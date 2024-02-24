트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1136 1...112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143...3399 새 코멘트 pantural 2018.10.26 20:27 #11351 올렉 파코프 : 설정이 없는 Heiken Ashi 표시기. 아 젠장.. 사진이 심상치 않다 모든 지표가 성배 가 될 역사의 특정 섹션으로 조정될 수 있다는 것을 모두 알고 있습니다. "모든 매개변수"에서도 동일하게 수행할 수 있습니다. 스토리를 선택하기만 하면 됩니다. "성배" 모든 것이 매우 간단하게 확인되고 기차에 칠면조를 장착한 다음 대규모 히스토리에서 oos(한 번)에 대해 백테스트하여 최소 500개의 거래가 있도록 하고 오류는 거래 수의 제곱에 반비례하여 감소합니다. . [삭제] 2018.10.26 22:47 #11352 이고르 마카누 : 흠, 여기나 유머에 관한 주제에 글을 쓸 줄도 모릅니다. 아침에 나는 안드로이드 tvbox의 브라우저에서 광고 차단을 껐습니다. 왜냐하면 RBC에서 캔 절단기를 금지하기 시작했기 때문입니다(TV에서 나는 인터넷 서핑을 하곤 했습니다). 이제는 그들이 사이트에서 저를 제공하기 시작했다는 것에 놀랐습니다 기계 학습 과정에 등록하기 위해 캔 절단기가 비활성화되었다는 것을 기억할 때까지 에 12주 동안 과정을 지불하지 않을 것이지만 교육 프로그램을 무료로 제공하겠다고 약속합니다 . MO에 대한 교육 프로그램이 있는 사람이 있습니까? ??? - 이론을 끌어올리고 싶을 때 딱! 추신: 어떤 불운한 날, 그들이 마침내 내 스팸함을 훔쳤습니다. 저는 2년 동안 스팸 메일함을 시작했습니다. 모든 종류의 왼쪽 규칙에 대해 새 메일함을 다시 시작해야 합니다. ... 내일 할 것입니다. https://www.youtube.com/watch?v=qLBkB4sMztk&list=PLJOzdkh8T5kp99tGTEFjH_b9zqEQiiBtC 오른쪽에 재생 목록이 있습니다 [삭제] 2018.10.26 22:54 #11353 이고르 마카누 : 저것들. 러시아어로 모스크바 지역의 네트워크에서 Vorontsov보다 더 지능적이지 않다고 말하고 싶습니까? 나는 나중에 Vorontsov를 떠났고 이미 YouTube에서 백업을 만들었습니다. 예, 일반적으로 같은 것입니다. 나는 이미 무엇을 공부할지, 거의 모든 것을 알고 있습니다)) [삭제] 2018.10.26 23:12 #11354 이고르 마카누 : 선생님과 전문가의 정보 없이 가격만 가지고 스스로 거래하는 방법을 배우는 AI를 만드는 데 관심이 있었습니다. 내가 코드 베이스에 던진 것은 나중에 개선할 것입니다. 나머지는 더 이상 AI가 아니라 덜거덕거림 예를 들어, 최상의 출력 선택 문제가 해결되지 않은 경우(물론 개입 없이 자동으로) pantural 2018.10.26 23:24 #11355 막심 드미트리예프스키 : 선생님과 전문가의 정보 없이 가격만 가지고 스스로 거래하는 방법을 배우는 AI를 만드는 데 관심이 많았습니다. 이것이 매트릭스를 만들고 러시아인과 미국인을 겨루는 SAI(강력한 인공 지능)입니다. https://cloud.mail.ru/public/HRZX/uS3xg38cg 를 보면 SAI라고 하지만 비뚤어지게 만들어졌습니다. Bandera의 Andrey Kuchemenko가 제공하는 간단한 옵션이 있습니다. void AI(){ std::map<std::string, std::string> memory; // Словарь while (true) // цикл { cout << "enter question" << endl; // попросить ввести вопрос string question; cin >> question; // ввести вопрос с клавиатуры в переменную question string answer = memory[question]; // запросить вопрос в словаре // если в словаре есть такой ответ(не пустой) то вывести ответ на консоль if (answer != "") cout << question << " this is " << answer << endl; else // если нет в словаре ответа попросить ввести ответ { cout << "enter answer" << endl; std::cin >> answer; memory[question] = answer; // записать пару вопрос-ответ в словарь } }} Файл из Облака Mail.Ru 0s.mnwg65le.nvqws3booj2q.nblz.ru Облако Mail.Ru - это ваше персональное надежное хранилище в интернете. Все нужные файлы всегда под рукой, доступны в любой точке мира с компьютера или смартфона. Machine learning in trading: 초보자의 질문 MQL4 MT4 유전 알고리즘-쉬워요 Aleksey Vyazmikin 2018.10.27 02:03 #11356 나는 여기에서 나무에서 잎을 선택하는 데 종사했으며 테스트 기간 (M1) 동안 0 주위에 매달려 있었고 지금은 쓰레기라고 생각합니다. 거의 1 년을이 모든 MO에 보냈고 실수로 테스트했습니다. 다른 TF(M5)가 있는 어드바이저가 예상외로 정상적인 결과를 보여 다른 TF를 시도하기 시작했고 훈련 기간과 테스트 기간 모두에서 결과가 좋은(M2) 다른 TF를 찾았습니다. 교육 기간은 2015년부터 2017년까지이며, 2018년 시험입니다. 이것은 사고입니까, 아니면 프랙탈리티의 표현입니까? 훈련 기간은 M1에 불과합니다. Ivan Negreshniy 2018.10.27 09:40 #11357 막심 드미트리예프스키 : 선생님과 전문가의 정보 없이 가격만 가지고 스스로 거래하는 방법을 배우는 AI를 만드는 데 관심이 있었습니다. 내가 코드 베이스에 던진 것은 나중에 개선할 것입니다. 나머지는 더 이상 AI가 아니라 덜거덕거림 예를 들어, 최상의 출력 선택 문제가 해결되지 않은 경우(물론 개입 없이 자동으로) 내가 아는 한 에이전트는 테스터에서 무작위로 오더를 열도록 신호를 보내고 결국에는 다항식을 통해 선택한 기능에서 수집된 샘플을 기반으로 포레스트가 구축됩니다. 나는 항목이 가격 차이로 표시될 수 있고 주문 없이 IMHO가 표시될 수 있다고 생각하지만 최대 이익으로 출구를 찾으려면 아마도 ... [삭제] 2018.10.27 11:53 #11358 이반 네그레쉬니 : 내가 아는 한 에이전트는 테스터에서 무작위로 오더를 열도록 신호를 보내고 결국에는 다항식을 통해 선택한 기능에서 수집된 샘플을 기반으로 포레스트가 구축됩니다. 나는 항목이 가격 차이로 표시될 수 있고 주문 없이 IMHO가 표시될 수 있다고 생각하지만 최대 이익으로 출구를 찾으려면 아마도 ... 첫 번째 예, 다항식은 변경할 수 있습니다. 숲 자체와 같이 원하는 대로 고정하십시오. 2 잘 못잡음 Ivan Negreshniy 2018.10.27 13:12 #11359 막심 드미트리예프스키 : 첫 번째 예, 다항식은 변경할 수 있습니다. 숲 자체와 같이 원하는 대로 고정하십시오. 2 잘 못잡음 2. 기존 BP의 상단과 하단으로 거의 모호하지 않게 정의되고 출구가 덜 명확하여 찾을 수 있기 때문에 무작위 주문 실행으로 항목을 찾는 이유에 대해. [삭제] 2018.10.27 13:17 #11360 이반 네그레쉬니 : 2nd는 기존 BP의 상단과 하단으로 거의 명확하게 정의되고 출구가 덜 명확하므로 찾을 수 있기 때문에 무작위 주문 실행으로 항목을 찾는 이유에 대해. 출구는 구매 및 판매 모두에 대한 레이블(임의)을 의미합니다. 나는 포지션을 종료하기 위한 어떤 특별한 알고리즘도 고려하지 않는다. 왜냐하면 매도 신호는 매수 주문 을 마감하라는 자연스러운 신호입니다(이것이 정확하지 않을 수 있지만 생각하지 않았습니다) 따라서 이것은 흥미로운 작업입니다. 고유한 전략 세트를 얻은 다음 최상의 전략을 선택하기 위해 일부 분포에서 또는 분포를 열거하여 레이블을 무작위로 샘플링하는 방법 즉, f-th 단어를 효과적으로 변경하는 방법 1...112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
설정이 없는 Heiken Ashi 표시기.
아 젠장.. 사진이 심상치 않다
모든 지표가 성배 가 될 역사의 특정 섹션으로 조정될 수 있다는 것을 모두 알고 있습니다. "모든 매개변수"에서도 동일하게 수행할 수 있습니다. 스토리를 선택하기만 하면 됩니다. "성배"
모든 것이 매우 간단하게 확인되고 기차에 칠면조를 장착한 다음 대규모 히스토리에서 oos(한 번)에 대해 백테스트하여 최소 500개의 거래가 있도록 하고 오류는 거래 수의 제곱에 반비례하여 감소합니다. .
아침에 나는 안드로이드 tvbox의 브라우저에서 광고 차단을 껐습니다. 왜냐하면 RBC에서 캔 절단기를 금지하기 시작했기 때문입니다(TV에서 나는 인터넷 서핑을 하곤 했습니다). 이제는 그들이 사이트에서 저를 제공하기 시작했다는 것에 놀랐습니다 기계 학습 과정에 등록하기 위해 캔 절단기가 비활성화되었다는 것을 기억할 때까지 에 12주 동안 과정을 지불하지 않을 것이지만 교육 프로그램을 무료로 제공하겠다고 약속합니다 . MO에 대한 교육 프로그램이 있는 사람이 있습니까? ??? - 이론을 끌어올리고 싶을 때 딱!
https://www.youtube.com/watch?v=qLBkB4sMztk&list=PLJOzdkh8T5kp99tGTEFjH_b9zqEQiiBtC오른쪽에 재생 목록이 있습니다
선생님과 전문가의 정보 없이 가격만 가지고 스스로 거래하는 방법을 배우는 AI를 만드는 데 관심이 있었습니다. 내가 코드 베이스에 던진 것은 나중에 개선할 것입니다.
이것이 매트릭스를 만들고 러시아인과 미국인을 겨루는 SAI(강력한 인공 지능)입니다.
https://cloud.mail.ru/public/HRZX/uS3xg38cg 를 보면 SAI라고 하지만 비뚤어지게 만들어졌습니다.
Bandera의 Andrey Kuchemenko가 제공하는 간단한 옵션이 있습니다.
void AI()
{
std::map<std::string, std::string> memory; // Словарь
while (true) // цикл
{
cout << "enter question" << endl; // попросить ввести вопрос
string question;
cin >> question; // ввести вопрос с клавиатуры в переменную question
string answer = memory[question]; // запросить вопрос в словаре
// если в словаре есть такой ответ(не пустой) то вывести ответ на консоль
if (answer != "") cout << question << " this is " << answer << endl;
else // если нет в словаре ответа попросить ввести ответ
{
cout << "enter answer" << endl;
std::cin >> answer;
memory[question] = answer; // записать пару вопрос-ответ в словарь
}
}
}
나는 여기에서 나무에서 잎을 선택하는 데 종사했으며 테스트 기간 (M1) 동안 0 주위에 매달려 있었고 지금은 쓰레기라고 생각합니다. 거의 1 년을이 모든 MO에 보냈고 실수로 테스트했습니다. 다른 TF(M5)가 있는 어드바이저가 예상외로 정상적인 결과를 보여 다른 TF를 시도하기 시작했고 훈련 기간과 테스트 기간 모두에서 결과가 좋은(M2) 다른 TF를 찾았습니다. 교육 기간은 2015년부터 2017년까지이며, 2018년 시험입니다.
이것은 사고입니까, 아니면 프랙탈리티의 표현입니까?
훈련 기간은 M1에 불과합니다.
선생님과 전문가의 정보 없이 가격만 가지고 스스로 거래하는 방법을 배우는 AI를 만드는 데 관심이 있었습니다. 내가 코드 베이스에 던진 것은 나중에 개선할 것입니다.
내가 아는 한 에이전트는 테스터에서 무작위로 오더를 열도록 신호를 보내고 결국에는 다항식을 통해 선택한 기능에서 수집된 샘플을 기반으로 포레스트가 구축됩니다.
나는 항목이 가격 차이로 표시될 수 있고 주문 없이 IMHO가 표시될 수 있다고 생각하지만 최대 이익으로 출구를 찾으려면 아마도 ...
첫 번째 예, 다항식은 변경할 수 있습니다. 숲 자체와 같이 원하는 대로 고정하십시오.
2 잘 못잡음
2nd는 기존 BP의 상단과 하단으로 거의 명확하게 정의되고 출구가 덜 명확하므로 찾을 수 있기 때문에 무작위 주문 실행으로 항목을 찾는 이유에 대해.
출구는 구매 및 판매 모두에 대한 레이블(임의)을 의미합니다. 나는 포지션을 종료하기 위한 어떤 특별한 알고리즘도 고려하지 않는다. 왜냐하면 매도 신호는 매수 주문 을 마감하라는 자연스러운 신호입니다(이것이 정확하지 않을 수 있지만 생각하지 않았습니다)
따라서 이것은 흥미로운 작업입니다. 고유한 전략 세트를 얻은 다음 최상의 전략을 선택하기 위해 일부 분포에서 또는 분포를 열거하여 레이블을 무작위로 샘플링하는 방법
즉, f-th 단어를 효과적으로 변경하는 방법