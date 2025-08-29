이 지표는 거래량을 매수자 거래량과 매도자 거래량으로 나누고 거래량 압력을 히스토그램을 겹쳐서 시각화하여 표시합니다.

이 지표는 처음에"Amibroker "라는 거래 소프트웨어의 일부였습니다. 이 지표는 포럼에서 논의되었고 처음에는 mql4로 변환하라는 요청을 받았지만 원래 지표를 최대한 이해하여 mql5로 변환하기로 결정했습니다.

https://www.mql5.com/en/forum/177976/page2#comment_4348326

이 mql5 변환의 작성자는 저이지만, 원래 디자인을 고안한 코드의 원저자 Nick Molchanoff의 공로를 인정합니다.



