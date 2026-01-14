기고글 토론 "결제 및 결제 수단" - 페이지 152 1...145146147148149150151152153154155156157158159...184 새 코멘트 jon41 2025.02.24 22:58 #1511 내 MQL5에 50달러가 있는데 30달러를 구매하려고 하는데 결제가 진행되지 않고 결제에 실패했다고 표시되나요? 도와주세요. 감사합니다. Fernando Carreiro 2025.02.24 23:47 #1512 @jon41 #: 내 MQL5에 50달러가 있는데 30달러를 암구매했는데 결제가 진행되지 않고 결제 실패라고 표시되나요? 도와주세요. 감사합니다. 계정에서 금융 업무가 제한되어 있나요? 어느 쪽이든 서비스 데스크에 문의하셔야 합니다. Tan Au Phuong 2025.02.25 00:32 #1513 플랫폼에서 페이팔 입금/출금 옵션을 더 이상 사용할 수 없다는 사실을 알게 되었습니다. 이로 인해 사용자가 MQL5에서 재정과 거래를 관리하기가 다소 어려워졌습니다. 두 가지 개선 사항을 제안하고자 합니다: MQL5 계정 간 자금 이체를 활성화합니다: 커뮤니티 구성원 간의 협업이나 서비스 거래 시 편의성을 높입니다. 내부 MQL5 코인 도입: 디지털 금융 시대에 플랫폼에서 거래와 결제를 위한 내부 코인을 보유하는 것은 전략적인 움직임이 될 것입니다. 이 코인은 거래 비용을 절감하고 처리 시간을 단축하며 탈중앙화 금융(DeFi) 생태계와의 잠재적 통합을 확대하는 데 도움이 될 수 있습니다. MQL5 팀이 이러한 제안을 고려하여 사용자 커뮤니티에 더 나은 경험을 제공할 수 있기를 바랍니다. 모두의 관심에 감사드립니다! 스테이크 또는 영혼의 외침까지 가격 mql5 쿠폰으로 보충하는 것 Connor Michael Woodson 2025.02.25 03:03 #1514 @Jesse Phipps : 사이트 수익에서 자금을 인출할 수 없습니다. 매번 같은 오류 메시지 " 발급 은행에서 거부됨 " Skrill 가상 카드도 같은 오류 메시지가 표시됩니다. 미국 고객이 언제 다시 인출할 수 있게 될지에 대한 소식이 있나요? 저는 미국에 거주하지 않지만 직불카드로 시도할 때 동일한 오류 메시지가 표시됩니다. Paypal이 다시는 복구되지 않는다고 들었습니다. Fernando Carreiro 2025.02.25 03:06 #1515 @Jesse Phipps : 사이트 수익에서 자금을 인출할 수 없습니다. 매번 같은 오류 메시지 " 발급 은행에서 거부됨 " Skrill 가상 카드도 같은 오류 메시지가 표시됩니다. 미국 고객이 언제 다시 인출할 수 있을지에 대한 소식이 있나요? 다음 게시물을 참조하시고 다른 주제를 만드는 대신 여기에서 질문을 계속해 주세요... 트레이딩, 자동매매 시스템 및 테스트 트레이딩 전략에 관한 포럼 "결제 및 결제 수단" 문서에 대한 토론 스콧 프레드먼, 2025.02.24 13:47 출금할 수 있는 자금이 3000달러가 될 때까지 기다리라고 합니다. 불만입니다. Jesse Phipps 2025.02.25 03:13 #1516 Fernando Carreiro #: 다음 게시물을 참조하고 다른 주제를 만드는 대신 여기에서 질문을 계속하세요... 3000달러를 벌 때까지 기다리는 방법밖에 없나요? Fernando Carreiro 2025.02.25 03:24 #1517 @Jesse Phipps #: 3000달러를 벌 때까지 기다리는 것밖에 방법이 없나요? 지금까지 메타쿼츠는 공식적인 정보를 제공하지 않았습니다. 사용자들이 공유한 서비스 데스크의 응답 스크린샷이 저희가 확인할 수 있는 전부입니다. Thomas Bradley Butler 2025.02.25 13:12 #1518 그들은 해결책을 찾고 있다고 말하지만 그 동안 사용할 수있는 것은 옵션뿐입니다. Lorentzos Roussos 2025.02.25 14:40 #1519 Au Phuong Tan #:플랫폼에서 페이팔 입금/출금 옵션을 더 이상 사용할 수 없다는 사실을 알게 되었습니다. 이로 인해 사용자가 MQL5에서 재정과 거래를 관리하기가 다소 어려워졌습니다. 두 가지 개선 사항을 제안하고자 합니다: MQL5 계정 간 자금 이체를 활성화합니다: 커뮤니티 구성원 간의 협업이나 서비스 거래 시 편의성을 높입니다. 내부 MQL5 코인 도입 : 디지털 금융 시대에 플랫폼에서 거래와 결제를 위한 내부 코인을 보유하는 것은 전략적인 움직임이 될 것입니다. 이 코인은 거래 비용을 절감하고 처리 시간을 단축하며 탈중앙화 금융(DeFi) 생태계와의 잠재적 통합을 확대하는 데도움이 될 수 있습니다. MQL5 팀이 이러한 제안을 고려하여 사용자 커뮤니티에 더 나은 경험을 제공할 수 있기를 바랍니다. 모두의 관심에 감사드립니다! 하지만 안정된 코인이어야 합니다. 그렇지 않으면 많은 사용자가 인출하는 기간이기 때문에 100달러에 해당하는 MQC(메타쿼츠 코인)를 지급받고 다음날 45달러의 가치가 있을 것입니다. 또는 많은 코인을 보유한 누군가가 코인 아래의 "깔개"를 당겨 [자신의 공급량을 판매]하고 모든 상위 제품과 신호를 싸게 사들인 다음 MQC 코인을 다시 구매할 수 있습니다. Fernando Carreiro 2025.02.25 15:32 #1520 @Au Phuong Tan #: 내부 MQL5 코인을 도입하세요: 디지털 금융 시대에는 플랫폼에서 거래와 결제를 위한 내부 코인을 보유하는 것이 전략적인 선택이 될 수 있습니다. 이 코인은 거래 비용을 절감하고 처리 시간을 단축하며 탈중앙화 금융(DeFi) 생태계와의 잠재적 통합을 확대하는 데 도움이 될 수 있습니다. 왜 그럴까요? 이미 MQL5 커뮤니티 지갑에 USD로 자금을 입금한 다음 제품이나 서비스를 구매할 때 이 지갑에서 결제할 수 있습니다. 그리고 돈을 벌면 그 돈도 월렛으로 이동하여 제품이나 서비스를 구매할 수 있습니다. "MQL5 코인"을 갖는 것과 어떻게 다른가요? 이미 "코인"이며, USD와 동일한 가치를 지니고 있습니다. 1...145146147148149150151152153154155156157158159...184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
내 MQL5에 50달러가 있는데 30달러를 구매하려고 하는데 결제가 진행되지 않고 결제에 실패했다고 표시되나요? 도와주세요. 감사합니다.
계정에서 금융 업무가 제한되어 있나요? 어느 쪽이든 서비스 데스크에 문의하셔야 합니다.
플랫폼에서 페이팔 입금/출금 옵션을 더 이상 사용할 수 없다는 사실을 알게 되었습니다. 이로 인해 사용자가 MQL5에서 재정과 거래를 관리하기가 다소 어려워졌습니다.
두 가지 개선 사항을 제안하고자 합니다:
MQL5 팀이 이러한 제안을 고려하여 사용자 커뮤니티에 더 나은 경험을 제공할 수 있기를 바랍니다.
모두의 관심에 감사드립니다!
다음 게시물을 참조하시고 다른 주제를 만드는 대신 여기에서 질문을 계속해 주세요...
3000달러를 벌 때까지 기다리는 방법밖에 없나요?
지금까지 메타쿼츠는 공식적인 정보를 제공하지 않았습니다. 사용자들이 공유한 서비스 데스크의 응답 스크린샷이 저희가 확인할 수 있는 전부입니다.
플랫폼에서 페이팔 입금/출금 옵션을 더 이상 사용할 수 없다는 사실을 알게 되었습니다. 이로 인해 사용자가 MQL5에서 재정과 거래를 관리하기가 다소 어려워졌습니다.
두 가지 개선 사항을 제안하고자 합니다:
MQL5 팀이 이러한 제안을 고려하여 사용자 커뮤니티에 더 나은 경험을 제공할 수 있기를 바랍니다.
모두의 관심에 감사드립니다!
하지만 안정된 코인이어야 합니다. 그렇지 않으면 많은 사용자가 인출하는 기간이기 때문에 100달러에 해당하는 MQC(메타쿼츠 코인)를 지급받고 다음날 45달러의 가치가 있을 것입니다.또는 많은 코인을 보유한 누군가가 코인 아래의 "깔개"를 당겨 [자신의 공급량을 판매]하고 모든 상위 제품과 신호를 싸게 사들인 다음 MQC 코인을 다시 구매할 수 있습니다.
왜 그럴까요?
이미 MQL5 커뮤니티 지갑에 USD로 자금을 입금한 다음 제품이나 서비스를 구매할 때 이 지갑에서 결제할 수 있습니다.
그리고 돈을 벌면 그 돈도 월렛으로 이동하여 제품이나 서비스를 구매할 수 있습니다.
"MQL5 코인"을 갖는 것과 어떻게 다른가요? 이미 "코인"이며, USD와 동일한 가치를 지니고 있습니다.