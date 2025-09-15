봇실렌토는 추세 추종 신호와 적응형 위험 관리를 결합한 메타트레이더 5용 정교한 그리드 트레이딩 전문가 어드바이저입니다.







듀얼 MA 전략



빠른/느린 SMA의 크로스오버 거래(H1 차트주기)



거래량 급증 및 변동성 확인으로 신호 필터링



스마트 그리드 관리



동적 간격으로 포지션 추가(고정 핍 또는 ATR 기반)



마틴게일 또는 산술적 로트 사이징 지원



사용자 정의 수익/ 손익분기점 목표에 전체 그리드 마감



리스크 세이프가드



일일 손실 한도 자동 정지



드로다운 기반 비상 종료



포지션 만기



스프레드/슬리피지 필터



고유 기능



옵션 "반전 시 홀드" 모드



정체 감지 (움직임 없음)



수익 지표가 있는 실시간 대시보드





이상적 대상: 보수적 거래에서 고빈도 거래까지 사용자 지정 가능한 공격성 수준으로 활동 시간 동안 추세 외환 쌍(EURUSD, GBPUSD)



"확장된 추세를 포착하면서 자본 보존을 우선시하는 자체 수정 그리드 시스템"





"중요 공지:

3일간의 전용 개발 끝에 이 도구를 커뮤니티와 공유합니다. 이 도구를 만드는 데 상당한 노력을 기울였지만, 수익이 보장되는 솔루션은 아니라는 점을 이해해 주시기 바랍니다. 철저히 테스트하고, 매개변수를 세분화하고, 고유한 트레이딩 접근 방식에 적용할 수 있는지 살펴보는 등 실험의 기초로 삼으시기 바랍니다."