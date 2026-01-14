기고글 토론 "결제 및 결제 수단" - 페이지 153

Fernando Carreiro #:

왜 그럴까요?

이미 MQL5 커뮤니티 지갑에 USD로 자금을 입금한 다음 제품이나 서비스를 구매할 때 해당 지갑에서 결제할 수 있습니다.

그리고 돈을 벌면 월렛으로 이동하여 제품이나 서비스를 구매할 수 있습니다.

"MQL5 코인"을 갖는 것과 어떻게 다른가요? 이미 "코인"이며, USD와 동일한 가치를 지니고 있습니다.

암호화폐 코인이 있다면 미국 내 개인이 출금하는 것이 더 쉬울 것입니다. 코인은 USD와 1:1로 직접 연결될 필요는 없습니다. 실제로 가치가 상승하여 더욱 매력적으로 보일 수 있습니다. 사용자층이 늘어나면 MQL5는 또 다른 새로운 건물이 필요할 것입니다.
 
USDC는 안정적입니다.

 
현재 운영자가 결제 관련 게시물을 삭제하고 있습니다. 그리고 메타쿼트는 여전히 응답하지 않습니다. 언제쯤 어떤 종류의 응답을 기대할 수 있는지 설명해 주시겠어요? 고객이 지불해야 할 돈을 돌려줄 수 없는데 Metaquotes에서 계속 결제를 받는 이유는 무엇인가요? Metaquotes에 포럼 계정이 있습니다. 직원들은 어디에 있나요? 이것은 많은 사람들에게 긴급한 문제인데 아무도 신경 쓰지 않는 것 같습니다.
 
@Jesse Phipps #: 모드에서 결제 관련 게시물을 삭제하고 있습니다.

짜증내지 마세요. 이전에 결제에 대해 논의할 때 이 주제에 게시하라는 지시를 받았습니다.

그런데도 이를 무시하고 일반 섹션에 글을 올렸습니다. 그래서 당연히 여기에 다시 게시하라는 메시지와 함께 게시물을 삭제했습니다.

제시 핍스 #: 언제쯤 어떤 종류의 답변을 기대할 수 있는지 설명해 주시겠어요? 고객이 지불해야 할 돈을 돌려줄 수 없는데도 Metaquotes에서 계속 결제를 받는 이유는 무엇인가요?

저희는 일반 사용자입니다. 심지어 저희 모드도요. 따라서 저희는 이미 여기에 게시된 내용 외에는 아무것도 알지 못합니다.

제시 핍스 #: 직원들은 어디 있나요? 이것은 많은 사람들에게 긴급한 문제인데 아무도 신경 쓰지 않는 것 같습니다.

서비스 데스크에 있습니다. 연락을 했다면 인내심을 갖고 응답을 기다려야 합니다. 여기 포럼의 다른 누구도 이 문제에 대해 할 수 있는 일이 없습니다.

 

오늘 지원 티켓에서:

 
Jesse Phipps #: 오늘 지원 티켓에서:
그들은 2개월 동안 저에게 이 말을 반복했습니다. 그들은 해결책을 찾고 있다고 말했지만 2 개월이 지났기 때문에 그렇게 오래 걸릴 수 있는지 모르겠습니다. 수익이 3천 달러가 될 때까지 돈이 막히는 것일 수도 있습니다.
 
미국 내 사용자에게 3000달러 은행 송금이 작동하는지 확인할 수 있나요?
 
좋은 하루 되세요
몇 년 전에 MQL5는 더 이상 PayPal과 함께 작동하지 않을 것이라고 말했지만 낮고 보라 그들이 그렇게했습니다.
이제 PayPal이 다시 사라졌습니다. MQL5 팀은 어떤 다른 결제 수단이나 인출을 사용할 것인지 부탁드립니다.
다음은 몇 가지 제안입니다

1. 퍼펙트 머니
2. AirTM

다른 국가에서는 유일하게 남은 결제 수단이 작동하지 않기 때문에 현재 직면하고 있는 이 새로운 MQL5 불편을 어떻게 해결할 수 있는지 Webmoney에서 PayPal로 자금을 이체하기 위해 어떤 사이트를 사용할 수 있는지 도와주세요.
 
Fernando Carreiro #:

가치가 줄어들면 어떻게 될까요?

사용자들은 전혀 만족하지 않을 것 같습니다. 네, 암호화폐 지갑은 결코 바람직하지 않습니다.

암호화폐로 입금하거나 출금할 수 있는지 여부는 다른 문제이지만, 지갑은 법정화폐여야 합니다.

믿고 싶은 대로 믿으세요. 저는 비트코인으로 은퇴했기 때문에 암호화폐가 나쁜 생각이라고 확신하지 않습니다.
