로르샤흐 :

아아, 이 관점에서 본 과제는 간단하게 설명되어 있습니다.

하지만 주기의 시작을 예측하는 방법을 찾을 수 있습니다.

 
mytarmailS :

그리고 끝)

 
mytarmailS :

또는 더 많은 효과가 있을 것이라는 기대를 가지고 기존의 전략과 같이 하십시오.

 
발레리 야스트렘스키 :

예를 들어 뉴런이 추세선을 그리도록 하는 것은 간단합니다.

로르샤흐 :

이것은 또한 신화이며 작동하지 않습니다!

 
mytarmailS :

불행히도 이것은 업계 표준입니다.

그래서 공장으로 돌아가기 GG
 
mytarmailS :

쉽게 그리는 것, 의미 있는 데이터를 찾는 것.

 
발레리 야스트렘스키 :

잘 시도))

 
mytarmailS :

현재 논리. 나는 최소 극값 사이의 속도와 최대 극값 사이의 속도를 별도로 계산합니다. 그것들이 거의 같으면 추세가 있고 중간에 선이 있습니다. 사실, 복잡한 알고리즘이 얻어집니다.

 
발레리 야스트렘스키 :

당신과 당신의 계산은 어떻습니까? ))

여기에서 알고리즘이 선을 그리도록 강제할 필요가 있습니다. 그런 선에서 가격이 이길 것입니다. 선은 아무런 제약 없이 그려지며 (직접 참조하지 않고) Te AMO가 원하는 대로, 그가 원하는 것에서 ..


자 여기서 질문입니다..

이 선을 알고리즘에 어떻게 나타낼 것인가?

어떻게 가르칠 것인가?

데이터를 어떻게 정규화할 것인가?

.....

...

..

그리고 당신은 단지 말합니다

이것은 읽을 수 있는 기성품 코드가 있는 기사가 아니며 Fisher 의 예를 사용하는 홍채가 아닙니다. 여기에서는 각 단계를 직접 발명해야 하며 기성품의 예를 찾을 수 없습니다.

 
mytarmailS :

거의 같습니다. 훈련을 위해 데이터를 준비하는 방법.

