기고글 토론 "결제 및 결제 수단" - 페이지 151

Sergey Golubev 2025.02.20 14:59 #1501
@Peter Olutayo Oladele #: 누구든지 내가 번 돈을 인출 할 수있는 가상 카드를 선호하는 카드를 알고 있습니까? 페이팔이 제거 된 이후로 나는 성공적으로 인출 할 수 없었습니다.

해당 국가의 사용자에게 출금 방법에 대해 물어볼 수 있습니다(국가에 따라 다르므로 어떤 식 으로든 죄송합니다).

Peter Olutayo Oladele 2025.02.20 15:13 #1502
제가 번 돈을 인출할 수 있는 가상 카드를 선호하는 카드를 아는 사람이 있나요? 페이팔이 제거된 이후로 인출에 성공하지 못했습니다.

Thomas Bradley Butler 2025.02.20 16:17 #1503
Peter Olutayo Oladele #: 제가 번 돈을 인출할 수 있는 가상 카드를 선호하는 카드를 아는 사람이 있나요? 페이팔이 제거된 이후로 인출에 성공하지 못했습니다.

아니요, 많은 카드를 시도해 보았습니다. 국가에 따라 다르므로 나열된 국가가 차단된 경우 어떤 카드도 작동하지 않습니다.

Dustin Vlok 2025.02.21 16:32 #1504
은행 카드로 인출하는 데 성공한 사람이 있나요? 제 돈은 말 그대로 mql5에 갇혀서 접근할 수 없습니다. 지갑을 충전하고 싶을 때 입금할 수 있는 옵션은 12가지인데, 기능적이고 저렴한 인출 옵션이 없다는 것이 놀랍습니다.

luco_mtb 2025.02.21 19:58 #1505
안녕하세요. 페이팔을 삭제하기 전날 페이팔을 통해 249.90달러를 인출했습니다. 하지만 돈이 도착하지 않았습니다. 다음날 돈이 동결된 것으로 나타났습니다. . 채팅에서 그들은 저에게 답변을 해주지 않습니다, 기다리라는 자동 응답만 나왔습니다. 하지만 오랜 시간이 지났습니다. 채팅에서 답변이 없는 티켓을 열 수 있었습니다:

Muhammad Elbermawi 2025.02.24 06:08 #1506
질문 하나만 주세요
은행 송금 최대 금액이 4960.23$인 이유
왜 5000$처럼 반올림된 숫자가 아닌가요?

Eleni Anna Branou 2025.02.24 08:41 #1507
Muhammad Elbermawi #:질문 하나만 주세요
은행 송금 최대 금액이 4960.23$인 이유
왜 5000$처럼 반올림된 숫자가 아닌가요?

현재 MQL5 계정 잔액이 $4990.23이므로 이것이 최대 인출 금액입니다.
30달러는 은행 인출 수수료입니다.

Akshat Karma 2025.02.24 09:05 #1508
페이팔 결제 옵션은 어디에 있나요?

Oleksandr Medviediev 2025.02.24 09:52 #1509
Akshat Karma #:페이팔 결제 옵션은 어디에 있나요?

모든 사용자가 더 이상 PayPal을 사용할 수 없습니다(영구적으로).
변경되는 경우 알림을 보내드리겠습니다.
자세한 내용은 "결제 및 결제 방법"에 대한 이 스레드를 참조하세요.
https://www.mql5.com/en/forum/ 4106

Discussion of article "Payments and payment methods" - Payments and Payment methods are published: New article Payments and Payment Methods 2011.07.06MetaQuoteswww.mql5.com New article payments and payment methods is published: author: metaquotes. Question: if the payment was made by credit card, in case i wanted to prelevere what system i use. As i understand , you can't withdraw money with credit card system

Scott Fredeman 2025.02.24 13:47 #1510
사라졌고 인출할 수 있는 자금이 3000달러가 될 때까지 기다리라고 합니다. 마음에 들지 않습니다.
해당 국가의 사용자에게 출금 방법에 대해 물어볼 수 있습니다(국가에 따라 다르므로 어떤 식 으로든 죄송합니다).
제가 번 돈을 인출할 수 있는 가상 카드를 선호하는 카드를 아는 사람이 있나요? 페이팔이 제거된 이후로 인출에 성공하지 못했습니다.
아니요, 많은 카드를 시도해 보았습니다. 국가에 따라 다르므로 나열된 국가가 차단된 경우 어떤 카드도 작동하지 않습니다.
은행 카드로 인출하는 데 성공한 사람이 있나요?
제 돈은 말 그대로 mql5에 갇혀서 접근할 수 없습니다.
지갑을 충전하고 싶을 때 입금할 수 있는 옵션은 12가지인데, 기능적이고 저렴한 인출 옵션이 없다는 것이 놀랍습니다.
다음날 돈이 동결된 것으로 나타났습니다.
채팅에서 그들은 저에게 답변을 해주지 않습니다,
기다리라는 자동 응답만 나왔습니다. 하지만 오랜 시간이 지났습니다.
채팅에서 답변이 없는 티켓을 열 수 있었습니다:
질문 하나만 주세요
은행 송금 최대 금액이 4960.23$인 이유
왜 5000$처럼 반올림된 숫자가 아닌가요?
현재 MQL5 계정 잔액이 $4990.23이므로 이것이 최대 인출 금액입니다.
30달러는 은행 인출 수수료입니다.
페이팔 결제 옵션은 어디에 있나요?
모든 사용자가 더 이상 PayPal을 사용할 수 없습니다(영구적으로).
변경되는 경우 알림을 보내드리겠습니다.
자세한 내용은 "결제 및 결제 방법"에 대한 이 스레드를 참조하세요.
https://www.mql5.com/en/forum/ 4106
