저는 제 개인적인 경험을 공유했습니다. 그리고 저는 여기 사람들을 돕기 위해서만 그렇게했습니다. 다음은 2970 카드 (현명한 카드)로의 2 회 인출을 포함한 마지막 거래입니다:
따라서 국가 단위 차단이 그 이유일 수 있습니다.
네. 여기에는 아프리카가 표시되지 않습니다. https://wise. com/en/legal/terms-and-conditions
하지만 미국은 있네요! 여기에는 미국 사람들이 많이 있죠?
키프로스는 금융 규제에 대한 미국 당국의 감시가 강화되고 있으며, 이로 인해 메타쿼츠의 카드 프로세서인 언리밋이 거래 처리를 중단한 것으로 추정됩니다. 그렇다면 정말 와이즈를 통해 출금할 수 있을까요?
제가 알기로 와이즈는 영국에 본사를 두고 있습니다. 그리고 다시 말하지만, 저에게는 잘 작동합니다.
시도해 볼 가치가 있다고 생각하며 완전히 무료입니다.
이 시점에서 그들은 분명히 문제를 해결하지 않을 것이기 때문에 돈을 잃었습니다. 많은 사람들이 3 개월 이상 돈을받지 못하고 실제로는 은행을 비난하는 사람들과 게임을하고 있습니다.
MQ가 8가지 입금 옵션을 제공하여 계정을 "충전"할 수 있다면 출금 옵션도 3가지 이상 제공할 수 있습니다.
구매자가 제품을 구매할 수 있도록 자금을 입금하는 것은 매우 쉽지만 판매자가 적립된 자금을 인출하는 것은 매우 제한적이고 복잡합니다.
MQ의 우선순위가 저희는 아닌 것이 분명합니다.
모든 상황이 통제 불능 상태가 된 것 같습니다. 공식적인 발표가 없는 상황에서 저희가 할 수 있는 건 추측뿐입니다.
추측이 아닙니다. 그들과 수없이 많은 대화를 나눴지만 그들이 하는 일은 같은 말만 되풀이하는 것뿐입니다. 그들은 문제를 해결하지 않고 있습니다. 3 개월이 넘었습니다. 그렇게 오래 걸리지 않습니다.
인도에서 출금 문제를 겪고 있는 분이라면 가장 빠르게 자금을 받을 수 있는 방법입니다.
또한 Sbi 은행 비자 직불 카드를 사용하여 자금을 받으려고하지만 작동하지 않습니다. 나는 당신이 몇 가지 질문을하는 것을 좋아합니다, 당신이 말하는 ICICI 은행 방식은 일반 인도의 개인 은행 계좌와 함께 작동하며 명심해야 할 다른 것이 있습니까?