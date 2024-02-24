트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1143 1...113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150...3399 새 코멘트 Rashid Umarov 2018.11.05 20:01 #11421 팬츄럴 : 들어봐, Wikipedia는 VO를 대체하지 않을 것이고, Wikipedia는 실제로 일어나는 일의 전체 영역을 고려하지 않았고, 자기자본 \ PnL 길이는 어떤 길이든 될 수 있으며, Wikipedia는 당신이 1년 동안만 측정하고 일일 수익의 명확한 수. 예를 들어 http://economic-definition.com/Other_branches_of_mathematics/Koefficient_Sharpa_Sharpe_Ratio__eto.html을 읽으십시오. 일반적으로 실험실을 한 번 이상 수행한 사람은 SR 정규화에 대해 알아야 합니다. 이 사용자가 추진하는 내용은 여기에서 4분 30초 동안 비디오에서 볼 수 있습니다. Видео 6. Считаем коэффициент Шарпа в Экселе - Активные и пассивные портфельные стратегии | Coursera ru.coursera.org Video created by National Research University Higher School of Economics for the course "Портфельные инвестиции: активные и пассивные стратегии". Дорогие слушатели! Вторая неделя нашего курса посвящена изучению активных и пассивных портфельных ... Renat Akhtyamov 2018.11.05 20:04 #11422 라시드 우마로프 : 검색 사용법을 알아두시면 좋습니다. https://smart-lab.ru/blog/267416.php 나는 단지 앉아서 위의 게시물에 감동하여 외환을보고있었습니다. 특히 Sharpe ratio는 3 이상이다. 예, 물론 HFT 전략을 만드는 것이 가능하며 지점 중 하나의 어딘가에서 수익성을 보여주었습니다 ... 하지만 퍼짐이 나타나자 마자 모든 것이 지옥으로 간다. 한편 거래량이 줄어들면서 좋은 전략도 얻어지지만 역시... 오, 이러한 Forex는 추세를 따라 자릅니다. 제대로 연 플레이어는 샤프 비율에 의해 다시 죽습니다 ... 일반적으로 어떻게 그렇게 높은 계수를 얻을 수 있는지조차 모릅니다. 논의 오류, 버그, 질문 고문이 벌 수없는 것은 Rashid Umarov 2018.11.05 20:08 #11423 일반적으로 HFT와 Sharpe 지수의 관계에 관한 주제로 그런 오래된 기사를 찾았습니다 . http://www.long-short.pro/post/rajiv-sethi-risk-i-voznagrazhdenie-v-vysokochastotnoy- 토고블-73 기사에 따르면 30,000개 이상의 계정 중 해당 설명에 맞는 계정은 31개에 불과합니다. 그러나 이러한 거래자들은 시장을 지배하여 총 거래량의 47%를 차지하고 판매/구매 계약의 거의 75%에서 한쪽 또는 양쪽 거래에 나타납니다. 그리고 그들은 최소한의 방향성 조치로 이를 수행합니다. 평균 야간 포트폴리오는 거래량의 2%에 불과하고 평균 HFT 트레이더의 야간 포트폴리오는 항상 0입니다. ... HFT 거래자는 그들이 감수하는 위험 비율에 대해 평균 이상의 수익을 얻습니다. 이것은 일반적으로 모든 유형의 거래자에게 해당됩니다. 전반적으로 HFT의 평균 연간 Sharpe 비율은 9.2입니다. 하위 범주의 경우 공격적인 HFT 거래자(8.46)가 가장 낮은 위험 조정 수익률을 수행하는 반면, 수동적 HFT 거래자는 약간 더 나은 성과(8.56)와 혼합 기업의 최고 성과(10.46)를 수행합니다. 스프레드는 모든 HFT 거래자에 대해 2.23에서 13.89 사이의 사분위수 범위로 큽니다. 그러나 HFT의 낮은 수익/위험 수준은 S&P 500의 Sharpe 비율(0.31)보다 7배 높습니다. Rajiv Sethi: Риск и вознаграждение в высокочастотной торговле www.long-short.pro Известная статья о доходности высокочастотных трейдеров в последнее время привлекает изрядное внимание средств массовой информации. Среди авторов статьи - Андрей Кириленко (Andrei Kirilenko) из Комиссии по фьючерсной биржевой торговле (Commodity Futures Trading Commission, CFTC), который при изучении «мгновенного обвала 2010 года» применял... Aleksey Nikolayev 2018.11.05 20:12 #11424 팬츄럴 : resample - SR 알고리즘을 위조하는 시각적 방법 아무도 눈치 채지 못할 때까지 알고리즘을 빠르게 변경합시다))) IMHO - 포트폴리오에 더 좋은 것이 개별 차량에는 덜 좋을 수 있습니다. 일반적으로 TS에는 Sharp가 고려되는 "거래 종료"의 순간이 명확하게 정의되어 있습니다. 포트폴리오와 자산은 그런 명확한 포인트가 없기 때문에 임의로 선택할 수 있고, 이러한 자의성에 시달리지 않기 위해 모든 작업이 완료됩니다. Грааль 2018.11.05 22:57 #11425 라시드 우마로프 : 이 사용자가 추진하는 내용은 여기에서 4분 30초 동안 비디오에서 볼 수 있습니다. 판추럴이 맞는 과정에서 표준편차에 대한 이익의 비율에 1년의 일수의 근을 곱해야 합니다. https://www.quantstart.com/articles/Sharpe-Ratio-for-Algorithmic-Trading-Performance-Measurement https://www.quora.com/How-should-a-Sharpe-ratio-be-calculated https://quant.stackexchange.com/questions/9476/how-do-i-calculate-sharpe-ratio-from-pl Sharpe Ratio for Algorithmic Trading Performance Measurement | QuantStart www.quantstart.com When carrying out an algorithmic trading strategy it is tempting to consider the annualised return as the most useful performance metric. However, there are many flaws with using this measure in isolation. The calculation of returns for certain strategies is not completely straightforward. This is especially true for strategies that aren't... Aleksey Nikolayev 2018.11.06 07:44 #11426 성배 : 판추럴의 과정에서 표준편차에 대한 이익의 비율에 1년의 일수의 근을 곱해야 합니다. https://www.quantstart.com/articles/Sharpe-Ratio-for-Algorithmic-Trading-Performance-Measurement https://www.quora.com/How-should-a-Sharpe-ratio-be-calculated https://quant.stackexchange.com/questions/9476/how-do-i-calculate-sharpe-ratio-from-pl 당신이 말하는 것은 "Annualized Sharpe"라고 하는 것이 더 정확하고 "Sharpe Ratio"는 현재 MT에서와 같이 정확하게 계산됩니다. 전략 성과 측정의 경우 업계 표준으로 "샤프 비율"은 일반적으로 수익률이 측정되는 거래 기간을 기준으로 계산되는 "연간 샤프"로 인용됩니다. Sharpe Ratio and Its Applications in Algorithmic Trading www.quantinsti.com Sharpe ratio is the ratio of the excess expected return of an investment (over risk-free rate) per unit of volatility or standard deviation. It is a measure for calculating risk-adjusted return. geratdc_ 2018.11.06 10:12 #11427 알렉세이 니콜라예프 : IMHO - 포트폴리오에 더 좋은 것이 개별 차량에는 덜 좋을 수 있습니다. 일반적으로 TS에는 Sharp가 고려되는 "거래 종료"의 순간이 명확하게 정의되어 있습니다. 포트폴리오와 자산은 그런 명확한 포인트가 없기 때문에 임의로 선택할 수 있고, 이러한 자의성에 시달리지 않기 위해 모든 작업이 완료됩니다. 거기에서 어떤 포트폴리오를 계산합니까? 투기적인 시장 가격으로? 발행인의 보고 분석에 한 번 이상 참석하여 순자산 대 주식수(장부가)의 비율을 시장 투기 가치와 비교하는 것이 필요합니다. 모든 종류의 계수를 계산할 때 어떤 이유로 아무도 주식의 장부가를 고려하지 않지만 이것이 위험 계산의 기초입니다. 투기 가격이 장부 가격 근처에서 거래된다면 성장 가능성이 있습니다. 너무 높으면 그러한 주식을 버려야 할 때이지만 다시보고의 역학을 살펴 봅니다. 발행인이 재무가 아닌 일상적인 활동에서 수익을 내면 지옥에 이르기까지 여전히 그러한 주식을 유지할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 장부 가격에 대한 투기 가격의 초과 %가 신호인지 이해하는 것입니다. 균형 가격을 가져와 거래 상품의 차트에서 찾아야 합니다. 수평선을 거기에 놓고 이러한 변동성에서 이미 주식에 대한 투기 가격의 성장/감소 가능성에 대한 결정을 내립니다. 당신은 쓰레기를 파헤치고 있으며(추측 인용의 역사에서, 심지어 브로커가 당신을 위해 조정했습니다) "g"로 성배를 만들고 싶어합니다. 6개월 전, Maxim은 역사에서 고문을 가르치는 것은 이 모든 것이 헛소리라고 말했습니다. 우리는 성장 또는 하락에 대한 동일한 기대가 특정 지표에 대한 거래 상품의 민감도에 대한 근본적인 분석을 통해서만 예측할 수 있다는 데 동의했습니다. 6 개월이 지났고 그들은 어떤 종류의 숲과 예측자에 대해 계속 물을 붓고 얼굴 만 바뀌고 카트는 여전히 거기에 있습니다. 굽은 곳 주변의 해안 근처 강에서 거꾸로 뒤집혀 바퀴가 타 버립니다 ... 여기. 나는 실망했다. 백테스트에서 훌륭한 EA! 트레이딩 로봇 썼는데 마이너스 고조파 거래 geratdc_ 2018.11.06 10:28 #11428 좋은 조언자는 획득 또는 누출이라는 단 하나의 지표만 가지고 있습니다. 이것도 저것도 나쁜 조언자라면. 차트를 열면 완전한 쓰레기가 표시되고 이에 대해 고문을 교육하고 싶습니까? 그대로 경찰봉으로 여기까지 와서 너희들을 해산시키고 싶다)))) Konstantin Nikitin 2018.11.06 10:31 #11429 geratdc_ : 좋은 조언자는 획득 또는 누출이라는 단 하나의 지표만 가지고 있습니다. 이것도 저것도 나쁜 조언자라면. 차트를 열면 완전한 쓰레기가 표시되고 이에 대해 고문을 교육하고 싶습니까? 그대로 경찰봉으로 여기까지 와서 너희들을 해산시키고 싶다)))) 어떤 조언가의 머리를 갖는 것은 나쁘지 않습니다. 최적화는 결코 불필요한 것이 아닙니다. 검색 사용법을 알아두시면 좋습니다. https://smart-lab.ru/blog/267416.php
나는 단지 앉아서 위의 게시물에 감동하여 외환을보고있었습니다. 특히 Sharpe ratio는 3 이상이다.
예, 물론 HFT 전략을 만드는 것이 가능하며 지점 중 하나의 어딘가에서 수익성을 보여주었습니다 ...
퍼짐이 나타나자 마자 모든 것이 지옥으로 간다.
한편 거래량이 줄어들면서 좋은 전략도 얻어지지만 역시...
오, 이러한 Forex는 추세를 따라 자릅니다. 제대로 연 플레이어는 샤프 비율에 의해 다시 죽습니다 ...
일반적으로 어떻게 그렇게 높은 계수를 얻을 수 있는지조차 모릅니다.
일반적으로 HFT와 Sharpe 지수의 관계에 관한 주제로 그런 오래된 기사를 찾았습니다 . http://www.long-short.pro/post/rajiv-sethi-risk-i-voznagrazhdenie-v-vysokochastotnoy- 토고블-73
기사에 따르면 30,000개 이상의 계정 중 해당 설명에 맞는 계정은 31개에 불과합니다. 그러나 이러한 거래자들은 시장을 지배하여 총 거래량의 47%를 차지하고 판매/구매 계약의 거의 75%에서 한쪽 또는 양쪽 거래에 나타납니다. 그리고 그들은 최소한의 방향성 조치로 이를 수행합니다. 평균 야간 포트폴리오는 거래량의 2%에 불과하고 평균 HFT 트레이더의 야간 포트폴리오는 항상 0입니다.
HFT 거래자는 그들이 감수하는 위험 비율에 대해 평균 이상의 수익을 얻습니다. 이것은 일반적으로 모든 유형의 거래자에게 해당됩니다. 전반적으로 HFT의 평균 연간 Sharpe 비율은 9.2입니다. 하위 범주의 경우 공격적인 HFT 거래자(8.46)가 가장 낮은 위험 조정 수익률을 수행하는 반면, 수동적 HFT 거래자는 약간 더 나은 성과(8.56)와 혼합 기업의 최고 성과(10.46)를 수행합니다. 스프레드는 모든 HFT 거래자에 대해 2.23에서 13.89 사이의 사분위수 범위로 큽니다. 그러나 HFT의 낮은 수익/위험 수준은 S&P 500의 Sharpe 비율(0.31)보다 7배 높습니다.
resample - SR 알고리즘을 위조하는 시각적 방법
아무도 눈치 채지 못할 때까지 알고리즘을 빠르게 변경합시다)))
IMHO - 포트폴리오에 더 좋은 것이 개별 차량에는 덜 좋을 수 있습니다. 일반적으로 TS에는 Sharp가 고려되는 "거래 종료"의 순간이 명확하게 정의되어 있습니다. 포트폴리오와 자산은 그런 명확한 포인트가 없기 때문에 임의로 선택할 수 있고, 이러한 자의성에 시달리지 않기 위해 모든 작업이 완료됩니다.
거기에서 어떤 포트폴리오를 계산합니까? 투기적인 시장 가격으로? 발행인의 보고 분석에 한 번 이상 참석하여 순자산 대 주식수(장부가)의 비율을 시장 투기 가치와 비교하는 것이 필요합니다. 모든 종류의 계수를 계산할 때 어떤 이유로 아무도 주식의 장부가를 고려하지 않지만 이것이 위험 계산의 기초입니다. 투기 가격이 장부 가격 근처에서 거래된다면 성장 가능성이 있습니다. 너무 높으면 그러한 주식을 버려야 할 때이지만 다시보고의 역학을 살펴 봅니다. 발행인이 재무가 아닌 일상적인 활동에서 수익을 내면 지옥에 이르기까지 여전히 그러한 주식을 유지할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 장부 가격에 대한 투기 가격의 초과 %가 신호인지 이해하는 것입니다. 균형 가격을 가져와 거래 상품의 차트에서 찾아야 합니다. 수평선을 거기에 놓고 이러한 변동성에서 이미 주식에 대한 투기 가격의 성장/감소 가능성에 대한 결정을 내립니다. 당신은 쓰레기를 파헤치고 있으며(추측 인용의 역사에서, 심지어 브로커가 당신을 위해 조정했습니다) "g"로 성배를 만들고 싶어합니다. 6개월 전, Maxim은 역사에서 고문을 가르치는 것은 이 모든 것이 헛소리라고 말했습니다. 우리는 성장 또는 하락에 대한 동일한 기대가 특정 지표에 대한 거래 상품의 민감도에 대한 근본적인 분석을 통해서만 예측할 수 있다는 데 동의했습니다. 6 개월이 지났고 그들은 어떤 종류의 숲과 예측자에 대해 계속 물을 붓고 얼굴 만 바뀌고 카트는 여전히 거기에 있습니다. 굽은 곳 주변의 해안 근처 강에서 거꾸로 뒤집혀 바퀴가 타 버립니다 ... 여기. 나는 실망했다.
좋은 조언자는 획득 또는 누출이라는 단 하나의 지표만 가지고 있습니다. 이것도 저것도 나쁜 조언자라면. 차트를 열면 완전한 쓰레기가 표시되고 이에 대해 고문을 교육하고 싶습니까? 그대로 경찰봉으로 여기까지 와서 너희들을 해산시키고 싶다))))
어떤 조언가의 머리를 갖는 것은 나쁘지 않습니다. 최적화는 결코 불필요한 것이 아닙니다.
나는 "정확히 그렇다"고 공식 자체가 정확하다고 말하지는 않지만 모든 전략에 대해 단일 기간 동안 거래의 수익성이 아니라 일일(시간당 등 동일한 단계) 수익률로 계산해야 합니다. , 그러면 전략은 그러한 계수의 값에 따라 성과로 비교할 수 있습니다. 그렇지 않으면 그러한 숫자가 거래와 크게 다른 숫자로 계산되는 경우 예를 들어 하나의 전략에 대해 샤프가 0.01인 것은 중요하지 않습니다. 그리고 5는 두 번째로 어느 것이 더 나은지/나쁜지 명확하지 않으며 기호만 중요합니다(위, 0보다 낮음).
따라서 pantural은 고전적인 Sharpe 비율에 대해 이야기하지 않았지만 그럼에도 불구하고 그것에 대해 중요한 질문을 제기했습니다. 저는 개인적으로 샤프 비율을 선호하지 않지만 전략 성과의 척도로 최대 손실 대비 이익 비율을 선호합니다.