기고글 토론 "결제 및 결제 수단" - 페이지 131 1...124125126127128129130131132133134135136137138...184 새 코멘트 Alberto Gauer Borrego 2025.01.17 12:07 #1301 지원팀에서 Paypal을 더 이상 사용할 수 없음을 방금 확인했습니다. 이제 어떻게 하나요? "다른 결제 방법을 선택하세요" 어떤 방법인가요? 그 대화에서 웹머니는 여기서 작동하지 않는다고 3번 이상 말했고 신용카드로도 인출할 수 없습니다. 그리고 전신 송금은 최소와 최대가 3000달러인데 어차피 30달러의 송금 수수료를 지불해야 한다면 왜 이 한도를 설정한 건가요? 그러면 한도를 없애주세요. 3000 미만이면 여기서 돈이 잠깁니다. 다른 옵션 추가! Wise 또는 Revolut은 어떨까요? 아니면 둘 다? 브라질에는 매우 빠르고 쉬운 PIX를 통해받을 수있는 옵션도 있습니다. 여기 모든 판매자의 최소 70 %가 완전히 망쳤다고 말하고 싶습니다. 오류, 버그, 질문 틱에 Ask보다 Bid가 더 WebMoney 비활성화. Sooji 2025.01.17 17:24 #1302 페이팔이 필요합니다!! Michael Prescott Burney 2025.01.17 21:01 #1303 페이팔에 의존하거나 미국에 기반을 둔 많은 판매자가 웹 머니 나 카드 인출을 사용할 수 없다는 느낌이 듭니다. 그렇다면 MQL은 사용자 기반과 수입에 큰 타격을 입게 될 것입니다. 곧 해결책을 찾을 것이라고 믿습니다. Alberto Gauer Borrego 2025.01.17 21:13 #1304 Michael Prescott Burney #: 페이팔에 의존하거나 미국에 기반을 둔 많은 판매자가 웹 머니 나 카드 인출을 사용할 수 없다는 느낌이 듭니다. 그렇다면 MQL은 사용자 기반과 수입에 큰 타격을 입게 될 것입니다. 곧 해결책을 찾을 것이라고 믿습니다. 미국뿐만 아니라 사실상 전 세계가 페이팔을 통해 대금을 지급받고 있습니다. Fernando Carreiro 2025.01.17 22:02 #1305 ⚠️Disclaimer: 이것은 제 개인적인 의견일 뿐입니다. 저는 MetaQuotes 직원이 아니며 다음 내용은 MetaQuotes의 입장을 대변하지 않습니다. PayPal이 서비스를 철회하기로 결정한 것으로 보이는데, 이는 아마도 MetaQuotes의 마켓 섹션이 PayPal에 미치는 리스크가 높기 때문일 수 있습니다. PayPal이 이 결정을 가볍게 내렸을 것 같지는 않으며, 이 결정이 쉽게 번복되거나 조만간 번복되지는 않을 것입니다. 메타쿼츠는 마켓 섹션을 대대적으로 개편하여 비윤리적인 행위를 하는 판매자에게 엄중한 불이익을 주고, 현재 마켓 섹션이 가지고 있는 부정적인 이미지를 철저히 정리해야 할 것입니다. 몇 년 후 이미지가 개선되고 마켓섹션에 대한 엄격한 관리가 이루어지면 PayPal이 다시 서비스를 제공하는 것을 고려할 수도 있습니다. Michael Prescott Burney 2025.01.17 22:21 #1306 Fernando Carreiro #: ⚠️Disclaimer: 이것은 제 개인적인 의견일 뿐입니다. 저는 MetaQuotes 직원이 아니며 다음 내용은 MetaQuotes의 입장을 대변하지 않습니다. PayPal이 서비스를 철회하기로 결정한 것으로 보이는데, 이는 아마도 MetaQuotes의 마켓 섹션이 PayPal에게 높은 리스크를 안겨주기 때문일 수 있습니다. PayPal이 이 결정을 가볍게 내렸을 것 같지는 않으며, 이 결정이 쉽게 번복되거나 조만간 번복되지는 않을 것입니다. 메타쿼츠는 마켓 섹션을 대대적으로 개편하여 비윤리적인 관행에 연루된 판매자에게 엄중한 불이익을 주고, 현재 마켓 섹션이 가지고 있는 부정적인 이미지를 철저히 정리해야 할 것입니다. 몇 년 후 이미지가 개선되고 마켓섹션에 대한 엄격한 관리가 이루어지면 PayPal이 다시 서비스를 제공하는 것을 고려할 수도 있습니다. 마켓플레이스의 대다수 우수 판매자를 위한 해결책을 찾을 수 있을 것이라 믿습니다! 기대하고 있습니다 :) Sooji 2025.01.18 06:05 #1307 Michael Prescott Burney #: 페이팔에 의존하거나 미국에 기반을 둔 많은 판매자가 웹 머니 나 카드 인출을 사용할 수 없다는 느낌이 듭니다. 그렇다면 MQL은 사용자 기반과 수입에 큰 타격을 입게 될 것입니다. 곧 해결책을 찾을 것이라고 믿습니다. 네, 저는 이 플랫폼에서 몇 년 동안 활동해왔는데 페이팔만 사용할 수 있습니다... 다른 방법이 없습니다... 사이트가 가능한 한 빨리 PayPal을 반환해야 합니다. KB70 2025.01.18 08:13 #1308 일반 온라인 이체로 MQL5 잔액을 충전할 수 없는 이유는 무엇인가요? 제공되는 결제 수단은 유럽인에게는 전혀 사용할 수 없습니다. 여기서 결제하기 위해 비자 카드를 발급받을 수는 없고 마스터카드로도 충분합니다. Daniel Stein 2025.01.18 10:29 #1309 KB70 #:일반 온라인 이체로 MQL5 잔액을 충전할 수 없는 이유는 무엇인가요? 제공되는 결제 수단은 유럽인에게는 전혀 사용할 수 없습니다. 여기서 결제하기 위해 비자 카드를 발급받을 수는 없고 마스터카드로도 충분합니다. 마스터카드를 사용할 수 있습니다. 적어도 비자 로고 바로 옆에 마스터카드 로고가 있습니다. 따라서 계정을 충전하고 구매 비용을 결제하는 데 사용할 수 있습니다. Trinh Dat 2025.01.18 10:46 #1310 페이팔을 사용하기 전에 가끔 은행 송금을 페이오니아 ( 유로 계좌)로 사용합니다. 누구든지 카드 페이오니아로 인출을 시도 하시겠습니까? 1...124125126127128129130131132133134135136137138...184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
지원팀에서 Paypal을 더 이상 사용할 수 없음을 방금 확인했습니다.
이제 어떻게 하나요? "다른 결제 방법을 선택하세요"
어떤 방법인가요? 그 대화에서 웹머니는 여기서 작동하지 않는다고 3번 이상 말했고 신용카드로도 인출할 수 없습니다.
그리고 전신 송금은 최소와 최대가 3000달러인데 어차피 30달러의 송금 수수료를 지불해야 한다면 왜 이 한도를 설정한 건가요? 그러면 한도를 없애주세요.
3000 미만이면 여기서 돈이 잠깁니다.
다른 옵션 추가! Wise 또는 Revolut은 어떨까요? 아니면 둘 다?
브라질에는 매우 빠르고 쉬운 PIX를 통해받을 수있는 옵션도 있습니다.
여기 모든 판매자의 최소 70 %가 완전히 망쳤다고 말하고 싶습니다.
페이팔에 의존하거나 미국에 기반을 둔 많은 판매자가 웹 머니 나 카드 인출을 사용할 수 없다는 느낌이 듭니다. 그렇다면 MQL은 사용자 기반과 수입에 큰 타격을 입게 될 것입니다. 곧 해결책을 찾을 것이라고 믿습니다.
미국뿐만 아니라 사실상 전 세계가 페이팔을 통해 대금을 지급받고 있습니다.
⚠️Disclaimer: 이것은 제 개인적인 의견일 뿐입니다. 저는 MetaQuotes 직원이 아니며 다음 내용은 MetaQuotes의 입장을 대변하지 않습니다.
PayPal이 서비스를 철회하기로 결정한 것으로 보이는데, 이는 아마도 MetaQuotes의 마켓 섹션이 PayPal에 미치는 리스크가 높기 때문일 수 있습니다.
PayPal이 이 결정을 가볍게 내렸을 것 같지는 않으며, 이 결정이 쉽게 번복되거나 조만간 번복되지는 않을 것입니다.
메타쿼츠는 마켓 섹션을 대대적으로 개편하여 비윤리적인 행위를 하는 판매자에게 엄중한 불이익을 주고, 현재 마켓 섹션이 가지고 있는 부정적인 이미지를 철저히 정리해야 할 것입니다.
몇 년 후 이미지가 개선되고 마켓섹션에 대한 엄격한 관리가 이루어지면 PayPal이 다시 서비스를 제공하는 것을 고려할 수도 있습니다.
⚠️Disclaimer: 이것은 제 개인적인 의견일 뿐입니다. 저는 MetaQuotes 직원이 아니며 다음 내용은 MetaQuotes의 입장을 대변하지 않습니다.
PayPal이 서비스를 철회하기로 결정한 것으로 보이는데, 이는 아마도 MetaQuotes의 마켓 섹션이 PayPal에게 높은 리스크를 안겨주기 때문일 수 있습니다.
PayPal이 이 결정을 가볍게 내렸을 것 같지는 않으며, 이 결정이 쉽게 번복되거나 조만간 번복되지는 않을 것입니다.
메타쿼츠는 마켓 섹션을 대대적으로 개편하여 비윤리적인 관행에 연루된 판매자에게 엄중한 불이익을 주고, 현재 마켓 섹션이 가지고 있는 부정적인 이미지를 철저히 정리해야 할 것입니다.
몇 년 후 이미지가 개선되고 마켓섹션에 대한 엄격한 관리가 이루어지면 PayPal이 다시 서비스를 제공하는 것을 고려할 수도 있습니다.
마켓플레이스의 대다수 우수 판매자를 위한 해결책을 찾을 수 있을 것이라 믿습니다! 기대하고 있습니다 :)
페이팔에 의존하거나 미국에 기반을 둔 많은 판매자가 웹 머니 나 카드 인출을 사용할 수 없다는 느낌이 듭니다. 그렇다면 MQL은 사용자 기반과 수입에 큰 타격을 입게 될 것입니다. 곧 해결책을 찾을 것이라고 믿습니다.
일반 온라인 이체로 MQL5 잔액을 충전할 수 없는 이유는 무엇인가요? 제공되는 결제 수단은 유럽인에게는 전혀 사용할 수 없습니다. 여기서 결제하기 위해 비자 카드를 발급받을 수는 없고 마스터카드로도 충분합니다.
일반 온라인 이체로 MQL5 잔액을 충전할 수 없는 이유는 무엇인가요? 제공되는 결제 수단은 유럽인에게는 전혀 사용할 수 없습니다. 여기서 결제하기 위해 비자 카드를 발급받을 수는 없고 마스터카드로도 충분합니다.
마스터카드를 사용할 수 있습니다. 적어도 비자 로고 바로 옆에 마스터카드 로고가 있습니다.
따라서 계정을 충전하고 구매 비용을 결제하는 데 사용할 수 있습니다.
페이팔을 사용하기 전에 가끔 은행 송금을 페이오니아 ( 유로 계좌)로 사용합니다.
누구든지 카드 페이오니아로 인출을 시도 하시겠습니까?