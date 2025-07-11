당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
Pinbar Detector MT4 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 112
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
핀바탐지기는 핀바("핀바" 또는 "핀바"라고도 함)를 감지하여 강세 핀바 아래 및 약세 핀바 위에 "웃는 얼굴" 기호를 배치하여 표시하는 메타트레이더 보조지표입니다 . 이는 코드에 표준 기술 지표를 사용하지 않는 순수한 가격 행동 지표입니다. 핀바 감지의 구성은 인디케이터의 입력 매개변수를 통해 할 수 있습니다. 핀바 감지기는 감지 시 플랫폼 알림과 이메일 알림을 발행할 수 있습니다. 이 인디케이터는 MT4 및 MT5 버전의 거래 플랫폼에서 모두 사용할 수 있습니다.
입력 매개변수
- 카운트바 ( 기본값 = 0) - 핀바를 감지할 수 있는 최대 바 수입니다. 0 = 모두.
- DisplayDistance ( 기본값 = 5) - 캔들에서 핀바 "웃는 얼굴" 기호까지의 거리입니다.
- UseAlerts ( 기본값 = true) - 핀바 감지 시 소리와 함께 플랫폼 경고를 발행하도록 인디케이터에 지시합니다.
- 사용 이메일 알림 ( 기본값 = false) - 핀바 감지 시 이메일 알림을 발행하도록 인디케이터에 지시합니다. 이메일은 메타트레이더에서 도구->옵션->이메일을 통해 올바르게 구성해야 합니다.
- 사용 알림 알림 ( 기본값 = 거짓) - 핀바 감지 시 푸시 알림 알림을 발행하도록 인디케이터에 지시합니다. 알림은 메타트레이더에서 도구->옵션->알림을 통해 올바르게 구성해야 합니다.
- 사용 사용자 지정 설정 ( 기본값 = 거짓) - 아래에 설명된 사용자 지정 핀바 감지 매개 변수를 사용하도록 인디케이터에 지시합니다.
- CustomMaxNoseBodySize ( 기본값 = 0.33) - 코 막대에 허용되는 최대 몸체/길이 비율입니다.
- CustomNoseBodyPosition ( 기본값 = 0.4) - 노즈 바디는 노즈 바의 상단(약세 패턴의 경우 하단) 부분에 위치해야 합니다.
- CustomLeftEyeOppositeDirection ( 기본값 = true) - 강세 핀바의 경우 왼쪽 눈 막대가 약세, 약세 핀바의 경우 강세여야 한다는 것을 인디케이터에 알려줍니다.
- CustomNoseSameDirection ( 기본값 = true) - 코 막대가 패턴 자체와 같은 방향이어야 한다는 것을 인디케이터에 알려줍니다.
- CustomNoseBodyInsideLeftEyeBody ( 기본값 = false) - 코 바디가 왼쪽 눈 바디 안에 있어야 한다는 것을 인디케이터에 알려줍니다.
CustomLeftEyeMinBodySize ( 기본값 = 0.1) - 막대 길이를 기준으로 왼쪽 눈 바디의 최소 크기입니다.
CustomNoseProtruding ( 기본값 = 0.5) - 막대 길이에 상대적인 코 막대의 최소 돌출.
CustomNoseBodyToLeftEyeBody ( 기본값 = 1) - 왼쪽 눈 바디에 대한 코 바디의 최대 크기입니다.
CustomNoseLengthToLeftEyeLength ( 기본값 = 0) - 왼쪽 눈 길이에 상대적인 최소 코 길이입니다.
CustomLeftEyeDepth ( 기본값 = 0.2) - 길이 대비 왼쪽 눈의 최소 깊이입니다. 깊이는 코 뒤쪽 막대 부분의 길이입니다.
- CustomMinimumNoseLength ( 기본값 = 1) - 포인트 단위의 최소 코 촛대 길이입니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/55460
포인트-앤-그림 메타트레이더 5 보조지표는 일반 MT5 차트의 메인 창에 직접 포인트-앤-그림 차트를 그릴 수 있는 보조지표입니다. 박스 크기, 반전 거리 등 모든 포인트 앤 피겨 방식 매개변수를 원하는 대로 설정할 수 있습니다. 또한 PnF 차트의 모든 표시 매개변수를 제어할 수 있습니다. 이 포인트 앤 피겨 인디케이터는 모든 종류의 알림을 지원합니다. 실제 틱 데이터를 기반으로 하므로 MT5에서만 사용할 수 있습니다.노출
스크립트는 모든 오픈 포지션을 읽고 각 통화에 대한 총 자산 규모를 계산합니다.
윌리엄 블라우의 진정한 힘 지수 지표.에르고딕 오실레이터 블라우_에르고딕
윌리엄 블라우의 에르고딕 오실레이터.