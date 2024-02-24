트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1048

나탈리아 로만체바 :

당근을 아무리 잡아 당겨도 순무는 작동하지 않습니다.

그것은 밝혀질 것이다.

참을성 있게 준정상성에 도달하기만 하면 되며, 이것은 300차(!!!)차의 얼랑 흐름에서 시작된다.

나는 원하는 Grail 을 가능한 한 빨리 얻고자 하는 갈망과 여기 있는 모든 사람들에게 일하는 방법을 보여주고 싶은 욕망에 의해 망가졌습니다.

결과적으로 피로, 무관심 및 깨진 물마루 ...

 
나탈리아... 글쎄, 어떻게 그럴 수가 :).

 
> 준정상성

공포 단어, 더 쉬운 것을 찾지 못하셨나요?

왜 언덕 너머에는 모든 것이 이해를 위해 단순화되지만 우리 나라에서는 똑똑한 단어를 사용하여 색상을 추가합니다 .... 왜 그럴까요 ....

 
모든 똑똑한 단어가 언덕 위에서 발명되었다는 것은 흥미 롭습니다.))
 
유리 아사울렌코 :
모든 똑똑한 단어가 언덕 위에서 발명되었다는 것은 흥미 롭습니다.))

어렸을 때부터 나는 심리학에 관한 문헌을 아주 난해한 단어로 읽으려고 했던 것을 기억합니다. 그리고 무엇을 위해 이성에게 깊은 인상을 남길 수 있습니까? :).

내 말은, 소수의 사람들이 그 의미를 이해하는 단어를 사용하면 당신이 쓰는 것이 실제보다 더 중요해지지 않습니다.

복잡한 재료는 품질의 표시가 아닙니다. (내 생각)

 
그래도 심리학은 의학과 관련이 있어 이해할 수 없는 단어가 많다. 그리고 그것은 괜찮습니다. 왜냐하면 그것들은 의미가 있기 때문입니다.

반면에 여기에서는 의미가 없습니다.

 
마이클 마르쿠카이테스 :

따라서 초기 환경을 선택해야 하며 이것이 MCUL입니다. Docovsky Elman은 P에서 MKUL로의 변환기를 가지고 있었기 때문에 그것을 사용했지만 시도했지만 그렇습니다. 나중에 MKUL과 섹스할 수 있도록 R로 차량을 만드는 것은 비참한 비즈니스 IMHO입니다.

R/mql4(5)의 문제점은 무엇입니까? 모든 것이 디버깅되고 시계처럼 작동합니다.

 
mytarmailS :

이런 제안을 하게 될 줄은 몰랐는데 그래도...

특정 수준의 pd\sp를 구축하는 신경망을 기반으로 하는 시스템(지시자)을 만들었습니다. 이것은 아주 잘 작동합니다.

지표의 철학은 실제 과매수/과매도 또는 감정에 대한 검색입니다.

주당 1-2개의 신호를 제공합니다. 신호가 올바르게 결정되면 100%에 가까운 확률로 작동합니다.


문제는 mql을 모르고 표시기가 "R" (많은 라이브러리 사용) 로 작성되어 mql을 배울 힘이 없다는 것입니다.

여기에 내 코드를 mql에 통합하고 MT4에서 시각화할 준비가 된 사람이 있다면 그와 소통하고 앞으로 협력할 준비가 되어 있습니다.

글쎄, 개인에서 코드를 재설정하고 내가 무엇을 할 수 있는지 알아보겠습니다. 개인용입니까 아니면 모든 사람이 무료로 액세스할 수 있습니까?

 

이 지점에 생기를 불어넣고 거래 신경망 신호로 주머니를 채우고자 저는 다음을 승인합니다.

Grail용 입력 데이터 준비 알고리즘

1. 틱 따옴표(OPEN/CLOSE M5와 유사)에 대한 차수 300 이상의 Erlang 흐름에서 증분에 대한 안정적인 Laplace 분포가 관찰됩니다.

2. 그러한 증분의 모듈의 합은 xi-square의 분포를 제공합니다.

한계 - 정규 분포.

3. 따라서. 주어진 흐름에 대한 수익의 합계는 슬라이딩 창에서 일주일에 1440개의 이러한 값(Chebyshev의 부등식에서 결정됨)이 알려진 분위수 함수와 평균으로 거의 정규 분포를 형성한다고 가정해 보겠습니다.

4. 그런 과정에서 네트워크를 통해 상상도 할 수 없는 현금이 나올 수 있다고 확신합니다.

이 알고리즘을 사용하여 추가 간격을 계산하거나 초과하는 등의 작업을 수행하지 않는 이유는 무엇입니까? 무의미한 말?

예, 단일 거래를 기다리는 매우 긴 과정이기 때문입니다. 창 - 주! 아니, 인내심이 없어.

그리고 신경망은 Grail을 그러한 입력 데이터로 신속하게 가져와야 합니다.

모두에게 행운을 빕니다!

 
당신이 설명하는 내용이 일주일에 한 번 75%에서 25%의 정확한 입력 결과를 제공한다면, 100% 투자자가 있을 것이기 때문에 힘들게 번 돈으로 거래할 필요가 없다고 장담합니다.

또한, 위에서 설명한 수익성을 가진 항목이 하나씩 있는 7개 이상의 상품에서 거래하는 것을 방해하는 것은 무엇입니까? 친구여, 당신은 1년 안에 더 부자가 될 것입니다.

