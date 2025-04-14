볼륨 오실레이터는 볼륨에 대해 계산된 두 이동 평균의 비율입니다.





계산:

LongEMA = EMA(Volume, LongPeriod) ShortEMA = EMA(Volume, ShortPeriod) VolumeOsc = 100 * (ShortEMA - LongEMA) / LongEMA





거래량 증가와 함께 가격이 상승 또는 하락하면 추세의 강도를 알 수 있습니다. 이 경우 거래량 오실레이터가 0선 위에 있으면 시장이 상승 추세인지 하락 추세인지에 관계없이 가격 방향과 시장 추세를 확인할 수 있습니다.



거래량 감소와 함께 가격이 상승 또는 하락하면 추세 약세를 나타낼 수 있습니다. 이 경우 거래량 오실레이터가 0선 아래에 있으면 가격 방향과 전반적인 시장 추세가 약하다는 신호일 수 있습니다.

오실레이터 음의 영역에서 차이가 발생하면 가까운 시일 내에 추세 반전이 발생할 수 있다는 신호일 수 있습니다.



표시선은 0선 위와 아래 사이에서 변동하며 가격 추세와 움직임의 강약 여부를 알려줍니다. 오실레이터의 양수 값은 가격이 현재 추세 방향을 지속할 수 있는 충분한 시장 지지가 있음을 나타냅니다. 음수 값은 시장의 지지가 없음을 나타내며, 가격이 정체되어 있거나 추세 반전을 암시합니다.



