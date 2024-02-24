트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1134

트렌드를 아주 잘 강조하는 지표를 만들었고 슈퍼 트렌드라고 불렀습니다))

이제 두 가지 버전이 개발 중입니다(그림 1). 에브라 5분 25,000 포인트

파란색 추세 상승, 빨간색 추세 하락,


한 버전이 어떤 면에서 다른 버전보다 앞서 있고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

설정이 없는 지표, 마침표가 없는, 아직 MO 없음)) 지표의 주요 아이디어는 적응성입니다!

그건 그렇고, 테스트에 대한 계산이 꽤 비싸지 만 이것은 내가 만든 최고의 추세 지표입니다 ... 그만한 가치가 있습니다 ...

그 경우입니다)) 행운을 빕니다 모두!

플랫에서 당신은 어쨌든 고통받을 것입니다

테스트 결과가 나오는지 보자...

추신 내 지표는 링크에 있는 것과 아무 관련이 없으며 이동 평균 도 모든 면에서 근본적으로 다릅니다.

그것은 일반적인 의미에서 가격에 맞게 제작되지도 않았습니다.

아아 그리고 아 .. 본질적으로 동일하지만 형식이 아닙니다.

테스트는 흥미로울 것입니다.
 
맥스를 보자, 난 정말 네가 틀렸으면 좋겠어))

경험에 따르면 기적은 일어나지 않는다고 하지만, 경험에 따르면 나는 지금까지 했던 것과는 다른 무언가를 만들었다.

 
예쁘다

유일한 하지만

플랫과 추세 사이의 선은 2 MA의 교차점과 거의 동일하며 스프레드의 모든 후속 손실이 있습니다.

 
네, 다 헛소리입니다. Mashki, 채널, + 채널 분석 . 그리고 모든 사랑.

 
))))) 아 아

외환 동아리 학생 또는 무엇? ))

왜 자동차? 스토캐스틱이 더 나을 것입니다.
 
여기에 답이 있습니다.


 
고맙습니다. 아마도 그럴 것이다.
엠비. 그리고 나쁜 생각이 아닙니다. 그러나 완전히 다른 응용 프로그램의 경우. 아마도 Mashki가 더 좋을 것입니다.
