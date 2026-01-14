기고글 토론 "결제 및 결제 수단" - 페이지 130

트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트 포럼

MQL5에서 봇 및 VPS 구매 시 PayPal을 통한 결제.

ArturoReyes2024, 2025.01.15 16:33

오늘 봇을 구매하려고 할 때 플랫폼에서 이전에는 매우 잘 작동했던 페이팔 옵션을 사용하여 더 이상 구매할 수 없다는 것을 깨달았습니다. 은행 카드로 구매를 시도했지만 거부되었습니다. 누구든지 이 문제를 어떻게 해결했는지 알려주실 수 있나요?

페이팔은 자주 들락날락하므로 다른 결제 수단으로 MQL5 계정을 충전하거나 내일 다시 시도해 보시기 바랍니다.

 
Eleni Anna Branou #:
페이팔은 자주 들락날락하므로 다른 결제 수단으로 MQL5 계정을 충전하거나 내일 다시 시도해 보시기 바랍니다.
ArturoReyes2024:
오늘 봇을 구매하려고 했는데, 이전에는 잘 작동했던 페이팔 옵션을 더 이상 사용할 수 없다는 사실을 깨달았습니다. 은행 카드로 구매를 시도했지만 거부되었습니다. 누구든지 이 문제를 어떻게 해결했는지 알려주실 수 있나요?

저만 그런 줄 알고 페이팔 옵션을 찾고 있었는데, 제안대로 내일 다시 확인해 보겠습니다.

 
페이팔은 지금 사라졌나요, 아니면 다시 돌아올 예정인가요? 이에 대한 공지사항이 없습니다.
 

기술적 문제로 인해 일시적으로 페이팔을 사용할 수 없습니다. 자주 발생하는 문제이며 곧 복구될 예정입니다.

돈을 인출해야 할 때, 믿을 수 없는 일이 벌어졌습니다.
 
이것은 미국 내 모든 판매자에게 매우 불편합니다. 우리는 수익의 20%를 MQL에 기부하고 우리 대부분은 수년 동안 수익의 상당 부분을 그들과 공유했습니다. 저는 항상 플랫폼에서 거래 시스템을 판매 할 수있는 기회에 감사하고 항상 제 수입을 기꺼이 공유해 왔기 때문에 이것은 우려 스럽습니다. 이것이 제가 생계를 위해 하는 일이고 웹머니가 미국 시민에게 제공되지 않고 은행 카드 인출이 작동하지 않을 때 저는 이 문제에 대한 더 나은 해결책이 필요하다고 생각합니다. 페이팔은 우리 중 많은 사람들에게 훌륭한 인출 방법이었지만 지금은 멈춰 서 있습니다......
 
Michael Prescott Burney #:
이것은 미국 내 모든 판매자에게 매우 불편합니다. 우리는 수익의 20%를 MQL에 기부하고 우리 대부분은 수년 동안 수익의 상당 부분을 그들과 공유했습니다. 저는 항상 플랫폼에서 거래 시스템을 판매 할 수있는 기회에 감사하고 항상 제 수입을 기꺼이 공유해 왔기 때문에 이것은 우려 스럽습니다. 이것이 제가 생계를 위해 하는 일이고 웹머니가 미국 시민에게 제공되지 않고 은행 카드 인출이 작동하지 않을 때 저는 이 문제에 대한 더 나은 해결책이 필요하다고 생각합니다. 페이팔은 우리 중 많은 사람들에게 인출을위한 좋은 방법이었으며 지금은 멈춰 서 있습니다......

WTF??? 나도 같은 상황에 처해 있고 여기서 판매하는 사람들의 거의 90 %도 마찬가지라고 생각합니다 !!!

페이팔 만 작동하고 웹 머니는 러시아 서비스가 작동하지 않습니다. 또한 브라질에서 신용 카드를 통한 지불을받을 수 없습니다.

내 돈을 원합니다!

