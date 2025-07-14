켈트너 채널(메타트레이더 지표) - 1960년 체스터 W. 켈트너가 개발한 고전적 기술 분석 지표입니다. 이 지표는 볼린저 밴드 및 엔벨로프와 다소 유사합니다. 중간 선은 일반적인 가격((고가 + 저가 + 종가)/3)에 적용된 10일 단순이동평균이고, 상단 및 하단 밴드는 중간 선에서 일일 가격 범위의 이동평균(고가 및 저가 차이)을 더하고 빼서 생성됩니다. 이런 식으로 변동성 기반 채널이 만들어집니다. 이 버전의 인디케이터에서는 MA의 모든 매개 변수를 수정할 수 있습니다. 이 인디케이터는 MT4 및 MT5 버전의 플랫폼에서 모두 사용할 수 있습니다.





입력 매개변수

MA_기간 ( 기본값 = 10) - 이동평균(중간 선)의 기간입니다.

기본값 = 10) - 이동평균(중간 선)의 기간입니다. Mode_MA ( 기본값 = MODE_SMA) - 이동평균(중간선)의 모드입니다.

기본값 = MODE_SMA) - 이동평균(중간선)의 모드입니다. 가격_유형 ( 기본값 = PRICE_TYPICAL) - 이동평균(중간선)의 적용 가격입니다.

이 지표를 사용하는 고전적인 전략은 가격이 상단 밴드 위에서 마감되면 매수하고 하단 밴드 아래에서 마감되면 매도하는 것입니다. 이는 다소 실행 가능한 진입 시스템으로 보입니다. 출구는 매우 보수적인 스톱로스(차트에서 볼 수 있듯이 잘못된 신호가 드물지 않음), 다소 먼 테이크프로핏, 중간 선과의 교차 등 세 가지 구성 요소를 기반으로 할 수 있습니다. 일부 트레이더는 확인을 위해 다른 지표를 사용할 것을 제안하기도 합니다.

수학적으로 이 채널은 상승 추세에서는 위쪽, 하락 추세에서는 아래쪽에 더 많은 가중치가 부여된 밴드를 나타냅니다. 이는 이미 형성된 상승 추세에서 위쪽 선이 깨질 가능성이 적다는 것을 의미합니다. 이미 형성된 하락 추세에서는 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.



