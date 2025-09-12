지표 설명: PTB.mq5 개요: 메타트레이더 5용 PTB.mq5 인디케이터는 이러한 극단을 기준으로 피보나치 되돌림 수준과 함께 단기 및 장기 고가와 저가를 계산합니다. 특징: 단기 고가 및 저가: 사용자가 정의한 짧은 길이에서 즉각적인 지지와 저항을 식별합니다. 장기 고가 및 저가: 장기간에 걸쳐 광범위한 시장 동향을 분석합니다. 피보나치 수준: 잠재적 반전 지점에 대한 주요 되돌림 수준(23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%)을 표시합니다. 입력 매개변수: shortLength: 단기 계산을 위한 캔들 수. longLength: 장기 계산을 위한 캔들 수. 시각적 표현: 고점/저점 및 피보나치 레벨을 구분하기 위해 각 선의 색상과 너비를 구분합니다. 사용법: 트레이더가 진입/청산 시점을 식별하고 과거 가격 수준을 기준으로 시장 추세를 모니터링하는 데 도움이 됩니다.

적응형 CG 오실레이터는 실제 금융 자산의 시시각각 변하는 시장 사이클에 적응하는 CG 오실레이터 오실레이터입니다.