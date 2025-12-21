거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
SetSellStopOrder - MetaTrader 5용 스크립트
- 조회수:
- 6
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
SetSellStopOrder 스크립트는 트리거 레벨, 손절매 레벨, 현재 가격에서 핍 단위의 이익실현 레벨을 고정값으로 설정하여 SellStop 주문을 설정하도록 설계되었습니다. 이 스크립트의 가장 큰 장점은 전체 예금의 자금에 대한 거래에 관련된 자금의 비율을 결정하는 MM(자금 관리) 스크립트의 입력 매개 변수를 사용하여 전체 예금의 규모에 따라 거래량을 고정할 수 있다는 것입니다.
스크립트의 입력 매개변수입니다:
//+----------------------------------------------+ //|| 스크립트 입력 매개변수 | //+----------------------------------------------+ input double MM=0.1; // 자금 관리 input uint LEVEL=300; // 현재 가격에서 핍 단위로 트리거 레벨을 설정합니다. input uint STOPLOSS=300; // 트리거 레벨의 포인트 스톱로스 input uint TAKEPROFIT=800; // 트리거 레벨에서 포인트 단위로 수익 가져가기 input uint EXPIRED=0; // 홀수 유효 시간(시간 단위)(0 - 취소 시간 제외) input uint RTOTAL=4; // 실패한 트랜잭션의 반복 횟수 input uint SLEEPTIME=1; // 반복 간 일시 정지 시간(초)
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/974
Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5
캔들 상승과 캔들 하락을 퍼센트로 표시합니다.ATR Weighted Moving Averages
ATR 가중 이동 평균을 계산하는 지표입니다.
SetBuyStopOrder
이 스크립트는 현재 가격에서 고정된 값의 트리거 레벨, 손절매 레벨, 이익실현 레벨을 핍 단위로 설정하여 BuyStop 주문을 설정하도록 설계되었습니다.SetBuyLimitOrder
이 스크립트는 현재 가격에서 고정된 값의 트리거 레벨, 손절매 레벨, 이익실현 레벨을 핍 단위로 설정하여 BuyLimit 주문을 설정하도록 설계되었습니다.