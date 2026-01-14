기고글 토론 "결제 및 결제 수단" - 페이지 153 1...146147148149150151152153154155156157158159160...184 새 코멘트 Wilna Barnard 2025.02.25 15:51 #1521 Fernando Carreiro #:왜 그럴까요? 이미 MQL5 커뮤니티 지갑에 USD로 자금을 입금한 다음 제품이나 서비스를 구매할 때 해당 지갑에서 결제할 수 있습니다. 그리고 돈을 벌면 월렛으로 이동하여 제품이나 서비스를 구매할 수 있습니다. "MQL5 코인"을 갖는 것과 어떻게 다른가요? 이미 "코인"이며, USD와 동일한 가치를 지니고 있습니다. 암호화폐 코인이 있다면 미국 내 개인이 출금하는 것이 더 쉬울 것입니다. 코인은 USD와 1:1로 직접 연결될 필요는 없습니다. 실제로 가치가 상승하여 더욱 매력적으로 보일 수 있습니다. 사용자층이 늘어나면 MQL5는 또 다른 새로운 건물이 필요할 것입니다. Fernando Carreiro 2025.02.25 16:00 #1522 Wilna Barnard #: 암호화폐 코인이 있다면 미국에 있는 개인이 출금하는 것이 더 쉬울 것입니다. 코인은 USD와 1:1로 직접 연결될 필요는 없습니다. 실제로 가치가 상승하여 더욱 매력적으로 보일 수 있습니다. 사용자층이 늘어나면 MQL5는 또 다른 새로운 건물이 필요할 것입니다. 만약 가치가 줄어들면 어떻게 될까요? 사용자들이 전혀 좋아하지 않을 것 같네요. 네, 암호화폐 지갑은 그 어떤 경우에도 바람직하지 않습니다. 암호화폐로 입금하거나 출금할 수 있는지 여부는 다른 문제이지만, 지갑은 법정화폐여야 합니다. Thomas Bradley Butler 2025.02.25 16:28 #1523 Fernando Carreiro #:가치가 줄어들면 어떻게 될까요? 사용자들은 전혀 만족하지 않을 것 같습니다. 네, 암호화폐 지갑은 결코 바람직하지 않습니다. 암호화폐로 입금하거나 출금할 수 있는지 여부는 다른 문제이지만, 지갑은 법정화폐여야 합니다. USDC는 안정적입니다. Jesse Phipps 2025.02.26 16:10 #1524 현재 운영자가 결제 관련 게시물을 삭제하고 있습니다. 그리고 메타쿼트는 여전히 응답하지 않습니다. 언제쯤 어떤 종류의 응답을 기대할 수 있는지 설명해 주시겠어요? 고객이 지불해야 할 돈을 돌려줄 수 없는데 Metaquotes에서 계속 결제를 받는 이유는 무엇인가요? Metaquotes에 포럼 계정이 있습니다. 직원들은 어디에 있나요? 이것은 많은 사람들에게 긴급한 문제인데 아무도 신경 쓰지 않는 것 같습니다. Fernando Carreiro 2025.02.26 16:26 #1525 @Jesse Phipps #: 모드에서 결제 관련 게시물을 삭제하고 있습니다. 짜증내지 마세요. 이전에 결제에 대해 논의할 때 이 주제에 게시하라는 지시를 받았습니다. 그런데도 이를 무시하고 일반 섹션에 글을 올렸습니다. 그래서 당연히 여기에 다시 게시하라는 메시지와 함께 게시물을 삭제했습니다. 제시 핍스 #: 언제쯤 어떤 종류의 답변을 기대할 수 있는지 설명해 주시겠어요? 고객이 지불해야 할 돈을 돌려줄 수 없는데도 Metaquotes에서 계속 결제를 받는 이유는 무엇인가요? 저희는 일반 사용자입니다. 심지어 저희 모드도요. 따라서 저희는 이미 여기에 게시된 내용 외에는 아무것도 알지 못합니다. 제시 핍스 #: 직원들은 어디 있나요? 이것은 많은 사람들에게 긴급한 문제인데 아무도 신경 쓰지 않는 것 같습니다. 서비스 데스크에 있습니다. 연락을 했다면 인내심을 갖고 응답을 기다려야 합니다. 여기 포럼의 다른 누구도 이 문제에 대해 할 수 있는 일이 없습니다. Jesse Phipps 2025.02.28 14:49 #1526 오늘 지원 티켓에서: Thomas Bradley Butler 2025.02.28 16:26 #1527 Jesse Phipps #: 오늘 지원 티켓에서: 그들은 2개월 동안 저에게 이 말을 반복했습니다. 그들은 해결책을 찾고 있다고 말했지만 2 개월이 지났기 때문에 그렇게 오래 걸릴 수 있는지 모르겠습니다. 수익이 3천 달러가 될 때까지 돈이 막히는 것일 수도 있습니다. Jesse Phipps 2025.02.28 17:41 #1528 미국 내 사용자에게 3000달러 은행 송금이 작동하는지 확인할 수 있나요? Jefferson Judge Metha 2025.03.06 05:46 #1529 좋은 하루 되세요 몇 년 전에 MQL5는 더 이상 PayPal과 함께 작동하지 않을 것이라고 말했지만 낮고 보라 그들이 그렇게했습니다. 이제 PayPal이 다시 사라졌습니다. MQL5 팀은 어떤 다른 결제 수단이나 인출을 사용할 것인지 부탁드립니다. 다음은 몇 가지 제안입니다 1. 퍼펙트 머니 2. AirTM 다른 국가에서는 유일하게 남은 결제 수단이 작동하지 않기 때문에 현재 직면하고 있는 이 새로운 MQL5 불편을 어떻게 해결할 수 있는지 Webmoney에서 PayPal로 자금을 이체하기 위해 어떤 사이트를 사용할 수 있는지 도와주세요. WebMoney 비활성화. 스칼프넷 MQL4 및 MQL5에 대한 Wilna Barnard 2025.03.06 07:13 #1530 Fernando Carreiro #:가치가 줄어들면 어떻게 될까요? 사용자들은 전혀 만족하지 않을 것 같습니다. 네, 암호화폐 지갑은 결코 바람직하지 않습니다. 암호화폐로 입금하거나 출금할 수 있는지 여부는 다른 문제이지만, 지갑은 법정화폐여야 합니다. 믿고 싶은 대로 믿으세요. 저는 비트코인으로 은퇴했기 때문에 암호화폐가 나쁜 생각이라고 확신하지 않습니다. 1...146147148149150151152153154155156157158159160...184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
왜 그럴까요?
이미 MQL5 커뮤니티 지갑에 USD로 자금을 입금한 다음 제품이나 서비스를 구매할 때 해당 지갑에서 결제할 수 있습니다.
그리고 돈을 벌면 월렛으로 이동하여 제품이나 서비스를 구매할 수 있습니다.
"MQL5 코인"을 갖는 것과 어떻게 다른가요? 이미 "코인"이며, USD와 동일한 가치를 지니고 있습니다.
만약 가치가 줄어들면 어떻게 될까요?
사용자들이 전혀 좋아하지 않을 것 같네요. 네, 암호화폐 지갑은 그 어떤 경우에도 바람직하지 않습니다.
암호화폐로 입금하거나 출금할 수 있는지 여부는 다른 문제이지만, 지갑은 법정화폐여야 합니다.
가치가 줄어들면 어떻게 될까요?
사용자들은 전혀 만족하지 않을 것 같습니다. 네, 암호화폐 지갑은 결코 바람직하지 않습니다.
암호화폐로 입금하거나 출금할 수 있는지 여부는 다른 문제이지만, 지갑은 법정화폐여야 합니다.
USDC는 안정적입니다.
짜증내지 마세요. 이전에 결제에 대해 논의할 때 이 주제에 게시하라는 지시를 받았습니다.
그런데도 이를 무시하고 일반 섹션에 글을 올렸습니다. 그래서 당연히 여기에 다시 게시하라는 메시지와 함께 게시물을 삭제했습니다.
저희는 일반 사용자입니다. 심지어 저희 모드도요. 따라서 저희는 이미 여기에 게시된 내용 외에는 아무것도 알지 못합니다.
서비스 데스크에 있습니다. 연락을 했다면 인내심을 갖고 응답을 기다려야 합니다. 여기 포럼의 다른 누구도 이 문제에 대해 할 수 있는 일이 없습니다.
오늘 지원 티켓에서:
몇 년 전에 MQL5는 더 이상 PayPal과 함께 작동하지 않을 것이라고 말했지만 낮고 보라 그들이 그렇게했습니다.
이제 PayPal이 다시 사라졌습니다. MQL5 팀은 어떤 다른 결제 수단이나 인출을 사용할 것인지 부탁드립니다.
다음은 몇 가지 제안입니다
1. 퍼펙트 머니
2. AirTM
다른 국가에서는 유일하게 남은 결제 수단이 작동하지 않기 때문에 현재 직면하고 있는 이 새로운 MQL5 불편을 어떻게 해결할 수 있는지 Webmoney에서 PayPal로 자금을 이체하기 위해 어떤 사이트를 사용할 수 있는지 도와주세요.
가치가 줄어들면 어떻게 될까요?
사용자들은 전혀 만족하지 않을 것 같습니다. 네, 암호화폐 지갑은 결코 바람직하지 않습니다.
암호화폐로 입금하거나 출금할 수 있는지 여부는 다른 문제이지만, 지갑은 법정화폐여야 합니다.