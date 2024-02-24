트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1130

레나트 아크티아모프 :

즉, 전체 히스토리 크기의 창을 취하면 처음부터 끝까지 플랫이 있습니까?

왜요?

 
mytarmailS :

레나트 아크티아모프 :
mytarmailS :

레나트 아크티아모프 :

알고리즘의 관점에서 방향 이동을 찾으려고 시도할 수도 있습니다.

두 매개변수가 2보다 작은 경우 추세를 고려합니다.

그리고 그대로, 7 이상 

gp <- get_parameters(x[ii])
  
  flat <- gp[ 1 ]>= 8 && gp[ 2 ]>= 8
  trend <- gp[ 1 ]< 2 && gp[ 2 ]< 2

플랫은 파란색으로 표시되고 추세는 분홍색으로 표시됩니다.

슬라이딩 창에서 50 점이었습니다.

이제 200점


mytarmailS :

어떤 패턴이 시작되었을 때 실시간으로 어떻게 노래합니까 .. 이것은 다시 역사에 그림입니다

 
막심 드미트리예프스키 :

실시간으로, 아무것도, 슬라이딩 윈도우의 끝에서만 ... 그러나 요점은 사후에도 이 아파트를 알고리즘화하는 방법을 알지 못했다는 것입니다. 이것이 첫 번째, 두 번째입니다. 어떻게든 이러한 것들을 클러스터링할 수 있고 좋은 징조를 얻을 수 있습니다

글쎄, karoch, 나는 내 시스템을 위해 아파트를 알고리즘화하는 작업을 가지고 있었고, 나는 그것을 완료했습니다) 나에게 브라보, 하하)

이고르 마카누 :

첫 번째 그림의 음영 영역이 아닌 이유는 무엇입니까? 연구를 수행한 TF를 알려주십시오.

플랫/트렌드 규칙에 맞지 않는 영역입니다.

x1과 x2가 "1"(추세)보다 크고 8(평평)보다 작은 섹션입니다.

플랫과 트렌드의 중간을 좋아하시는 분

mytarmailS :

아니요, 나는 이것을 믿지 않을 것입니다 - 그것은 효과가 있을 것입니다

 
마법사_ :

tf가 아닙니다.

네 맞습니다, TF가 아닙니다. 예제는 예제 재생의 편의와 속도를 위해 임의로 생성된 가격으로 만들어졌습니다. 당신은 절대적으로 어떤 TF를 취할 수 있습니다

