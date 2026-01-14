기고글 토론 "결제 및 결제 수단" - 페이지 151

@Peter Olutayo Oladele #: 누구든지 내가 번 돈을 인출 할 수있는 가상 카드를 선호하는 카드를 알고 있습니까? 페이팔이 제거 된 이후로 나는 성공적으로 인출 할 수 없었습니다.

해당 국가의 사용자에게 출금 방법에 대해 물어볼 수 있습니다(국가에 따라 다르므로 어떤 식 으로든 죄송합니다).

 
아니요, 많은 카드를 시도해 보았습니다. 국가에 따라 다르므로 나열된 국가가 차단된 경우 어떤 카드도 작동하지 않습니다.

 

은행 카드로 인출하는 데 성공한 사람이 있나요?

제 돈은 말 그대로 mql5에 갇혀서 접근할 수 없습니다.

지갑을 충전하고 싶을 때 입금할 수 있는 옵션은 12가지인데, 기능적이고 저렴한 인출 옵션이 없다는 것이 놀랍습니다.

 
안녕하세요.
페이팔을 삭제하기 전날 페이팔을 통해 249.90달러를 인출했습니다.
하지만 돈이 도착하지 않았습니다.

다음날 돈이 동결된 것으로 나타났습니다.

.

채팅에서 그들은 저에게 답변을 해주지 않습니다,

기다리라는 자동 응답만 나왔습니다. 하지만 오랜 시간이 지났습니다.

채팅에서 답변이 없는 티켓을 열 수 있었습니다:


 

질문 하나만 주세요

은행 송금 최대 금액이 4960.23$인 이유
왜 5000$처럼 반올림된 숫자가 아닌가요?


 
현재 MQL5 계정 잔액이 $4990.23이므로 이것이 최대 인출 금액입니다.

30달러는 은행 인출 수수료입니다.

 

페이팔 결제 옵션은 어디에 있나요?

 
모든 사용자가 더 이상 PayPal을 사용할 수 없습니다(영구적으로).

변경되는 경우 알림을 보내드리겠습니다.


자세한 내용은 "결제 및 결제 방법"에 대한 이 스레드를 참조하세요.

https://www.mql5.com/en/forum/ 4106


참고 1: 포럼의 주요 용도는 다음과 같습니다:

(i) 아이디어 교환

(ii) 트레이딩 전략, 시장 동향, 메타트레이더 기능 및 코딩 팁에 대해 토론합니다.

(iii) 기타 트레이딩 관련 및 시장 관련 주제에 대한 견해 공유.

참고-2: 우리는 모두 귀하와 같은 일반 사용자이며 MetaQuotes 결제 작업에 직접 액세스할 수 없습니다.

사라졌고 인출할 수 있는 자금이 3000달러가 될 때까지 기다리라고 합니다. 마음에 들지 않습니다.

