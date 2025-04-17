확실한 것(KST) 지표는 변화율(ROC)로 표시되는 모멘텀에 기반한 오실레이터입니다. 이는 단순이동평균(SMA)으로 평활화된 4개의 서로 다른 기간의 ROC입니다. 이 네 개의 ROC 계열에서 최종 값이 계산되며, 0선 위와 아래의 양수 값과 음수 값 사이에서 진동합니다. 인디케이터의 신호선은 계산된 KST 선의 SMA입니다. 기본적으로 확실한 것 지표는 네 가지 개별 가격 주기의 모멘텀을 측정합니다.





KST 지표는 마틴 프링이 개발했으며 1992년 스톡스 앤 커머더티 매거진에 소개되었습니다.



계산 .

ROC, 스무딩 및 신호선의 기본 계산 기간은 10,15,20,30,10,10,10,10,10,10,15,9입니다.

ROCMA1 = SMA(ROC( 10 ), 10 ) ROCMA1 = SMA(ROC( 15 ), 10 ) ROCMA1 = SMA(ROC( 20 ), 10 ) ROCMA1 = SMA(ROC( 30 ), 15 ) KST = ROCMA1 + (ROCMA2 * 2 ) + (ROCMA3 * 3 ) + (ROCMA4 * 4 ) Signal = SMA(KST, 9 )

KST는 네 가지 기간 동안의 가격 변동률을 가져와서 평활화하여 결과를 요약합니다.

일반적으로 KST가 양수이면 모멘텀이 상승하는 것이고, 음수이면 모멘텀이 하락하는 것입니다. 이는 각각 강세장과 약세장을 의미할 수 있습니다.



지표 매개변수에 사용되는 계산 및 평활 기간은 트레이더의 재량에 따라 선택된다는 점에 유의해야 합니다. 프링은 일봉, 주봉, 월봉 차트에 이러한 매개변수 값을 권장합니다:

D1: ( 10 , 15 , 20 , 30 , 10 , 10 , 10 , 15 , 9 ) W1: ( 10 , 13 , 15 , 20 , 10 , 13 , 15 , 20 , 9 ) MN: ( 9 , 12 , 18 , 24 , 6 , 6 , 6 , 9 , 9 )



다이버전스는 가격 변동이 지표 값으로 확인되지 않을 때 발생합니다. 이는 현재 모멘텀이 가격을 지지하지 못하고 있으며 시장 반전이 가까워졌다는 신호일 수 있습니다.

강세 KST 다이버전스는 가격이 하락하고 KST가 상승하는 경우입니다. 약세 다이버전스는 그 반대이며, 가격이 상승하고 KST가 하락하는 경우입니다.



과매수/과매도

주어진 데이터 스케일을 가진 다른 오실레이터에 비해 KST는 어떤 범위에도 묶여 있지 않습니다. 따라서 실제 과매수 및 과매도 수준을 결정하려면 해당 차트 기간의 과거 데이터에 대한 연구와 실험이 필요합니다. 대부분의 경우 KST의 과매수 및 과매도 조건은 추세를 확인하는 데는 좋지만 추세를 반전시키는 데는 적합하지 않습니다. 과매수는 강세장의 강세 신호로 볼 수 있고, 과매도는 약세장의 강세 신호로 볼 수 있습니다.



크로스오버



KST를 분석할 때 두 가지 유형의 크로스오버가 있습니다:

제로 라인 크로스오버,

시그널 라인과 메인 라인을 교차하는 것입니다.

제로 라인 크로스오버는 일반적으로 시차가 크고 신뢰할 수 없으며 현재 추세의 지속을 나타내는 반면, 신호 라인 크로스오버는 모멘텀의 큰 변화를 나타낼 수 있습니다.

신호선을 아래에서 위로 교차하는 동안 KST 선이 음수이면 상승 모멘텀이 증가하고 있는 것입니다.



신호선이 위에서 아래로 교차하는 동안 KST 선이 양수이면 하락 모멘텀이 증가합니다.



확실한 것(KST) 지표는 다른 많은 기술적 분석 지표와 마찬가지로 장단점이 있으며 독립적인 신호 생성 시스템으로 사용해서는 안 됩니다. 이 인디케이터는 일련의 이동 평균을 사용하기 때문에 내재적인 지연이 있습니다. 이로 인해 제로선을 넘는 등 단순한 신호는 신뢰할 수 없는 신호가 될 수 있습니다. 그러나 이 지표는 과매수 및 과매도 조건을 사용할 때 유용하다고 볼 수 있지만 반전을 결정하는 방법이 아니라 추세 방향을 확인하는 데 사용할 수 있습니다. 다른 지표의 확인 신호와 함께 신호선과 교차하면 가격 움직임을 예측하는 데 효과적입니다.

