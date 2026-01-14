기고글 토론 "결제 및 결제 수단" - 페이지 155 1...148149150151152153154155156157158159160161162...184 새 코멘트 Paul Anscombe 2025.03.18 11:41 #1541 돈을 인출할 수 없다는 것은 메타콰이어가 완전히 무시하는 것처럼 보이는 점점 더 큰 문제입니다. 돈을 받을 수 없다면 여기서 제품을 판매할 필요가 없으니 다른 방법을 모색할 때입니다..... Thomas Bradley Butler 2025.03.18 12:27 #1542 Paul Anscombe 제품을 판매할 필요가 없으니 다른 방법을 모색할 때입니다..... 그들은 그것을 무시하고 고치지 않을 것입니다. 그들은 작동한다고 말했지만 3개월이 지나도 작동하지 않습니다. 책임을 져야 합니다. Pedro Potter 2025.03.22 16:33 #1543 메타쿼츠 @메타쿼츠 지원 Pix는 브라질에서 가장 일반적인 결제수단입니다. 귀하의 사이트에서는 이미 입금을 위해 Pix를 제공하고 있습니다: 출금 시에도 추가해 주세요. Neteller, Skrill 등 많은 글로벌 서비스에서 입금과 출금 모두 Pix를 지원합니다. 이 기능을 추가하면 브라질 사용자의 출금 문제가 해결되어 큰 도움이 될 것입니다. Alan Cienfuegos 2025.03.23 19:38 #1544 Paypal 인출 기능은 언제 다시 지원되나요? Lorentzos Roussos 2025.03.23 22:37 #1545 Alan Cienfuegos #: 페이팔 인출은 언제 다시 지원되나요? 돌아오지 않을 것입니다. 트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트 포럼 "결제 및 지불 방법" 문서에 대한 토론 966346, 2025.02.08 05:08 지원팀 2025.02.05 15:24 EN 안녕하세요, 안타깝게도 결제 제공업체 측의 기술적 문제로 인해 PayPal을 사용할 수 없습니다. 다른 결제 시스템을 사용해보십시오. 불편을 드려 죄송합니다. 감사합니다, MQL5.com 지원팀 지원팀 2025.02.06 22:13 EN 안녕하세요, 더 이상 사용할 수 없습니다. 다른 결제 옵션을 이용해 주세요. 감사합니다 지원팀 2025.02.07 16:01 EN 안녕하세요, 사용자 여러분, 이 기능은 영구적입니다. 페이팔 결제 옵션이 다시 반환되지 않습니다. 감사합니다, MQL5.com 지원팀 더 이상 페이팔을 지원하지 않습니다. Discussion of article "Payments WebMoney 비활성화. Indonesian Member Dustin Vlok 2025.03.24 12:19 #1546 계좌에 "충전"할 수 있는 옵션은 12개인데 출금 옵션은 3개밖에 없으니 메타쿼츠의 우선순위가 어디에 있는지 명확하게 알 수 있습니다. 입금할 수 있는 옵션이 많으면 출금할 수 있는 옵션도 많을 텐데 말이죠. 전혀 말이 안 됩니다. Thomas Bradley Butler 2025.03.24 15:47 #1547 Dustin Vlok #:계좌에 '충전'할 수 있는 옵션은 12개인데 출금 옵션은 3개밖에 없으니 메타쿼츠의 우선순위가 어디에 있는지 명확하게 알 수 있습니다. 입금할 수 있는 옵션이 많으면 출금할 수 있는 옵션도 많아야겠죠. 전혀 말이 안 됩니다. 서비스 데스크에 너무 많은 채팅을 보냈지만 그들은 항상 같은 말을 반복하고 모든 것이 잘되고 작동하는 것처럼 행동합니다. 그들은 문제를 해결하지 않고 모든 사람의 돈을 보관하는 것처럼 보입니다. Yuri Kirbai 2025.03.24 16:39 #1548 안녕하세요, 암호화폐를 입금할 수 있나요? Denis Nikolaev 2025.03.24 16:56 #1549 konkord #: 안녕하세요, 암호화폐로 충전할 수 있나요? 안녕하세요, Webmoney 시스템에서 암호화폐로 WMT 지갑을 충전한 다음 Webmoney에서 mql5.com의 계정으로 이 체할 수 있습니다. Jefferson Judge Metha 2025.03.24 19:28 #1550 옛날 옛적에 페이팔은 반품된 금액을 절대 돌려주지 않는다는 말을 한 적이 있습니다. 1...148149150151152153154155156157158159160161162...184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
돈을 인출할 수 없다는 것은 메타콰이어가 완전히 무시하는 것처럼 보이는 점점 더 큰 문제입니다.
돈을 받을 수 없다면 여기서 제품을 판매할 필요가 없으니 다른 방법을 모색할 때입니다.....
그들은 그것을 무시하고 고치지 않을 것입니다. 그들은 작동한다고 말했지만 3개월이 지나도 작동하지 않습니다. 책임을 져야 합니다.
메타쿼츠 @메타쿼츠 지원
Pix는 브라질에서 가장 일반적인 결제수단입니다. 귀하의 사이트에서는 이미 입금을 위해 Pix를 제공하고 있습니다:
출금 시에도 추가해 주세요. Neteller, Skrill 등 많은 글로벌 서비스에서 입금과 출금 모두 Pix를 지원합니다.
이 기능을 추가하면 브라질 사용자의 출금 문제가 해결되어 큰 도움이 될 것입니다.
페이팔 인출은 언제 다시 지원되나요?
돌아오지 않을 것입니다.
트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트 포럼
"결제 및 지불 방법" 문서에 대한 토론
966346, 2025.02.08 05:08
안타깝게도 결제 제공업체 측의 기술적 문제로 인해 PayPal을 사용할 수 없습니다.
다른 결제 시스템을 사용해보십시오.
불편을 드려 죄송합니다.
감사합니다,
MQL5.com 지원팀
안녕하세요,
더 이상 사용할 수 없습니다.
다른 결제 옵션을 이용해 주세요.
감사합니다
안녕하세요, 사용자 여러분,
이 기능은 영구적입니다. 페이팔 결제 옵션이 다시 반환되지 않습니다.
감사합니다,
MQL5.com 지원팀
더 이상 페이팔을 지원하지 않습니다.
계좌에 "충전"할 수 있는 옵션은 12개인데 출금 옵션은 3개밖에 없으니 메타쿼츠의 우선순위가 어디에 있는지 명확하게 알 수 있습니다.
입금할 수 있는 옵션이 많으면 출금할 수 있는 옵션도 많을 텐데 말이죠.
전혀 말이 안 됩니다.
서비스 데스크에 너무 많은 채팅을 보냈지만 그들은 항상 같은 말을 반복하고 모든 것이 잘되고 작동하는 것처럼 행동합니다. 그들은 문제를 해결하지 않고 모든 사람의 돈을 보관하는 것처럼 보입니다.
안녕하세요, 암호화폐로 충전할 수 있나요?
안녕하세요, Webmoney 시스템에서 암호화폐로 WMT 지갑을 충전한 다음 Webmoney에서 mql5.com의 계정으로 이 체할 수 있습니다.