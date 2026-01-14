기고글 토론 "결제 및 결제 수단" - 페이지 173 1...166167168169170171172173174175176177178179180...184 새 코멘트 Thomaz Diogo Cimim 2025.07.28 09:52 #1721 브라질에서 계좌에서 돈을 인출하는 방법을 아는 사람이 있나요? 신용카드를 사용한다면 어떤 카드를 사용하나요? 제가 받은 서비스에 대한 금액을 인출해야 하는데 인출할 수 없습니다. Dustin Vlok 2025.07.28 14:51 #1722 Thomaz Diogo Cimim #: 브라질에서 계좌에서 돈을 인출하는 방법을 아는 사람이 있나요? 신용카드를 사용한다면 어떤 카드를 사용하나요? 제가 받은 서비스에 대한 금액을 인출해야 하는데 인출할 수 없습니다. Pagbank Visa 카드를 사용했는데 인출이 완료되었는데 시간이 오래 걸렸습니다. Pagbank는 국제 결제를 처리하는 데 시간이 걸리는 것 같습니다. 며칠 기다려도 괜찮다면 시도해 보세요. Farhad Kia 2025.07.29 15:23 #1723 Miguel Angel Vico Alba #: 안녕하세요, 여러분, 저는 여러 국가의 사용자들이 왜 특정 결제 수단을 MQL5.com에서 사용할 수 없는지, 왜 많은 지역에서 카드 인출이 실패하는지, 왜 은행 인출의 최소 금액이 그렇게 높은지에 대해 많은 혼란과 불만을 토로하는 것을 보았습니다. 그래서 제 경험과 공개적으로 이용 가능한 정보를 바탕으로 개인적인 관점을 공유하고자 합니다. 이 글은 어떤 식으로든 공식적인 것이 아니며, MetaQuotes를 옹호하려는 것이 아닙니다. 다만 많은 사용자들이 알지 못하는 사실을 알려드리고자 하는 것뿐입니다. 이것은 미국만의 문제가 아닙니다. 케냐, 인도, 아르헨티나, 남아프리카공화국 및 기타 여러 국가의 사용자들도 동일한 제한의 영향을 받고 있습니다. 그 이유는 전적으로 메타쿼츠에 있는 것이 아니라 현지 법률, 금융 시스템, 결제 네트워크에 있는 경우가 많습니다. PayPal이 지원되지 않는 이유는 무엇인가요? 많은 사용자가 PayPal을 요청했지만, 이를 사용하면 MQL5와 같은 플랫폼에 몇 가지 심각한 문제가 발생할 수 있습니다: PayPal을 사용하면 구매자가 거래 후 한참이 지난 후에도 결제를 취소(지불 거절)할 수 있습니다. 이는 반품이 불가능한 디지털 제품의 경우 위험할 수 있습니다. PayPal은 불규칙한 활동이 감지되면 사전 통지 없이 자금을 동결한 이력이 있습니다. 특히 해외 거래의 경우 수수료가 높습니다. 메타쿼츠는 자체 내부 결제 시스템을 관리하기 때문에 PayPal을 사용하면 분쟁 및 계정 문제를 직접 관리할 수 있는 능력이 제한됩니다. 시그널 구독과 같은 특정 거래 관련 서비스는 PayPal의 이용 제한 정책을 위반할 수 있습니다. 요컨대, PayPal은 메타쿼츠 운영 방식에 적합하지 않습니다. 일부 국가의 사용자는 왜 비자 또는 마스터카드로 출금할 수 없나요? 이는 미국뿐만 아니라 케냐, 아르헨티나, 인도 등에서도 흔히 발생하는 문제입니다. 주요 이유는 다음과 같습니다: 일부 국가에서는 거주자가 현지 카드로 국제 지급금을 수령하는 것을 어렵게 하거나 심지어 불법으로 규정하는 규정이 있습니다. 미국을 비롯한 일부 지역에서는 개인 비자/마스터카드 계정으로 해외 회사로부터 인바운드 결제를 허용하지 않는 경우가 많습니다. 미국에서는 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)의 적용을 받으며, 미국 소재 카드로 자금을 송금하고자 하는 회사는 반드시 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 송금업체로 등록해야 합니다. MetaQuotes는 FinCEN에 등록되어 있지 않습니다. 이는 잘못을 저지르고 있다는 뜻이 아니라 미국 금융법에 따라 운영할 법인을 미국에 설립하지 않았다는 의미일 뿐입니다. 그렇게 하려면 매우 복잡하고 비용이 많이 들며, 이는 비즈니스 모델의 일부가 아닙니다. 많은 국가에서 은행이나 카드 발급사는 거래 또는 투자와 관련된 회사의 결제를 명확한 법적 이유 없이 자동으로 거부하기도 합니다. 따라서 메타쿼츠가 모든 곳에서 카드 인출을 제공하고 싶어도 불가능한 경우가 많습니다. 은행 송금의 최소 금액이 3,000달러인 이유는 무엇인가요? 이 또한 자주 제기되는 불만 사항이지만, 여기에는 몇 가지 실용적이고 법적인 이유가 있습니다: 국제 은행 송금(SWIFT)에는 송금인 은행, 중개 은행, 수취 은행의 여러 수수료가 부과됩니다. 이러한 수수료는 상당할 수 있으므로 소액 인출은 사용자와 회사 모두에게 이익이 되지 않습니다. 메타쿼츠는 자금세탁방지(AML) 및 고객알기제도(KYC) 관련 법률을 준수해야 합니다. 여기에는 전 세계적으로 적용되는 EU의 지침 2015/849 및 FATF 권고안이 포함됩니다. 위험을 줄이는 한 가지 방법은 대량의 저액 거래를 피하는 것입니다. 소액 이체를 많이 처리하면 관리 오버헤드가 크게 증가합니다. 임계값을 높게 설정하면 사용자가 보다 신중하고 효율적인 방식으로 인출할 수 있습니다. 최종 참고 사항 다시 한 번 말씀드리지만 이는 변명의 여지가 없습니다. 더 유연한 출금 옵션, 더 나은 고객 지원, 더 명확한 커뮤니케이션 등 MetaQuotes가 개선할 수 있는 부분이 분명히 있습니다. 하지만 사용자가 직면하는 많은 장애물이 회사 외부, 국가 법률, 금융 규제, 은행 정책, 결제 네트워크 규칙에서 비롯된 것 또한 사실입니다. 이를 이해한다고 해서 문제가 해결되는 것은 아니지만, 언뜻 보기보다 상황이 더 복잡하다는 것을 깨닫는 데 도움이 될 수 있습니다. 그것만으로도 불만을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 더 많은 정보나 정정할 내용이 있으면 기꺼이 읽어보겠습니다. 더 많이 이해할수록 더 나은 결정을 내릴 수 있습니다. 잘 지내세요. 시간을 내어 자세한 설명을 공유해 주셔서 감사합니다. 이러한 제한이 존재하는 이유와 메타쿼츠가 직접 통제할 수 없는 부분이 얼마나 되는지 명확히 설명해 주셔서 정말 도움이 되었습니다. 저는 2010년부터 MQL5를 사용해 왔고 이 플랫폼과 커뮤니티를 정말 좋아합니다. 그렇지만 효율적인 출금 옵션이 없다는 것은 이곳에서 상품을 판매하는 많은 분들에게 심각한 문제가 되고 있습니다. 수익에 접근할 수 있는 안정적인 방법이 없다면 이 생태계에 대한 열정에도 불구하고 계속 기여하는 것을 정당화하기 어렵습니다. 한 가지 잠재적인 해결책은 디파이를 통합하거나 최소한 암호화폐를 통한 입출금을 허용하는 것입니다. 이렇게 하면 은행의 많은 한계를 우회하고 안전하고 빠르며 글로벌한 대안을 제공할 수 있습니다. 또한, PayPal을 입금에 사용할 수 없더라도 출금 전용 옵션으로 추가하면 많은 사용자에게 큰 변화를 가져올 수 있습니다. MQL5가 조만간 출금 수단을 확장하는 것을 고려했으면 좋겠습니다. 플랫폼의 잠재력은 무궁무진하며, 더 나은 결제 옵션이 제공된다면 저와 같은 장기 기여자가 플랫폼에 계속 머물고 성장할 수 있는 동기를 부여할 수 있을 것입니다. 인사이트를 공유해 주셔서 다시 한 번 감사드립니다! Camardoc 2025.07.29 15:40 #1724 올해 2월이나 3월부터 같은 문제가 발생했는데(인출을 시도한 것은 이번이 처음이었을 것입니다) 어제인 7월 28일에 다시 시도해 보니 인출이 멕시코의 Banorte 직불 카드로 즉시 이체되었습니다. 희망이 있다고 생각하거나 이미 출금 문제를 해결하고 있는 것 같습니다. 즐거운 출금 되세요 :) Carl Schreiber 2025.08.02 17:40 #1725 MQ 계정에서 일부 돈을 받았습니다:) 100$를 인출할 수 있었습니다! MQ에서 돈을 인출한 후 몇 초 후에 100$가 1$ = 0,86280 = 86,28 €로 유로로 변환되었습니다. 이제 앱에서"결제보류 중"이라고 표시되어 제 계좌는 여전히 0달러입니다! 월요일까지 기다려야 할 것 같습니다. 어제 저녁에 여권, 셀카, 오스트리아 세금 번호로 10분 안에 계좌를 개설했습니다. 무료 계좌( 일반 수수료 없음)를 선택했고 무료 마스터카드가 함께 제공되었습니다. 나중에 브로커 계좌로 충전할 수 있는지 확인하겠습니다. 어디서 어떻게 알려주면 얼마를 지불할 건가요?) 농담이 아닙니다. 이 은행은 bunq B.V. 라고 불리며 EU와 네덜란드의 규제를 받으므로 은행이 충돌 할 경우 최대 100.000 유로의 개인 자금이 저장됩니다. 오스트리아 FMA ()는 경고를 표시하지 않습니다: https://www.fma.gv.at/en/?s=bunq+B.V. 은행 및 계좌 리뷰는 AI 응답 만 받는다는 사실을 비판합니다. 즉, 모든 것이 정상적으로 유지되면 모든 것이 잘되지만 문제가 발생하면 시간이 오래 걸리고 스트레스가 많고 짜증나게됩니다! 계정을 개설 한 후 무료 Bunq로 설정되어 있는지 확인하고 확인하면 기본적으로 일반 비용으로 다른 지불 계획이 자동으로 설정되는 것 같습니다. 따라서 위험을 감수하고 싶다면 스스로 할 것입니다 - 제 측에서 보장하지 않으며, 제 경험은 24시간, 계좌 개설 및 한 번의 지불에 걸쳐 있습니다! Vitaliy Kostrubko 2025.08.04 18:26 #1726 MetaQuotes:결제 및 결제 방법 문서가 게시되었습니다: 작성자: MetaQuotes 관리자 여러분, 안녕하세요! 1) 유니온페이 카드(주문 번호: 250804_2818)로 사이트 내 계좌 잔액을 충전할 수 없습니다. 2) "Servicedeck"에서 "새 주문"을 만들 수 없는 이유는 무엇입니까? 새 주문을 열려고 할 때 아무 일도 일어나지 않습니다 (!) - 주소 줄 끝에 "공백"(#)이 있습니다. 3) (?) 그리고 왜 그들은 여기 ???? 사이트에서 계정을 채우기위한 결제 시스템으로 WebMoney를 제거 했습니까? ... 여기 MQL5 웹 사이트에서 잔액을 충전하고 프리랜서 비용을 지불하는 방법 ?????. Thomaz Diogo Cimim 2025.08.05 07:37 #1727 Dustin Vlok #:Pagbank Visa 카드를 사용했는데 인출이 승인되었지만 승인되는 데 시간이 오래 걸렸습니다. Pagbank는 국제 결제를 처리하는 데 시간이 걸리는 것 같습니다. 며칠 기다려도 괜찮다면 한번 시도해 보세요. 시간이 좀 걸렸지만 지금까지 제가 본 유일한 방법이었어요. 시도해 볼게요. Vitaliy Kostrubko 2025.08.05 13:45 #1728 Vitaliy Kostrubko #:관리자 여러분, 안녕하세요! 1) 이 사이트에서 유니온페이 카드로 계정 잔액을 충전할 수 없습니다(주문 번호: 250804_2818). 2) "Servicedeck"에서 "새 애플리케이션"을 만들 수 없는 이유는 무엇입니까? 새 애플리케이션을 열려고 할 때 아무 일도 일어나지 않습니다 (!) - 주소 줄 끝에 "공백"(#)이 나타납니다. 3) (?) 사이트에서 계정을 채우기위한 결제 시스템으로 WebMoney를 제거한 이유 ??? ? ... MQL5 웹 사이트에서 잔액을 충전하고 프리랜서 비용을 지불하는 방법 ?????. ... 나중에 프리랜서 집행자 자신에게서 배웠 듯이 최근에 EU는 러시아 은행에서 UnionPay를 차단했습니다 ... 그리고 이것은 = FIASCO, 신사 숙녀 여러분 (!) MQL-5 웹 사이트 사용자의 러시아 세그먼트는 이제 더 이상 MQL-5 사용자가 없을 때까지 ... 거대한 친근한 MQL-5 커뮤니티의 적극적인 참여자가 될 수 없습니다 ... RU 지역 (!)에 대해 MQL-5 웹 사이트에서 잔액을 충전하고 계좌에서 돈을 인출 할 수있는 다른 방법이 없을 때까지. :( Daniel Opoku 2025.09.02 16:49 #1729 Jefferson Judge Metha #: 자금 인출 옵션이 없는 Zim 사용자로서 저도 여러분과 함께할 것입니다. 안녕하세요 . 은행 비자 카드로 직접 자금을 인출하는 데 어려움을 겪었기 때문에 유일한 실용적인 옵션은 WebMoney를 사용하는 것이었습니다. 짐바브웨에서 WebMoney가 허용되고 암호화폐 계정(예: 바이낸스)이 등록되어 있고 인증이 완료되었다면 이렇게 해보시기 바랍니다: WebMoney 계정(WMZ)으로 자금을 인출합니다. WMZ를 WMT로 변환합니다 (오늘 환율 기준: 1 WMT ≈ 1.34 WMZ). WMT를 바이낸스 USDT 계정으로 이체합니다. 웹머니에서 환율은 1 WMT = 1 USDT입니다. 거래 수수료가 낮은 블록체인 네트워크를 선택하시기 바랍니다. 바이낸스 P2P를 통해 USDT를 판매하고 수익금을 선호하는 현지 방법(모바일머니 계좌 또는 은행 계좌)으로 출금합니다. 거래 비용을 최소화하고 수령 금액을 최대화할 수 있도록 수수료를신중하게 비교하세요. 이것이 제가 자금을 입금받을 때 사용하는 방식입니다. MQL5에서 출금 문제가 해결될 때까지는 이 방법을 사용해 보시기 바랍니다. 감사합니다. Tangu Cedrick Ndam 2025.09.03 14:12 #1730 Daniel Opoku #:안녕하세요 @제퍼슨 판사님 은행 비자 카드로 직접 자금을 인출하는 데 어려움을 겪었기 때문에 유일한 실용적인 옵션은 WebMoney를 사용하는 것이었습니다. 짐바브웨에서 WebMoney가 허용되고 암호화폐 계정(예: 바이낸스)이 등록 및 인증된 경우 이 방법을 사용해 보세요: WMT를 바이낸스 USDT 계정으로 이체합니다. 웹머니에서 환율은 1 WMT = 1 USDT입니다. 거래 수수료가 낮은 블록체인 네트워크를 선택하시기 바랍니다. 바이낸스 P2P를 통해 USDT를 판매하고 수익금을 선호하는 현지 방법(모바일 머니 계정 또는 은행 계좌)으로 출금합니다. 거래 비용을 최소화하고 수령 금액을 최대화할 수 있도록 수수료를신중하게 비교하세요. 이것이 제가 자금을 입금받을 때 사용하는 방식입니다. MQL5에서 출금 문제가 해결될 때까지는 이 방법을 사용해 보실 수 있습니다. 감 많은 사용자가 PayPal을 요청했지만, 이를 사용하면 MQL5와 같은 플랫폼에 몇 가지 심각한 문제가 발생할 수 있습니다:
요컨대, PayPal은 메타쿼츠 운영 방식에 적합하지 않습니다.
일부 국가의 사용자는 왜 비자 또는 마스터카드로 출금할 수 없나요?
시간을 내어 자세한 설명을 공유해 주셔서 감사합니다. 이러한 제한이 존재하는 이유와 메타쿼츠가 직접 통제할 수 없는 부분이 얼마나 되는지 명확히 설명해 주셔서 정말 도움이 되었습니다. 저는 2010년부터 MQL5를 사용해 왔고 이 플랫폼과 커뮤니티를 정말 좋아합니다.
그렇지만 효율적인 출금 옵션이 없다는 것은 이곳에서 상품을 판매하는 많은 분들에게 심각한 문제가 되고 있습니다. 수익에 접근할 수 있는 안정적인 방법이 없다면 이 생태계에 대한 열정에도 불구하고 계속 기여하는 것을 정당화하기 어렵습니다.
한 가지 잠재적인 해결책은 디파이를 통합하거나 최소한 암호화폐를 통한 입출금을 허용하는 것입니다. 이렇게 하면 은행의 많은 한계를 우회하고 안전하고 빠르며 글로벌한 대안을 제공할 수 있습니다. 또한, PayPal을 입금에 사용할 수 없더라도 출금 전용 옵션으로 추가하면 많은 사용자에게 큰 변화를 가져올 수 있습니다.
MQL5가 조만간 출금 수단을 확장하는 것을 고려했으면 좋겠습니다. 플랫폼의 잠재력은 무궁무진하며, 더 나은 결제 옵션이 제공된다면 저와 같은 장기 기여자가 플랫폼에 계속 머물고 성장할 수 있는 동기를 부여할 수 있을 것입니다.
인사이트를 공유해 주셔서 다시 한 번 감사드립니다!
MQ 계정에서 일부 돈을 받았습니다:) 100$를 인출할 수 있었습니다! MQ에서 돈을 인출한 후 몇 초 후에 100$가 1$ = 0,86280 = 86,28 €로 유로로 변환되었습니다.
이제 앱에서"결제보류 중"이라고 표시되어 제 계좌는 여전히 0달러입니다! 월요일까지 기다려야 할 것 같습니다.
어제 저녁에 여권, 셀카, 오스트리아 세금 번호로 10분 안에 계좌를 개설했습니다.
무료 계좌( 일반 수수료 없음)를 선택했고 무료 마스터카드가 함께 제공되었습니다. 나중에 브로커 계좌로 충전할 수 있는지 확인하겠습니다.
어디서 어떻게 알려주면 얼마를 지불할 건가요?)
농담이 아닙니다. 이 은행은 bunq B.V. 라고 불리며 EU와 네덜란드의 규제를 받으므로 은행이 충돌 할 경우 최대 100.000 유로의 개인 자금이 저장됩니다.
은행 및 계좌 리뷰는 AI 응답 만 받는다는 사실을 비판합니다. 즉, 모든 것이 정상적으로 유지되면 모든 것이 잘되지만 문제가 발생하면 시간이 오래 걸리고 스트레스가 많고 짜증나게됩니다!
결제 및 결제 방법 문서가 게시되었습니다:
작성자: MetaQuotes
관리자 여러분, 안녕하세요!
1) 유니온페이 카드(주문 번호: 250804_2818)로 사이트 내 계좌 잔액을 충전할 수 없습니다.
2) "Servicedeck"에서 "새 주문"을 만들 수 없는 이유는 무엇입니까? 새 주문을 열려고 할 때 아무 일도 일어나지 않습니다 (!) - 주소 줄 끝에 "공백"(#)이 있습니다.
3) (?) 그리고 왜 그들은 여기 ???? 사이트에서 계정을 채우기위한 결제 시스템으로 WebMoney를 제거 했습니까?
... 여기 MQL5 웹 사이트에서 잔액을 충전하고 프리랜서 비용을 지불하는 방법 ?????.
... 나중에 프리랜서 집행자 자신에게서 배웠 듯이 최근에 EU는 러시아 은행에서 UnionPay를 차단했습니다 ...
그리고 이것은 = FIASCO, 신사 숙녀 여러분 (!)
MQL-5 웹 사이트 사용자의 러시아 세그먼트는 이제 더 이상 MQL-5 사용자가 없을 때까지 ... 거대한 친근한 MQL-5 커뮤니티의 적극적인 참여자가 될 수 없습니다 ... RU 지역 (!)에 대해 MQL-5 웹 사이트에서 잔액을 충전하고 계좌에서 돈을 인출 할 수있는 다른 방법이 없을 때까지.
:(
은행 비자 카드로 직접 자금을 인출하는 데 어려움을 겪었기 때문에 유일한 실용적인 옵션은 WebMoney를 사용하는 것이었습니다.
짐바브웨에서 WebMoney가 허용되고 암호화폐 계정(예: 바이낸스)이 등록되어 있고 인증이 완료되었다면 이렇게 해보시기 바랍니다:
이것이 제가 자금을 입금받을 때 사용하는 방식입니다. MQL5에서 출금 문제가 해결될 때까지는 이 방법을 사용해 보시기 바랍니다.
감사합니다.
대부분의 아시아 국가에서 제공하는 비자 또는 마스터 카드는 mql5에서 출금할 때 완벽하게 작동합니다.
카드를 발급받거나 친구에게 연락해 인출을 도와달라고 요청하는 것이 좋습니다. 다른 수단을 사용하는 데 드는 스트레스, 비용 및 시간을 절약할 수 있습니다.
제 제안