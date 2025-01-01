문서화섹션
AssignArray

한 배열의 요소를 다른 배열로 복사합니다.

bool  AssignArray(
   const CArrayString*  src      // 소스에 대한 포인터
   )

Parameters

src

[in] 복사할 요소의 소스로 사용되는 CArrayString 클래스의 인스턴스에 대한 포인터.

Return Value

성공시 true, 요소 복제 실패시 false.

예제:

//--- CArrayString::AssignArray(const CArrayString*) 예제
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayString *array=new CArrayString;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("객체 생성 오류");
      return;
     }
   //--- 소스 배열 생성
   CArrayString *src  =new CArrayString;
   if(src==NULL)
     {
      printf("객체 생성 오류");
      delete array;
      return;
     }
   //--- 소스 배열 요소 추가
   //--- . . .
   //--- 다른 배열을 할당
   if(!array.AssignArray(src))
     {
      printf("배열 할당 오류");
      delete src;
      delete array;
      return;
     }
   //--- 어레이가 동일
   //--- 소스 배열 삭제
   delete src;
   //--- 배열 사용
   //--- . . .
   //--- 배열 삭제
   delete array;
  }