주간 VWAP: 주간 시장 분석을 위한 기초

주간 VWAP(거래량 가중 평균 가격) 는 트레이더에게 시장 활동에 대한 중요한 장기적 관점을 제공하기 위해 세심하게 설계된 강력한 사용자 지정 지표로, 새로운 거래주가 시작될 때마다 재설정되는 거래량 가중 평균 가격입니다. 단순 이동평균과 달리 VWAP는 거래량을 계산에 직접 통합하여 상당한 거래가 발생한 가격 수준에 더 큰 의미를 부여합니다. 따라서 전체 거래 주간에 걸쳐 자산의 진정한 공정 가치를 파악하는 데 매우 유용한 도구입니다.

이 지표는 (가격 * 거래량)의 누적 합계를 주간 누적 거래량으로 나눈 값을 정확하게 계산하며, 새로운 주간 거래 세션이 시작되면 자동으로 재설정됩니다. 차트에 직접 뚜렷한 선을 표시하여 가격 대비 주간 거래량의 대부분이 발생한 위치를 쉽게 시각적으로 보여줍니다.

주간 VWAP를 전략에 통합하는 이유는?

주간 공정 가치 파악: 자산이 거래된 평균 가격에 대한 인사이트를 얻고 거래량을 조정하여 한 주 동안의 전반적인 심리를 파악할 수 있는 명확한 벤치마크를 제공합니다.

전략적 포지션 분석: 많은 프로 트레이더가 VWAP를 더 높은 기간의 포지션에 대한 주요 기준점으로 활용합니다. 주간 VWAP 위에서 지속적으로 거래되면 지속적인 상승 모멘텀을, 그 아래에서 거래되면 지속적인 약세 제어를 시사할 수 있습니다. 이는 전략적인 진입, 청산 및 포지션 관리에 중요한 인사이트를 제공합니다.

추세 강도 확인: 주간 VWAP를 사용해 주간 추세의 기본 강도를 확인하세요. 견고한 추세는 종종 주간 VWAP에 비해 가격이 궤도를 유지하는 것을 볼 수 있습니다.

명확한 시각적 표현: 정교한 계산에도 불구하고 주간 VWAP는 차트에 모호하지 않은 단일 선으로 표시되므로 분석이 깔끔하고 집중력을 유지할 수 있습니다.

이 소스 코드의 주요 특징

주간 재설정: 새로운 거래 주가 시작될 때마다 VWAP 계산이 자동으로 초기화되어 주간 시장 활동에 대한 새롭고 관련성 있는 관점을 제공합니다.

정확한 계산: 일반적인 가격과 거래량을 정확하게 계산하기 위해 표준 MQL5 기능을 사용하여 신뢰할 수 있는 데이터를 보장합니다.

깔끔한 차트 플로팅: 즉각적인 시각적 이해를 위해 차트에 명확한 선을 표시합니다.

오픈 소스: 전체 MQL5 소스 코드가 제공되어 투명성을 높이고 학습을 촉진하며 트레이딩 커뮤니티에서 추가 커스터마이징을 할 수 있습니다.








