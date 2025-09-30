당사 팬 페이지에 가입하십시오
퀀텀 골드 실버 트레이더 - MetaTrader 5용 expert
기본 기능:
-
퀀텀 시스템 - 양자 상태와 확률을 사용하여 의사 결정을 내립니다.
-
AI 모듈 - 적응형 가중치가 있는 여러 지표(RSI, ADX, MA, ATR)를 포함합니다.
-
리스크 관리 시스템:
-
일일 및 총 인출 한도를 통한 예금 보호
-
포지션 크기 제한
-
일일 손실 한도
-
-
퀀텀 트레일링 스톱 - 시장 상황에 맞게 조정되는 동적 스톱 손실
-
자동 최적화 - 전략 테스터에서 매개변수 자동 최적화
금속에 대한 세부 정보:
-
금과 은에 대한 특정 설정 (다양한 위험, 손절 및 이익실현 매개변수)
-
귀금속 변동성 특성 고려
보호 메커니즘:
-
최소 입금액 확인 ($300)
-
손실 한도 초과 시 거래 차단
-
일련의 손실 후 자동 위험 감소
-
마이크로 계좌에 대한 로트 수정
기술적 특징
-
성능 최적화를 위한 보조지표 데이터 캐싱
-
전송 전 주문 유효성 검사
-
최적화된 매개변수 저장 및 로드
-
모든 작업의 상세 로깅
전문가 어드바이저는 양자 컴퓨팅, 인공 지능 및 고급 위험 관리를 결합한 포괄적인 접근 방식을 사용하여 귀금속 시장에서 거래합니다.
