순 거래량 표시기:
순 거래량은 특정 시점에 구매자와 판매자가 어디에 가장 많은 자금을 투입하고 있는지 보여주는 데 사용할 수 있습니다. 순 거래량이 양수이면 매수 압력이 매도 압력을 초과한다는 뜻입니다. 마이너스 순 거래량은 그 반대를 나타냅니다. 순 거래량은 각 기간 내 일정 기간 동안 자산의 매도 또는 매수 압력을 측정하도록 설계되었습니다.
인디케이터 설정에서 계산에 틱 또는 실제 거래량을 사용할지 선택할 수 있습니다.
