



스프레드/주식 거래 성과를 시각적으로 분석하기 위한 일회성 및 일회성 오픈 가상 포지션의 과거 자산



목표:



스프레드/주식 거래를 위한 변동성 평탄화 구조를 파악하기 위해

스프레드 트레이딩 효율의 시각적 분석

주식 거래를 위한 진입/청산 포인트 식별

거래량과 방향은 각 활성 쌍에 대해 한 번 설정됩니다.

모든 포지션의 누적 수익/손실이 계산됩니다.

결과는 하위 창에 주식 라인으로 표시됩니다.

거래량, 방향 및 페어 활성화 설정 기호 접미사 지정(필요한 경우) 그리기 기록의 깊이 설정(막대 단위) 초기 잔액 설정(선택 사항)





참고:



스프레드, 커미션 및 스왑은 계산에 고려되지 않습니다.

심볼의 수는 엄격하게 제한됩니다.



지표는 OOP 지식과 기술이 없기 때문에 내용 및 성능 측면에서 최적화되지 않았습니다.

"펜 테스트"

. 먼저 메커니즘이 제대로 작동하는 방법을 이해하고 향후 잠재력이있는 경우 프로세스 자동화를 개발해야합니다.

"채널 경계에서" 플랫 전략의 효과에 대한 시각적 분석: 볼린저/전환/동적 레벨 등의 옵션 추가. 대시보드 생성 및 차트에 사용 가능한 모든 심볼을 표시하고 각 심볼을 활성화/방향/위치에 할당하여 새로운 매개변수를 즉시 스케치하여 "이동 중" 지표를 사용자 지정할 수 있습니다. 스프레드/주식 거래에 가장 적합한(또는 가장 좋은) 포트폴리오/바스켓 디자인 식별 자동화, 가장 중요한 것은 이에 적합한 공식을 찾거나 만드는 것입니다(저는 수학을 잘 못해서 이 부분이 가장 어렵습니다). 유리한 결과로 거래의 알고리즘화 (EA 자체 생성)



콘텐츠 부분에 대한 이러한 언급은의 결과입니다현재 스프레드 / 주식 거래에서 제대로 공개되지 않은 수익 추출 기술의 실험적 샘플입니다.정의도 없고, 지침도 없으며, 주제에 대한 지식이 단편적이고 모순되는 부분이 있습니다.주제를 이해하기 위해 글을 쓰기로 결정했습니다.현재 주제에 대한 포럼 활동은 여기에 있습니다: https://www.mql5.com/ru/forum/475752



추신:



여기 또는 https://www.mql5.com/ru/forum/475752 스레드에서 주제와 지표에 대한 의견/지식/의견을 공유할 수 있습니다. 누군가의 지표 구현이 더 좋을 것입니다.



































































