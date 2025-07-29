오마 앨리는 볼린저 밴드와 이동평균을 결합하여 잠재적 시장 움직임을 파악하는 방법인 BBMA 전략을 개발한 말레이시아 트레이더입니다.

이 전략은 말레이시아, 인도네시아, 브루나이에서 인기를 얻었으며 외환 커뮤니티에서 많은 트레이더가 사용하고 있습니다.