당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
BotCilento - MetaTrader 5용 expert
- 조회수:
- 48
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
봇실렌토는 추세 추종 신호와 적응형 위험 관리를 결합한 메타트레이더 5용 정교한 그리드 트레이딩 전문가 어드바이저입니다.
듀얼 MA 전략
빠른/느린 SMA의 크로스오버 거래(H1 차트주기)
거래량 급증 및 변동성 확인으로 신호 필터링
스마트 그리드 관리
동적 간격으로 포지션 추가(고정 핍 또는 ATR 기반)
마틴게일 또는 산술적 로트 사이징 지원
사용자 정의 수익/ 손익분기점 목표에 전체 그리드 마감
리스크 세이프가드
일일 손실 한도 자동 정지
드로다운 기반 비상 종료
포지션 만기
스프레드/슬리피지 필터
고유 기능
옵션 "반전 시 홀드" 모드
정체 감지 (움직임 없음)
수익 지표가 있는 실시간 대시보드
이상적 대상: 보수적 거래에서 고빈도 거래까지 사용자 지정 가능한 공격성 수준으로 활동 시간 동안 추세 외환 쌍(EURUSD, GBPUSD)
"확장된 추세를 포착하면서 자본 보존을 우선시하는 자체 수정 그리드 시스템"
"중요 공지:
3일간의 전용 개발 끝에 이 도구를 커뮤니티와 공유합니다. 이 도구를 만드는 데 상당한 노력을 기울였지만, 수익이 보장되는 솔루션은 아니라는 점을 이해해 주시기 바랍니다. 철저히 테스트하고, 매개변수를 세분화하고, 고유한 트레이딩 접근 방식에 적용할 수 있는지 살펴보는 등 실험의 기초로 삼으시기 바랍니다."
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/62684
표시기는 지그재그의 상단에 채널을 그립니다.확률론적 RSI
스토캐스틱 RSI는 가격 계열이 아닌 RSI 기술 지표의 값으로 값을 계산하는 고전적인 스토캐스틱 오실레이터입니다.
자산의 가격 변동률에 따라 파동 방향을 변경하는 지그재그 방식투폴버터워스필터
이 이동 평균 계산 알고리즘에서는 2차 버터워스 필터를 사용하여 평균을 구합니다.