mihail Marchukajtes 2018.04.25 22:23 #8604

Mihail Marchukajtes 2018.04.25 22:56 #8605

Mihail Marchukajtes 2018.04.25 23:16 #8606

Evgeni Gavrilovi 2018.04.26 00:17 #8608

Mihail Marchukajtes 2018.04.26 02:51 #8610
글쎄, 모든 것이 ... 계정이 활성화되었습니다. 이제 통계는 완벽합니다. 모델이 받음.. 불타오른다.... 바지에 손이.. 전계정의 통계가 망한건 쟤들(비뚤어진 손)때문에.... 대체적으로 난.. 첫 신호와 조류를 기다리며....
글쎄, 당신은 빌어 먹을 줄.(C)
실례가 되지 않는다면 공개하세요.
멋진 변동성 지표를 만들었습니다. 추가된 볼륨
기능으로 필요한 사람이 있습니까?
https://www.mql5.com/ru/code/12567
그래서 다시 수정하고 틱 볼륨을 추가하고 이 모든 것에서 루트를 취했습니다(이유는 일반적으로 주기를 결정합니다).
지연을 변경할 수 있는 빨간색 표시
숙제: 변동성 n 막대를 미리 예측하고 다시 가격으로 변환
가장 쉬운 방법: autoregression 및 https://www.mql5.com/en/articles/318
어떤 의미에서 공개???? 신호???
1:1000의 레버리지만으로는 신호에 연결할 수 없습니다. 옛날처럼 1:100 할 수 있을 것 같아요.....
필요 없음. 존경하는 선생님의 칭호를 자랑스럽게 가지고 가십시오!
Icarus는 그의 주둥이로 아스팔트를 세게 때려야 합니다.
그런 다음 가지를 콧물로 채우는 것을 잊지 마십시오. 태우자)))
글쎄, 마침내 나는 내가 장님인 줄 알았다. 나는 당신의 가성 공격을 보지 못했습니다 ..... 그리고 이제 모든 것이 정상입니다. 이미 가버렸습니다 :-)
좋아, 걱정하지마... 돌파하자...
변동성이 흥미롭게 보입니다. 이 칠면조에서 무언가를 짜내려고 할 수 있다고 생각합니다. 그러나 미래의 변동성은 Black-Scholes 공식을 사용하여 예측됩니다. 변동성을 예측하는 방법을 배우면 옵션을 빠르게 줄일 수 있습니다. 여기 MT에서만 옵션이없는 것 같습니다 .... 생략입니다 ....
이 칠면조를 MT4용으로 만드는 옵션이 있습니까 ??? 오늘은 밤새도록 모델들과 함께 앉아 있을 거라 생각합니다. 그래서 이 표시기를 차량에 장착하고 어떻게 작동하는지 확인할 수 있습니다. 의미가 있을까.....
balin vlomy rewrite, 6개월 이상 전에 mt4를 철거했는데 내 컴퓨터에도 설치되어 있지 않습니다. 간단한 공식이 있습니다. 여러분이 마스터할 것이라고 생각합니다. 또는 포럼에서 주제를 작성하면 barabashkin과 같은 고귀한 사람이 도움을 줄 것입니다.
빅데이터 관련 교육과정 추천해주실 수 있나요?) 모든 면을 다 다룰 수 있도록... 영어로도 가능)
지금 보고 있어요 :)
https://yandexdataschool.ru/edu-process/courses/machine-learning