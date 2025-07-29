거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
BBMA 존제로로스(ZZL) 할머니 동맹 - MetaTrader 5용 지표
오마 앨리는 볼린저 밴드와 이동평균을 결합하여 잠재적 시장 움직임을 파악하는 방법인 BBMA 전략을 개발한 말레이시아 트레이더입니다.
이 전략은 말레이시아, 인도네시아, 브루나이에서 인기를 얻었으며 외환 커뮤니티에서 많은 트레이더가 사용하고 있습니다.
BBMA 전략에는 주요 추세 방향으로 가격 조정 후 시장에 재진입하는 것을 목표로 하는 "재진입" 설정을 포함한 여러 설정이 포함됩니다.
이 설정은 트레이더가 정확한 진입 및 청산 지점을 결정하는 데 사용됩니다.
"무손실 영역"은 "재진입" 설정과 같이 위험이 최소화되는 트레이딩 영역을 식별하는 것을 목표로 하는 BBMA 전략의 개념입니다.
트레이더는 강한 추세 캔들의 존재, 특정 이동평균의 위치 등 특정 기준을 적용하여 손실 위험을 최소화하는 포지션을 취하려고 노력합니다.
