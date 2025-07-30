거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
스프레드/주식 거래 성과를 시각적으로 분석하기 위한 일회성 및 일회성 오픈 가상 포지션의 과거 자산
목표:
- 스프레드/주식 거래를 위한 변동성 평탄화 구조를 파악하기 위해
- 스프레드 트레이딩 효율의 시각적 분석
- 주식 거래를 위한 진입/청산 포인트 식별
작동 원리:
- 거래량과 방향은 각 활성 쌍에 대해 한 번 설정됩니다.
- 모든 포지션의 누적 수익/손실이 계산됩니다.
- 결과는 하위 창에 주식 라인으로 표시됩니다.
사용 방법:
- 거래량, 방향 및 페어 활성화 설정
- 기호 접미사 지정(필요한 경우)
- 그리기 기록의 깊이 설정(막대 단위)
- 초기 잔액 설정(선택 사항)
참고:
- 스프레드, 커미션 및 스왑은 계산에 고려되지 않습니다.
- 심볼의 수는 엄격하게 제한됩니다.
- 지표는 OOP 지식과 기술이 없기 때문에 내용 및 성능 측면에서 최적화되지 않았습니다.
현재 스프레드 / 주식 거래에서 제대로 공개되지 않은 수익 추출 기술의 실험적 샘플입니다.
정의도 없고, 지침도 없으며, 주제에 대한 지식이 단편적이고 모순되는 부분이 있습니다.
주제를 이해하기 위해 글을 쓰기로 결정했습니다.
현재 주제에 대한 포럼 활동은 여기에 있습니다: https://www.mql5.com/ru/forum/475752
추가 단계:
.
- "채널 경계에서" 플랫 전략의 효과에 대한 시각적 분석: 볼린저/전환/동적 레벨 등의 옵션 추가.
- 대시보드 생성 및 차트에 사용 가능한 모든 심볼을 표시하고 각 심볼을 활성화/방향/위치에 할당하여 새로운 매개변수를 즉시 스케치하여 "이동 중" 지표를 사용자 지정할 수 있습니다.
- 스프레드/주식 거래에 가장 적합한(또는 가장 좋은) 포트폴리오/바스켓 디자인 식별 자동화, 가장 중요한 것은 이에 적합한 공식을 찾거나 만드는 것입니다(저는 수학을 잘 못해서 이 부분이 가장 어렵습니다).
- 유리한 결과로 거래의 알고리즘화 (EA 자체 생성)
추신:
여기 또는 https://www.mql5.com/ru/forum/475752 스레드에서 주제와 지표에 대한 의견/지식/의견을 공유할 수 있습니다. 누군가의 지표 구현이 더 좋을 것입니다.
JMACD
고전적 평균을 적응형 JMA 평활화로 대체한 MACD 히스토그램.Chande 모멘텀 오실레이터 지표 기반 거래 신호 모듈
포지션 개시 신호는 과매수/과매도 영역이 찬데 모멘텀 오실레이터 인디케이터 표시선을 교차하는 것입니다.
Candle Range
캔들 범위 메타 트레이더 인디케이터 - 마우스 오버 시 캔들 범위를 핍 단위로 표시하는 매우 간단하고 가벼운 인디케이터입니다. 또한 고점/저점 범위 외에도 선택적으로 캔들의 몸통 크기(열기/닫기)를 표시할 수 있습니다. 여러 디스플레이 매개변수를 사용하여 인디케이터의 모양을 제어할 수 있습니다. 이 보조지표는 MT4 및 MT5 버전의 거래 플랫폼에서 모두 사용할 수 있습니다.ParMA
가격 계열의 포물선 근사치를 사용한 이동 평균입니다.