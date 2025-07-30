코드베이스섹션
지표

Candle Range - MetaTrader 5용 지표

캔들범위 메타 트레이더 인디케이터 - 마우스 오버 시 캔들 범위를 핍 단위로 표시하는 매우 간단하고 가벼운 인디케이터입니다. 또한 고점/저점 범위 외에도 선택적으로 캔들의 몸통 크기(열기/닫기)를 표시할 수 있습니다. 여러 디스플레이 매개변수를 사용하여 인디케이터의 모양을 제어할 수 있습니다. 이 인디케이터는 MT4 및 MT5 버전의 거래 플랫폼에서 모두 사용할 수 있습니다.

입력 매개변수

  • ShowBodySize ( 기본값 = false) -참이면 캔들의 몸통 크기도 표시됩니다.
  • HavePipettes ( 기본값 = false) -참이면 표시기는 통화쌍의 호가에 피펫이 포함되어 있다고 가정하고 그에 따라 핍 범위를 표시합니다.
  • TrueRange ( 기본값 = false) -참이면 표시기는 정상 범위 대신 실제 범위(갭 부분 포함)를 계산합니다.
  • font_color ( 기본값 = clrLightGray) - 캔들 범위 표시기의 색상입니다.
  • font_size ( 기본값 = 10) - 캔들 범위 표시기의 크기입니다.
  • font_face ( 기본값 = "Verdana") - 캔들 범위 표시기의 글꼴입니다.
  • corner ( 기본값 = CORNER_LEFT_UPPER) - 차트에서 캔들 범위 인디케이터의 위치입니다.
  • distance_x ( 기본값 = 3) - 모서리에서 인디케이터까지의 수평 거리입니다.
  • distance_y ( 기본값 = 12) - 모서리에서 인디케이터까지의 수직 거리입니다.
  • DrawTextAsBackground ( 기본값 = false) -참이면 캔들 범위 값의 텍스트 레이블이 배경으로 그려집니다. 인디케이터가 차트를 가리는 것을 방지하려는 경우 유용할 수 있습니다.
  • ObjectPrefix ( 기본값 = "CR-") - 다른 인디케이터와의 호환성을 위한 차트 개체의 접두사입니다.

