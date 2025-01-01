//--- CArrayString::SearchGreat(string) 예제

#include <Arrays\ArrayString.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayString *array=new CArrayString;

//---

if(array==NULL)

{

printf("객체 생성 오류");

return;

}

//--- 배열 요소 추가

//--- . . .

//--- 배열 정렬

array.Sort();

//--- 요소 검색

if(array.SearchGreat("ABC")!=-1) printf("요소가 검색됨");

else printf("요소가 검색되지 않음");

//--- 배열 삭제

delete array;

}