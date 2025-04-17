상관계수(CC)는 통계에서 두 데이터 세트 간의 상관관계를 측정하는 데 사용됩니다. 트레이딩 세계에서 데이터 세트는 모든 금융상품이 될 수 있습니다. 간단히 말해 두 금융상품 간의 상관관계는 두 금융상품이 서로 연관된 정도입니다. 상관관계는 1에서 -1까지의 척도를 기준으로 합니다. 상관 계수가 1에 가까울수록 두 상품 간의 양의 상관관계가 높아지며 동시에 상승과 하락을 반복합니다. 상관관계가 -1에 가까울수록 두 상품은 반대 방향으로 더 강하게 움직입니다. 0 값은 상관관계가 없음을 나타냅니다.



지표 값은 양과 음의 상관관계 사이에서 변동하며 두 상품의 가격이 얼마나 동시에 움직이는지를 나타냅니다. 상관 계수 +1은 완벽한 양의 상관 관계이며 가격이 완벽하게 동기화되어 움직이고 있음을 나타냅니다. 상관계수 -1은 완벽한 음의 상관관계를 나타내며 가격이 정반대 방향으로 움직입니다. 이 두 극단은 모두 드물며 상관 계수는 종종 최대값 사이에서 변동합니다. 상관계수 0은 두 상품 사이에 상관관계가 없음을 나타내는 중간값입니다.







EURUSD와 USDCAD 간의 상관 계수입니다:

EURUSD 차트에 오버레이된 USDCAD 차트와 상관 계수:



많은 기술적 분석 지표와 달리 상관 계수는 장기 투자에 이상적입니다. 투자자가 진정으로 다각화된 포트폴리오를 구축하려는 경우 상관관계 계수는 매우 유용할 수 있습니다. 포트폴리오에 포함된 자산이 서로 얼마나 다른지 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 즉, 상관관계가 낮은 상품을 보유하면 불필요한 중복 위험을 피할 수 있습니다.



인디케이터에는 세 가지 사용자 지정 가능한 매개변수가 있습니다:

심볼 - 두 번째 상품의 심볼 이름을 나타냅니다. 첫 번째 심볼은 인디케이터가 시작되는 심볼입니다;

- 두 번째 상품의 심볼 이름을 나타냅니다. 첫 번째 심볼은 인디케이터가 시작되는 심볼입니다; 출처 - 가격의 출처입니다. 두 상품의 상관관계를 계산할 가격을 정의합니다;

- 가격의 출처입니다. 두 상품의 상관관계를 계산할 가격을 정의합니다; 길이 - 계산 기간. 상관 계수가 계산될 막대 수를 나타냅니다.

앞서 언급했듯이 상관관계 계수는 다양한 포트폴리오를 구성할 때 유용한 도구가 될 수 있습니다. 그러나 한 가지 명심해야 할 것은 두 상품 간의 상관관계는 수시로 변할 수 있고 실제로 변한다는 것입니다. 이 지표는 트레이더가 이러한 변화를 인지하고 그에 따라 투자를 수정하는 데 도움이 됩니다.

