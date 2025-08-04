월간 VWAP: 장기적인 시장 방향성을 위한 나침반

월간 VWAP(거래량 가중 평균 가격) 는 트레이더에게 시장 활동에 대한 높은 수준의 장기적 관점을 제공하기 위해 세심하게 만들어진 정교한 사용자 지정 지표로, 새로운 거래월이 시작될 때마다 재설정되는 거래량 가중 평균 가격입니다. 단순 이동평균과 달리 VWAP는 본질적으로 거래량을 계산에 반영하므로 상당한 거래 관심이 집중된 가격 수준에 더 큰 의미를 부여합니다. 따라서 장기간에 걸쳐 자산의 진정한 공정 가치를 파악하는 데 매우 강력한 도구가 될 수 있습니다.

이 지표는 (가격 * 거래량)의 누적 합계를 각 달의 누적 거래량으로 나눈 값을 정확하게 계산하며, 매월 새로운 거래 세션의 첫 번째 막대에서 자동으로 계산을 다시 시작합니다. 차트에 명확하고 뚜렷한 선으로 표시되어 해당 월 거래량의 대부분이 가격과 관련하여 어디에서 발생했는지 시각적으로 쉽게 알 수 있습니다.

월간 VWAP가 장기 전략의 초석인 이유는 무엇인가요?

장기적인 공정 가치 파악: 거래량에 따라 가중치를 부여해 자산이 거래된 평균 가격에 대한 심도 있는 인사이트를 얻고 한 달 전체에 걸쳐 지배적인 심리에 대한 강력한 벤치마크를 설정할 수 있습니다.

전략적 포지션 계획: 많은 기관 및 장기 트레이더가 월간 VWAP를 대규모 포지션 관리를 위한 중추적인 기준점으로 활용합니다. 월간 VWAP를 지속적으로 상회하는 가격은 지속적인 강세장을 의미할 수 있고, 그 이하에서 거래가 지속되면 지속적인 약세장을 의미할 수 있습니다. 이는 전략적인 진입, 청산 및 견고한 포지션 규모를 결정할 때 중요한 인사이트를 제공합니다.

매크로 추세 확인: 월간 VWAP를 활용하여 매크로 추세의 기본 강세와 방향을 확인하세요. 건전한 장기 추세에서는 가격이 월별 VWAP와 예측 가능한 상호작용을 하는 경우가 많습니다.

깔끔한 장기적 관점: 복잡한 계산에도 불구하고 월간 VWAP는 차트에 명확하게 하나의 선으로 표시되므로 단기적인 노이즈 없이 높은 수준의 분석에 집중할 수 있습니다.

이 소스 코드의 주요 특징