트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1139 1...113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146...3399 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2018.11.01 15:45 #11381 팬츄럴 : 예, 버그는 반드시 보고되어야 합니다. 귀하의 보고서를 예로 사용해도 될까요? 적합성은 어디에나 있습니다. 무엇을 말하든지 문제는 그것을 수용 가능한 수준으로 줄이는 방법입니다. 물론 사용할 수 있습니다. 이 보고서에는 가치가 없습니다! 끼워맞추기에 대해서는 어찌할 바를 생각하고 있는데 한편으로는 역사상 얻은 제한된 수의 조합을 잎사귀 형태로 사용하면 끼워맞추기 효과가 줄어들어야 하고, 한편으로는 훈련 샘플에서 작업하는 리프의 60%가 테스트 세트에서 작업을 중지합니다. 문제는 역사가 어떻게 변했는지, 정확히 무슨 일이 일어났는지, 작동하던 것이 작동을 멈췄는지 이해하는 것입니다. 많은 수의 예측 변수는 하늘에 있는 수많은 별과 같으며, 그 축적으로 인해 다른 태양계의 행성에서 더 이상 볼 수 없는 다양한 별자리를 생각해 낼 수 있으므로 여기에 숫자 조합의 수가 시장 진입 의 수보다 많기 때문에 적합합니다. 이동 평균 전략적 예측 시스템 흥미롭고 유머러스한 Ivan Negreshniy 2018.11.01 16:34 #11382 알렉세이 비아즈미킨 : 물론 사용할 수 있습니다. 이 보고서에는 가치가 없습니다! 핏팅에 관해서는 어떻게 해야할지 고민하고 있는데, 역사적으로 얻은 제한된 수의 조합을 나뭇잎 형태로 사용하면 핏 효과가 줄어들어야 하고, 한편으로는 훈련 샘플에서 작업하는 리프의 60%가 테스트 세트에서 작업을 중지합니다 . 문제는 역사가 어떻게 변했는지, 정확히 무슨 일이 일어났는지, 작동하던 것이 작동을 멈췄는지 이해하는 것입니다. 많은 수의 예측 변수는 하늘에 있는 수많은 별과 같으며, 그 축적으로 인해 다른 태양계의 행성에서 더 이상 볼 수 없는 다양한 별자리를 생각해 낼 수 있으므로 여기에 숫자 조합의 수가 시장 진입 의 수보다 많기 때문에 적합합니다. 훈련 조정은 과거에도 그랬고 앞으로도 그럴 것입니다. 누가 뭐라고 하든 고품질로 수행하면 더 많은 작업 휴가가 있을 것입니다. 그리고 비유적으로, 훈련 샘플에 대한 거래와 스프링보드에서 점프하여 관성에 의해 OOS를 가속화하고 비행하는 것을 비교할 수 있습니다. 동시에 이 샘플의 주식 그래프가 움푹 들어간 곳이 있는 곡선으로 판명되면 좋은 점프를 기대할 수 없습니다. :) pantural 2018.11.01 18:45 #11383 알렉세이 비아즈미킨 : 끼워맞추기에 대해서는 어찌할 바를 생각하고 있는데 한편으로는 역사상 얻은 제한된 수의 조합을 잎사귀 형태로 사용하면 끼워맞추기 효과가 줄어들어야 하고, 한편으로는 훈련 샘플에서 작업하는 리프의 60%가 테스트 세트에서 작업을 중지합니다. 문제는 역사가 어떻게 변했는지, 정확히 무슨 일이 일어났는지, 작동하던 것이 작동을 멈췄는지 이해하는 것입니다. 많은 수의 예측 변수는 하늘에 있는 수많은 별과 같으며, 그 축적으로 인해 다른 태양계의 행성에서 더 이상 볼 수 없는 다양한 별자리를 생각해 낼 수 있으므로 여기에 숫자 조합의 수가 시장 진입 의 수보다 많기 때문에 적합합니다. 이것은 10 억 달러의 질문입니다 IMHO 모든 귀납 (일반화)이 적합합니다. ML은 이론의 통제를 벗어난 통계, 휴리스틱 및 목발을 경멸하지 않는 엔지니어링 통계, 통계는 이것 또는 그 평균 (기대), 평균 , 평균 편차 등이 있지만 우리 모두는 "러셀의 닭"에 대한 비유를 기억합니다. 주인은 닭에게 몇 백 번(통계적으로 유의미한 양)을 먹일 것입니다. 그러나 구체적으로 한 번만 도살할 것입니다((( 인형도 마찬가지일 수 있습니다. T3 StepMAExpert_EA 절대적으로 임의의 프로세스와 FOREX. Aliaksandr Hryshyn 2018.11.01 19:27 #11384 생각을 위한 질문: 역사에 적응한 많은 전략이 있고 새로운 데이터에 좋은 결과를 주는 많은 전략이 있습니다. 이 두 가지 전략 집합을 기록에서 실행할 때 서로 어떻게 다릅니까? Yuriy Asaulenko 2018.11.01 20:26 #11385 알리악산드르 흐리신 : 생각을 위한 질문: 역사에 적응한 많은 전략이 있고 새로운 데이터에 좋은 결과를 주는 많은 전략이 있습니다. 이 두 가지 전략 집합을 기록에서 실행할 때 서로 어떻게 다릅니까? 아무것도. 두 가지 유형의 전략 모두 기록에 적합합니다. 그러한 조정의 목적과 수단이 다를 수도 있겠지만, 저자가 아닌 우리는 알 수 없습니다.) mytarmailS 2018.11.02 12:01 #11386 알리악산드르 흐리신 : 생각을 위한 질문: 히스토리에 맞춘 전략도 많고, 새로운 데이터에 좋은 결과를 주는 전략도 많다 . 이 두 가지 전략 집합을 기록에서 실행할 때 서로 어떻게 다릅니까? ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) .. Aliaksandr Hryshyn 2018.11.02 12:08 #11387 mytarmailS : ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) .. 그렇다면 질문일 뿐입니다.) pantural 2018.11.02 12:08 #11388 알리악산드르 흐리신 : 생각을 위한 질문: 역사에 적응한 많은 전략이 있고 새로운 데이터에 좋은 결과를 주는 많은 전략이 있습니다. 이 두 가지 전략 집합을 기록에서 실행할 때 서로 어떻게 다릅니까? 질문이 맞습니다. 모델을 동일하게 교육 및 제어에 대해 가르친다면 오류 곡선은 다음과 같을 것입니다. 과적합은 불일치가 시작될 때(약 19번째 n의 그림에서) 따라서 귀하의 질문에 대한 답변 입니다. 역사적으로 재조정 된 모델은 제어에서 좋은 모델보다 훨씬 더 나을 것입니다 . 이상적으로는 역사 및 통제에 대한 형평성 차트(OOS)는 구별할 수 없어야 합니다. 즉, "부드러운 발판"에 대한 지역 "구루"의 진술은 순전히 넌센스이며 모든 것이 정확히 반대이며 역사가 끝난 곳과 통제가 시작된 곳에서 볼 수 없어야합니다. 유로 쥐 MT5에 대한 고주파 거래 지능이 있는 전문가. 개념. Renat Akhtyamov 2018.11.02 12:13 #11389 여러분, MO 전문가입니다. 함수를 그릴 때 학습 뉴런을 만드는 방법에 대한 링크를 공유할 수 있는 사람은 누구입니까? [삭제] 2018.11.02 12:19 #11390 팬츄럴 : 질문이 맞습니다. 모델을 동일하게 교육 및 제어에 대해 가르친다면 오류 곡선은 다음과 같을 것입니다. 과적합은 불일치가 시작될 때(약 19번째 n의 그림에서) 따라서 귀하의 질문에 대한 답변 입니다. 역사적으로 재조정 된 모델은 제어에서 좋은 모델보다 훨씬 더 나을 것입니다 . 이상적으로는 역사 및 통제에 대한 형평성 차트(OOS)는 구별할 수 없어야 합니다. 즉, "부드러운 발판"에 대한 지역 "구루"의 진술은 순전히 넌센스이며 모든 것이 정확히 반대이며 역사가 끝난 곳과 통제가 시작된 곳에서 볼 수 없어야합니다. 2개 샘플의 균형을 맞추면 됩니다. 3일차의 실패에서 당신을 구해주지는 않겠지만, 그럼에도 불구하고 접근 방식은 옳습니다. 1...113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
예, 버그는 반드시 보고되어야 합니다. 귀하의 보고서를 예로 사용해도 될까요?
적합성은 어디에나 있습니다. 무엇을 말하든지 문제는 그것을 수용 가능한 수준으로 줄이는 방법입니다.
물론 사용할 수 있습니다. 이 보고서에는 가치가 없습니다!
끼워맞추기에 대해서는 어찌할 바를 생각하고 있는데 한편으로는 역사상 얻은 제한된 수의 조합을 잎사귀 형태로 사용하면 끼워맞추기 효과가 줄어들어야 하고, 한편으로는 훈련 샘플에서 작업하는 리프의 60%가 테스트 세트에서 작업을 중지합니다. 문제는 역사가 어떻게 변했는지, 정확히 무슨 일이 일어났는지, 작동하던 것이 작동을 멈췄는지 이해하는 것입니다.
많은 수의 예측 변수는 하늘에 있는 수많은 별과 같으며, 그 축적으로 인해 다른 태양계의 행성에서 더 이상 볼 수 없는 다양한 별자리를 생각해 낼 수 있으므로 여기에 숫자 조합의 수가 시장 진입 의 수보다 많기 때문에 적합합니다.
물론 사용할 수 있습니다. 이 보고서에는 가치가 없습니다!
핏팅에 관해서는 어떻게 해야할지 고민하고 있는데, 역사적으로 얻은 제한된 수의 조합을 나뭇잎 형태로 사용하면 핏 효과가 줄어들어야 하고, 한편으로는 훈련 샘플에서 작업하는 리프의 60%가 테스트 세트에서 작업을 중지합니다 . 문제는 역사가 어떻게 변했는지, 정확히 무슨 일이 일어났는지, 작동하던 것이 작동을 멈췄는지 이해하는 것입니다.
많은 수의 예측 변수는 하늘에 있는 수많은 별과 같으며, 그 축적으로 인해 다른 태양계의 행성에서 더 이상 볼 수 없는 다양한 별자리를 생각해 낼 수 있으므로 여기에 숫자 조합의 수가 시장 진입 의 수보다 많기 때문에 적합합니다.
훈련 조정은 과거에도 그랬고 앞으로도 그럴 것입니다. 누가 뭐라고 하든 고품질로 수행하면 더 많은 작업 휴가가 있을 것입니다.
그리고 비유적으로, 훈련 샘플에 대한 거래와 스프링보드에서 점프하여 관성에 의해 OOS를 가속화하고 비행하는 것을 비교할 수 있습니다.
동시에 이 샘플의 주식 그래프가 움푹 들어간 곳이 있는 곡선으로 판명되면 좋은 점프를 기대할 수 없습니다. :)
끼워맞추기에 대해서는 어찌할 바를 생각하고 있는데 한편으로는 역사상 얻은 제한된 수의 조합을 잎사귀 형태로 사용하면 끼워맞추기 효과가 줄어들어야 하고, 한편으로는 훈련 샘플에서 작업하는 리프의 60%가 테스트 세트에서 작업을 중지합니다. 문제는 역사가 어떻게 변했는지, 정확히 무슨 일이 일어났는지, 작동하던 것이 작동을 멈췄는지 이해하는 것입니다.
많은 수의 예측 변수는 하늘에 있는 수많은 별과 같으며, 그 축적으로 인해 다른 태양계의 행성에서 더 이상 볼 수 없는 다양한 별자리를 생각해 낼 수 있으므로 여기에 숫자 조합의 수가 시장 진입 의 수보다 많기 때문에 적합합니다.
이것은 10 억 달러의 질문입니다 IMHO 모든 귀납 (일반화)이 적합합니다. ML은 이론의 통제를 벗어난 통계, 휴리스틱 및 목발을 경멸하지 않는 엔지니어링 통계, 통계는 이것 또는 그 평균 (기대), 평균 , 평균 편차 등이 있지만 우리 모두는 "러셀의 닭"에 대한 비유를 기억합니다. 주인은 닭에게 몇 백 번(통계적으로 유의미한 양)을 먹일 것입니다. 그러나 구체적으로 한 번만 도살할 것입니다((( 인형도 마찬가지일 수 있습니다.
생각을 위한 질문:
역사에 적응한 많은 전략이 있고 새로운 데이터에 좋은 결과를 주는 많은 전략이 있습니다. 이 두 가지 전략 집합을 기록에서 실행할 때 서로 어떻게 다릅니까?
생각을 위한 질문:
역사에 적응한 많은 전략이 있고 새로운 데이터에 좋은 결과를 주는 많은 전략이 있습니다. 이 두 가지 전략 집합을 기록에서 실행할 때 서로 어떻게 다릅니까?
아무것도. 두 가지 유형의 전략 모두 기록에 적합합니다.
그러한 조정의 목적과 수단이 다를 수도 있겠지만, 저자가 아닌 우리는 알 수 없습니다.)
생각을 위한 질문:
히스토리에 맞춘 전략도 많고, 새로운 데이터에 좋은 결과를 주는 전략도 많다 . 이 두 가지 전략 집합을 기록에서 실행할 때 서로 어떻게 다릅니까?
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ..
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ..
생각을 위한 질문:
역사에 적응한 많은 전략이 있고 새로운 데이터에 좋은 결과를 주는 많은 전략이 있습니다. 이 두 가지 전략 집합을 기록에서 실행할 때 서로 어떻게 다릅니까?
질문이 맞습니다.
모델을 동일하게 교육 및 제어에 대해 가르친다면 오류 곡선은 다음과 같을 것입니다.
과적합은 불일치가 시작될 때(약 19번째 n의 그림에서) 따라서 귀하의 질문에 대한 답변 입니다. 역사적으로 재조정 된 모델은 제어에서 좋은 모델보다 훨씬 더 나을 것입니다 . 이상적으로는 역사 및 통제에 대한 형평성 차트(OOS)는 구별할 수 없어야 합니다. 즉, "부드러운 발판"에 대한 지역 "구루"의 진술은 순전히 넌센스이며 모든 것이 정확히 반대이며 역사가 끝난 곳과 통제가 시작된 곳에서 볼 수 없어야합니다.
여러분, MO 전문가입니다.
함수를 그릴 때 학습 뉴런을 만드는 방법에 대한 링크를 공유할 수 있는 사람은 누구입니까?
질문이 맞습니다.
모델을 동일하게 교육 및 제어에 대해 가르친다면 오류 곡선은 다음과 같을 것입니다.
과적합은 불일치가 시작될 때(약 19번째 n의 그림에서) 따라서 귀하의 질문에 대한 답변 입니다. 역사적으로 재조정 된 모델은 제어에서 좋은 모델보다 훨씬 더 나을 것입니다 . 이상적으로는 역사 및 통제에 대한 형평성 차트(OOS)는 구별할 수 없어야 합니다. 즉, "부드러운 발판"에 대한 지역 "구루"의 진술은 순전히 넌센스이며 모든 것이 정확히 반대이며 역사가 끝난 곳과 통제가 시작된 곳에서 볼 수 없어야합니다.
2개 샘플의 균형을 맞추면 됩니다. 3일차의 실패에서 당신을 구해주지는 않겠지만, 그럼에도 불구하고 접근 방식은 옳습니다.