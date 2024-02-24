트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 523 1...516517518519520521522523524525526527528529530...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2017.11.15 07:37 #5221 막심 드미트리예프스키 : 이것은 이미 100번 논의된 일반적인 적합성이 아닙니다. 이는 기본적으로 수행되며 Forex에서 실제 사용을 나타내지 않습니다. 맞는 것 같습니다. Yazh는 이것이 OOS 샘플 외부의 사이트라고 표시한 것 같습니다. ..... 그렇다면 어디에 적합합니까? 이건 그냥 똑같고 뭔가 일반화의 수준이 상당히 높네요..... [삭제] 2017.11.15 07:40 #5222 마이클 마르쿠카이테스 : 맞는 것 같습니다. Yazh는 이것이 OOS 샘플 외부의 사이트라고 표시한 것 같습니다. ..... 그렇다면 어디에 적합합니까? 이건 그냥 똑같고 뭔가 일반화의 수준이 상당히 높네요..... ah .. out .. 나는 OOC를 간과했습니다 :) 그러면 실생활에서 작동해야합니다. 더 나쁘게도 어쨌든 + 안정적인 결과를 얻으려면 교차 검증 및 적응형 TS를 수행해야 합니다. 하지만 많은 함정도 있습니다. 내가 발견한 자가 훈련 시스템의 주요 함정은 동일한 샘플에서 매번 포리스트 또는 NN이 약간 다르게 훈련된다는 것입니다. 이 때문에 최종 결과가 크게 바뀔 수 있습니다. 저것들. 테스터에서 같은 차량을 여러 번 달리면 결과가 달라집니다 :) 그리고 신경망에 대해 더 배울 때마다 단순 로짓 또는 선형 회귀 가 점점 더 좋아지기 시작합니다 :D HMA - 모든 프로그래머를 엘리트 지표 :) 에마 크로스! Aleksei Kuznetsov 2017.11.15 08:00 #5223 클래스당 훈련 예제 수가 다를 때 네트워크에 어떤 일이 발생하는지 아는 사람이 있습니까? 나는 이것이 왜곡을 초래하고 네트워크가 하나의 클래스만 발행하기 시작한다고 확신했습니다. 그리고 클래스별 예제 수로 정렬하면 상황이 수정됩니다. 하지만 왜 그런지 이해하고 싶습니다. 예를 들어, 고양이 100마리와 개 2마리를 본 사람은 "오! 뭔가 새로운 것"과 같이 개에 특별한 주의를 기울이고 적절하게 검사합니다. 어떤 이유로 이 2마리의 개는 신경망에서 고양이와 유사한 것으로 판명되었습니다. 저것들. 양이 질을 망친다. 너무 작음 - 클래스 중 하나의 예제 수가 정의에 대해 단일 뉴런/연결을 선택할 수 없습니까? softmax를 사용하더라도 출력 뉴런이 선택되므로 연결이 이루어지지 않습니다. 아니면 다른 클래스에서 이 2개의 예와 매우 유사한 10개의 예가 있고 그들에게 유리한 점이 있습니까? SOM: 요리 방법 MT4를 위한 확률적 신경망, 지뢰밭에서의 시장예절 또는 예의범절 [삭제] 2017.11.15 08:08 #5224 마이클 마르쿠카이테스 : 맞는 것 같습니다. Yazh는 이것이 OOS 샘플 외부의 사이트라고 표시한 것 같습니다. ..... 그렇다면 어디에 적합합니까? 이건 그냥 똑같고 뭔가 일반화의 수준이 상당히 높네요..... 그럼 나도 한 달 동안 앞뒤로 자랑할게 [삭제] 2017.11.15 08:57 #5225 도서관 : 클래스당 훈련 예제 수가 다를 때 네트워크에 어떤 일이 발생하는지 아는 사람이 있습니까? 나는 이것이 왜곡을 초래하고 네트워크가 하나의 클래스만 발행하기 시작한다고 확신했습니다. 그리고 클래스별 예제 수로 정렬하면 상황이 수정됩니다. 하지만 왜 그런지 이해하고 싶습니다. 예를 들어, 고양이 100마리와 개 2마리를 본 사람은 "오! 뭔가 새로운 것"과 같이 개에 특별한 주의를 기울이고 적절하게 검사합니다. 어떤 이유로 이 2마리의 개는 신경망에서 고양이와 유사한 것으로 판명되었습니다. 저것들. 양이 질을 망친다. 너무 작음 - 클래스 중 하나의 예제 수가 정의에 대해 단일 뉴런/연결을 선택할 수 없습니까? softmax를 사용하더라도 출력 뉴런이 선택되므로 연결이 이루어지지 않습니다. 아니면 다른 클래스에서 이 2개의 예와 매우 유사한 10개의 예가 있고 그들에게 유리한 점이 있습니까? 글쎄, 그녀는 예제를 평균화하고 두 번째 클래스는 더 적은 몫을 기여하기 시작합니다 [삭제] 2017.11.15 10:09 #5226 또 다른 호기심 많은 리바 페이스북의 예언자 http://strategy.doubledoji.com/how-to-use-facebooks-prophet-algorithm-in-forex-trading/ https://github.com/doubledare704/jupyter-bitcoin 외환 및 비트코인의 예 Get My Forex Systems FREE! adminstrategy.doubledoji.com Trading is all about forecasting price. If you have been reading my Forex Strategies 2.0 Blog, you must have seen I am focusing more and more on algorithmic trading. If you can forecast currency pair price with a reasonable degree of accuracy, you can make a lot of pips. Markets have changed a lot. Today algorithms rule the market. Wall Street... Morexod 2017.11.15 17:22 #5227 어떤 진전이 있었습니까? Раскрашиваем чёрно-белую фотографию с помощью нейросети из 100 строк кода 2015.11.17habrahabr.ru Перевод статьи Colorizing B&W Photos with Neural Networks. Не так давно Амир Авни с помощью нейросетей затроллил на Reddit ветку /r/Colorization, где собираются люди, увлекающиеся раскрашиванием вручную в Photoshop исторических чёрно-белых изображений. Все были изумлены качеством работы нейросети. То, на что уходит до месяца работы вручную... Uladzimir Izerski 2017.11.15 17:58 #5228 모렉소드 : 어떤 진전이 있었습니까? 그룹에 머리카락 한 가닥이 포함되어 있지만 눈썹이 트리트먼트에 들어가지 않은 것이 이상합니다. Mihail Marchukajtes 2017.11.15 17:59 #5229 막심 드미트리예프스키 : 그럼 나도 한 달 동안 앞뒤로 자랑할게 그게 내가 이해하는 바야... 글쎄. 실제에 베팅하는 것이 가능합니다 ... Mihail Marchukajtes 2017.11.15 18:03 #5230 나는 당신의 네트워크가 무엇을하고 있는지 모릅니다. 그러나 수업이 왜곡 될 때 Reshetovskaya. 출력 변수의 1과 0의 수가 같지 않을 때. 훈련 및 테스트 세트에 더 작은 클래스를 추가합니다. 고양이와 개에 대한 예처럼. 100마리의 고양이와 2마리의 개가 있는 경우 균형을 위해 샘플에 개 사본 98개가 추가됩니다. 그러나 예제를 추가하는 방법이 까다롭기 때문에 성공하지 못했습니다. 그냥 그런 것이 아닙니다. 결과적으로 100개의 다른 고양이와 100개의 개 사본이 있는 샘플을 얻습니다. 이 같은... MQL4 및 MQL5에 대한 골드워리어02b [아카이브] 순수수학, 물리학, 화학 1...516517518519520521522523524525526527528529530...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이것은 이미 100번 논의된 일반적인 적합성이 아닙니다. 이는 기본적으로 수행되며 Forex에서 실제 사용을 나타내지 않습니다.
맞는 것 같습니다. Yazh는 이것이 OOS 샘플 외부의 사이트라고 표시한 것 같습니다. ..... 그렇다면 어디에 적합합니까? 이건 그냥 똑같고 뭔가 일반화의 수준이 상당히 높네요.....
ah .. out .. 나는 OOC를 간과했습니다 :) 그러면 실생활에서 작동해야합니다. 더 나쁘게도 어쨌든 +
안정적인 결과를 얻으려면 교차 검증 및 적응형 TS를 수행해야 합니다. 하지만 많은 함정도 있습니다.
내가 발견한 자가 훈련 시스템의 주요 함정은 동일한 샘플에서 매번 포리스트 또는 NN이 약간 다르게 훈련된다는 것입니다. 이 때문에 최종 결과가 크게 바뀔 수 있습니다. 저것들. 테스터에서 같은 차량을 여러 번 달리면 결과가 달라집니다 :)
그리고 신경망에 대해 더 배울 때마다 단순 로짓 또는 선형 회귀 가 점점 더 좋아지기 시작합니다 :D
클래스당 훈련 예제 수가 다를 때 네트워크에 어떤 일이 발생하는지 아는 사람이 있습니까? 나는 이것이 왜곡을 초래하고 네트워크가 하나의 클래스만 발행하기 시작한다고 확신했습니다. 그리고 클래스별 예제 수로 정렬하면 상황이 수정됩니다.
하지만 왜 그런지 이해하고 싶습니다.
예를 들어, 고양이 100마리와 개 2마리를 본 사람은 "오! 뭔가 새로운 것"과 같이 개에 특별한 주의를 기울이고 적절하게 검사합니다. 어떤 이유로 이 2마리의 개는 신경망에서 고양이와 유사한 것으로 판명되었습니다. 저것들. 양이 질을 망친다.
너무 작음 - 클래스 중 하나의 예제 수가 정의에 대해 단일 뉴런/연결을 선택할 수 없습니까? softmax를 사용하더라도 출력 뉴런이 선택되므로 연결이 이루어지지 않습니다.
아니면 다른 클래스에서 이 2개의 예와 매우 유사한 10개의 예가 있고 그들에게 유리한 점이 있습니까?
글쎄, 그녀는 예제를 평균화하고 두 번째 클래스는 더 적은 몫을 기여하기 시작합니다
어떤 진전이 있었습니까?
그룹에 머리카락 한 가닥이 포함되어 있지만 눈썹이 트리트먼트에 들어가지 않은 것이 이상합니다.
그게 내가 이해하는 바야... 글쎄. 실제에 베팅하는 것이 가능합니다 ...
나는 당신의 네트워크가 무엇을하고 있는지 모릅니다. 그러나 수업이 왜곡 될 때 Reshetovskaya. 출력 변수의 1과 0의 수가 같지 않을 때. 훈련 및 테스트 세트에 더 작은 클래스를 추가합니다. 고양이와 개에 대한 예처럼. 100마리의 고양이와 2마리의 개가 있는 경우 균형을 위해 샘플에 개 사본 98개가 추가됩니다. 그러나 예제를 추가하는 방법이 까다롭기 때문에 성공하지 못했습니다. 그냥 그런 것이 아닙니다. 결과적으로 100개의 다른 고양이와 100개의 개 사본이 있는 샘플을 얻습니다. 이 같은...