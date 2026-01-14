기고글 토론 "결제 및 결제 수단" - 페이지 130 1...123124125126127128129130131132133134135136137...184 새 코멘트 Eleni Anna Branou 2025.01.10 09:32 #1291 101047062 #: 출금하고 싶은데 어떻게 출금하나요? 브로커에 문의하세요. Eleni Anna Branou 2025.01.15 16:35 #1292 트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트 포럼 MQL5에서 봇 및 VPS 구매 시 PayPal을 통한 결제. ArturoReyes2024, 2025.01.15 16:33 오늘 봇을 구매하려고 할 때 플랫폼에서 이전에는 매우 잘 작동했던 페이팔 옵션을 사용하여 더 이상 구매할 수 없다는 것을 깨달았습니다. 은행 카드로 구매를 시도했지만 거부되었습니다. 누구든지 이 문제를 어떻게 해결했는지 알려주실 수 있나요? 페이팔은 자주 들락날락하므로 다른 결제 수단으로 MQL5 계정을 충전하거나 내일 다시 시도해 보시기 바랍니다. Metatrader 5로 시작하는 방법 WebMoney로의 출금은 어떻게 됩니까? mql5 쿠폰으로 보충하는 것 Presley Annais Tatenda Meck 2025.01.15 21:51 #1293 Eleni Anna Branou #: 페이팔은 자주 들락날락하므로 다른 결제 수단으로 MQL5 계정을 충전하거나 내일 다시 시도해 보시기 바랍니다. ArturoReyes2024: 오늘 봇을 구매하려고 했는데, 이전에는 잘 작동했던 페이팔 옵션을 더 이상 사용할 수 없다는 사실을 깨달았습니다. 은행 카드로 구매를 시도했지만 거부되었습니다. 누구든지 이 문제를 어떻게 해결했는지 알려주실 수 있나요? 저만 그런 줄 알고 페이팔 옵션을 찾고 있었는데, 제안대로 내일 다시 확인해 보겠습니다. Thomas Bradley Butler 2025.01.15 22:54 #1294 페이팔은 지금 사라졌나요, 아니면 다시 돌아올 예정인가요? 이에 대한 공지사항이 없습니다. Sugianto 2025.01.16 08:39 #1295 기술적 문제로 인해 일시적으로 페이팔을 사용할 수 없습니다. 자주 발생하는 문제이며 곧 복구될 예정입니다. Fernando Carreiro 2025.01.16 10:35 #1296 트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트 포럼 MQL5에서 봇 및 VPS 구매 시 페이팔을 통한 결제. 수기안토, 2025.01.16 08:39 기술적 문제로 인해 페이팔을 일시적으로 사용할 수 없습니다. 자주 발생하는 문제이며 곧 복구될 예정입니다. Fernando Carreiro 2025.01.16 10:36 #1297 트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트 포럼 MQL5에서 봇 및 VPS 구매 시 페이팔을 통한 결제. 수기안토, 2025.01.16 08:39 기술적 문제로 인해 페이팔을 일시적으로 사용할 수 없습니다. 자주 발생하는 문제이며 곧 복구될 예정입니다. Alberto Gauer Borrego 2025.01.16 11:42 #1298 돈을 인출해야 할 때, 믿을 수 없는 일이 벌어졌습니다. Michael Prescott Burney 2025.01.17 07:32 #1299 이것은 미국 내 모든 판매자에게 매우 불편합니다. 우리는 수익의 20%를 MQL에 기부하고 우리 대부분은 수년 동안 수익의 상당 부분을 그들과 공유했습니다. 저는 항상 플랫폼에서 거래 시스템을 판매 할 수있는 기회에 감사하고 항상 제 수입을 기꺼이 공유해 왔기 때문에 이것은 우려 스럽습니다. 이것이 제가 생계를 위해 하는 일이고 웹머니가 미국 시민에게 제공되지 않고 은행 카드 인출이 작동하지 않을 때 저는 이 문제에 대한 더 나은 해결책이 필요하다고 생각합니다. 페이팔은 우리 중 많은 사람들에게 훌륭한 인출 방법이었지만 지금은 멈춰 서 있습니다...... 디지털 필터를 기반으로 한 기고글 토론 "MQL5 및 무역 시스템 리그. 우리는 Alberto Gauer Borrego 2025.01.17 09:16 #1300 Michael Prescott Burney #: 이것은 미국 내 모든 판매자에게 매우 불편합니다. 우리는 수익의 20%를 MQL에 기부하고 우리 대부분은 수년 동안 수익의 상당 부분을 그들과 공유했습니다. 저는 항상 플랫폼에서 거래 시스템을 판매 할 수있는 기회에 감사하고 항상 제 수입을 기꺼이 공유해 왔기 때문에 이것은 우려 스럽습니다. 이것이 제가 생계를 위해 하는 일이고 웹머니가 미국 시민에게 제공되지 않고 은행 카드 인출이 작동하지 않을 때 저는 이 문제에 대한 더 나은 해결책이 필요하다고 생각합니다. 페이팔은 우리 중 많은 사람들에게 인출을위한 좋은 방법이었으며 지금은 멈춰 서 있습니다...... WTF??? 나도 같은 상황에 처해 있고 여기서 판매하는 사람들의 거의 90 %도 마찬가지라고 생각합니다 !!! 페이팔 만 작동하고 웹 머니는 러시아 서비스가 작동하지 않습니다. 또한 브라질에서 신용 카드를 통한 지불을받을 수 없습니다. 내 돈을 원합니다! 1...123124125126127128129130131132133134135136137...184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
출금하고 싶은데 어떻게 출금하나요?
브로커에 문의하세요.
트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트 포럼
MQL5에서 봇 및 VPS 구매 시 PayPal을 통한 결제.
ArturoReyes2024, 2025.01.15 16:33오늘 봇을 구매하려고 할 때 플랫폼에서 이전에는 매우 잘 작동했던 페이팔 옵션을 사용하여 더 이상 구매할 수 없다는 것을 깨달았습니다. 은행 카드로 구매를 시도했지만 거부되었습니다. 누구든지 이 문제를 어떻게 해결했는지 알려주실 수 있나요?
페이팔은 자주 들락날락하므로 다른 결제 수단으로 MQL5 계정을 충전하거나 내일 다시 시도해 보시기 바랍니다.
페이팔은 자주 들락날락하므로 다른 결제 수단으로 MQL5 계정을 충전하거나 내일 다시 시도해 보시기 바랍니다.
오늘 봇을 구매하려고 했는데, 이전에는 잘 작동했던 페이팔 옵션을 더 이상 사용할 수 없다는 사실을 깨달았습니다. 은행 카드로 구매를 시도했지만 거부되었습니다. 누구든지 이 문제를 어떻게 해결했는지 알려주실 수 있나요?
저만 그런 줄 알고 페이팔 옵션을 찾고 있었는데, 제안대로 내일 다시 확인해 보겠습니다.
기술적 문제로 인해 일시적으로 페이팔을 사용할 수 없습니다. 자주 발생하는 문제이며 곧 복구될 예정입니다.
트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트 포럼
MQL5에서 봇 및 VPS 구매 시 페이팔을 통한 결제.
수기안토, 2025.01.16 08:39
기술적 문제로 인해 페이팔을 일시적으로 사용할 수 없습니다. 자주 발생하는 문제이며 곧 복구될 예정입니다.
트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트 포럼
MQL5에서 봇 및 VPS 구매 시 페이팔을 통한 결제.
수기안토, 2025.01.16 08:39
기술적 문제로 인해 페이팔을 일시적으로 사용할 수 없습니다. 자주 발생하는 문제이며 곧 복구될 예정입니다.
이것은 미국 내 모든 판매자에게 매우 불편합니다. 우리는 수익의 20%를 MQL에 기부하고 우리 대부분은 수년 동안 수익의 상당 부분을 그들과 공유했습니다. 저는 항상 플랫폼에서 거래 시스템을 판매 할 수있는 기회에 감사하고 항상 제 수입을 기꺼이 공유해 왔기 때문에 이것은 우려 스럽습니다. 이것이 제가 생계를 위해 하는 일이고 웹머니가 미국 시민에게 제공되지 않고 은행 카드 인출이 작동하지 않을 때 저는 이 문제에 대한 더 나은 해결책이 필요하다고 생각합니다. 페이팔은 우리 중 많은 사람들에게 인출을위한 좋은 방법이었으며 지금은 멈춰 서 있습니다......
WTF??? 나도 같은 상황에 처해 있고 여기서 판매하는 사람들의 거의 90 %도 마찬가지라고 생각합니다 !!!
페이팔 만 작동하고 웹 머니는 러시아 서비스가 작동하지 않습니다. 또한 브라질에서 신용 카드를 통한 지불을받을 수 없습니다.
내 돈을 원합니다!