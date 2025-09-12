당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
Code To Check And Delete Chart Objects For MT5 - MetaTrader 5용 스크립트
- 조회수:
- 49
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
MT5용 차트 개체 확인 및 삭제하기
차트 개체 확인 및 삭제 스크립트
- 현재 차트에서 사용 가능한 차트 개체를 검색합니다,
- 그에 따라 개수를 계산하고 삭제합니다.
- -그리고 각각 개체의 이름을 차트에 기록합니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/52221
지표 설명: PTB.mq5 개요: 메타트레이더 5용 PTB.mq5 인디케이터는 이러한 극단을 기준으로 피보나치 되돌림 수준과 함께 단기 및 장기 고가와 저가를 계산합니다. 특징: 단기 고가 및 저가: 사용자가 정의한 짧은 길이에서 즉각적인 지지와 저항을 식별합니다. 장기 고가 및 저가: 장기간에 걸쳐 광범위한 시장 동향을 분석합니다. 피보나치 수준: 잠재적 반전 지점에 대한 주요 되돌림 수준(23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%)을 표시합니다. 입력 매개변수: shortLength: 단기 계산을 위한 캔들 수. longLength: 장기 계산을 위한 캔들 수. 시각적 표현: 고점/저점 및 피보나치 레벨을 구분하기 위해 각 선의 색상과 너비를 구분합니다. 사용법: 트레이더가 진입/청산 시점을 식별하고 과거 가격 수준을 기준으로 시장 추세를 모니터링하는 데 도움이 됩니다.적응형 CG 오실레이터
적응형 CG 오실레이터는 실제 금융 자산의 시시각각 변하는 시장 사이클에 적응하는 CG 오실레이터 오실레이터입니다.
The RSI Engine EA is a highly versatile automated trading robot for MetaTrader 5, designed to execute trades based on signals from the popular Relative Strength Index (RSI) indicator. Version 2.1 features optimized signal processing and enhanced stability. The EA provides a flexible framework with multiple RSI-based strategies, confirmation filters, and comprehensive trade management settings, making it suitable for both novice and experienced traders.XXDPO
디트렌드 가격 오실레이터(DPO)는 시장의 과매수 또는 과매도 상태를 보여주며 매수 및 매도 신호를 받는 데에도 사용할 수 있습니다.