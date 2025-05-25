거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
CTJM Candle Timer - Indicator for MT5 - MetaTrader 5용 지표
TimerClosingPeriod v.2
업데이트된 버전입니다. 표시기에는 현재 기간이 마감될 때까지의 시간이 표시됩니다. 마지막 초에 소리 신호가 표시됩니다(필요한 경우).s차트싱크로 스크롤
이 스크립트는 터미널에서 열려 있는 모든 차트의 동기 스크롤을 제공합니다.
Ranging Market Detector
범위가 넓은 시장 영역을 강조하려는 지표Price_Channel
잘 알려진 지표는 마지막 n개의 막대에 대한 최고 및 최저 가격 값과 그 사이의 평균값을 표시합니다.