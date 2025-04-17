차이킨의 현금 흐름(CMF)은 특정 기간 동안 현금 흐름의 양을 측정하는 데 사용되는 기술적 분석 지표입니다. 현금 흐름량(마크 차이킨이 만든 개념)은 단일 기간 동안 유가증권의 매수 및 매도 압력을 측정하는 데 사용되는 지표입니다. 그런 다음 CMF는 사용자가 지정한 분석 기간 동안의 현금 흐름량을 요약합니다. 모든 소급 분석 기간을 사용할 수 있지만 가장 많이 사용되는 설정은 20일 또는 21일입니다. 체이킨 현금 흐름 값의 범위는 1에서 -1 사이입니다. CMF는 구매자 및 판매자 압력의 변화를 추가로 평가하는 방법으로 사용할 수 있으며 향후 변화를 예측하여 거래 기회를 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.

체이킨 현금 흐름(CMF)의 계산은 세 단계로 구성됩니다.





매수자와 매도자 압력은 고점/저점 대비 기간의 종가에 따라 결정할 수 있습니다. 막대 범위의 상단 절반에서 마감하면 매수 압력이 더 높고, 막대 범위의 하단 절반에서 마감하면 매도 압력이 더 높습니다. 이것이 현금 흐름 승수입니다(위 계산의 1단계). 현금 흐름 승수에 따라 현금 흐름의 양(2), 따라서 궁극적으로 (3) Chaykin현금 흐름 (CMF)이 결정됩니다. Chaykin 현금 흐름의 값은 1에서 -1 사이입니다.

기본 해석은 다음과 같습니다: CMF가 1에 가까울수록 구매자 압력이 더 강합니다. CMF가 -1에 가까울수록 매도 압력이 강합니다.

추세 확인

매수 및 매도 압력은 지속적인 추세를 확인하는 좋은 방법이 될 수 있습니다. 이는 트레이더에게 현재 추세가 지속될 것이라는 확신을 줄 수 있습니다. 강세 추세에서 지속적인 매수 압력(체이킨 머니플로우 값이 0 이상)은 가격이 계속 상승할 것임을 나타낼 수 있습니다. 약세 추세에서 지속적인 매도 압력(체이킨 머니플로우 값이 0 미만)은 가격이 계속 하락할 것임을 나타낼 수 있습니다.

교차점

체이킨 머니 플로우가 0선을 넘으면 추세 반전이 임박했음을 나타낼 수 있습니다. 지표선이 아래에서 위로 0선을 넘으면 가격이 더 상승할가능성이 있습니다. 지표선이 위에서 아래로 0선을 넘으면 가격이 더 하락할 가능성이 있습니다. 대부분의 지표와 마찬가지로 CMF는 잘못된 신호를 초래하는 단기 크로스 오버가 있을 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 이러한 신호를 피하는 가장 좋은 방법은 특정 종목의 움직임을 분석하고 그에 따라 임계값을 조정하는 것입니다. 예를 들어 0.05와 -0.05와 같은 두 개의 개별 라인을 0선을 넘는 대신 사용할 수 있습니다.

단점

차이킨 현금 흐름은 현금 흐름의 양과 지표 값을 결정하는 역할을 하는 현금 흐름 승수가 기간 간 거래 범위의 변화를 고려하지 않는다는 점에서계산에 몇 가지 결함이 있습니다. 갭이 있는 경우 이를 감지하지 못하므로 여기서 지표 라인과 가격이 동기화되지 않습니다.

결론

차이킨의 자금 흐름은 주어진 관찰 기간 동안 구매 및 판매의 압력을 분석할 수 있는 좋은 지표입니다. 이 인디케이터는 신호를 생성하는 독립형 인디케이터로 별도로 사용할 필요가 없습니다. CMF는 추가 지표, 특히 차이킨에서 만든 지표인 누적/분산(ADL) 및 차이킨 오실레이터와 함께 잘 작동합니다 .