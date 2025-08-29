거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Bull Bear Volume - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 110
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이 지표는 거래량을 매수자 거래량과 매도자 거래량으로 나누고 거래량 압력을 히스토그램을 겹쳐서 시각화하여 표시합니다.
이 지표는 처음에"Amibroker "라는 거래 소프트웨어의 일부였습니다. 이 지표는 포럼에서 논의되었고 처음에는 mql4로 변환하라는 요청을 받았지만 원래 지표를 최대한 이해하여 mql5로 변환하기로 결정했습니다.
https://www.mql5.com/en/forum/177976/page2#comment_4348326
이 mql5 변환의 작성자는 저이지만, 원래 디자인을 고안한 코드의 원저자 Nick Molchanoff의 공로를 인정합니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/62061
확률론적 RVI
스토캐스틱 RVI는 가격 계열이 아닌 사용자 지정 RVI 지표의 값으로 값을 계산하는 고전적인 스토캐스틱 오실레이터입니다.LRMA_채널_궤적
이 표시기는 선형 회귀 정점 및 표준 편차 지점의 궤적을 표시합니다.
simple mt5 trade copier
이것은 복사기 템플릿입니다.이동의 용이성
이동 용이성 지표는 시장의 가격 변동률과 거래량 간의 관계를 설명하는 데 사용되는 기술 지표입니다.