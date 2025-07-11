핀바탐지기는 핀바("핀바" 또는 "핀바"라고도 함)를 감지하여 강세 핀바 아래 및 약세 핀바 위에 "웃는 얼굴" 기호를 배치하여 표시하는 메타트레이더 보조지표입니다 . 이는 코드에 표준 기술 지표를 사용하지 않는 순수한 가격 행동 지표입니다. 핀바 감지의 구성은 인디케이터의 입력 매개변수를 통해 할 수 있습니다. 핀바 감지기는 감지 시 플랫폼 알림과 이메일 알림을 발행할 수 있습니다. 이 인디케이터는 MT4 및 MT5 버전의 거래 플랫폼에서 모두 사용할 수 있습니다.

입력 매개변수

카운트바 ( 기본값 = 0) - 핀바를 감지할 수 있는 최대 바 수입니다. 0 = 모두.

지정 설정 기본값 = 거짓) - 아래에 설명된 사용자 지정 핀바 감지 매개 변수를 사용하도록 인디케이터에 지시합니다. CustomMaxNoseBodySize ( 기본값 = 0.33) - 코 막대에 허용되는 최대 몸체/길이 비율입니다.





CustomNoseBodyPosition ( 기본값 = 0.4) - 노즈 바디는 노즈 바의 상단(약세 패턴의 경우 하단) 부분에 위치해야 합니다.







CustomLeftEyeOppositeDirection ( 기본값 = true) - 강세 핀바의 경우 왼쪽 눈 막대가 약세, 약세 핀바의 경우 강세여야 한다는 것을 인디케이터에 알려줍니다.







CustomNoseSameDirection ( 기본값 = true) - 코 막대가 패턴 자체와 같은 방향이어야 한다는 것을 인디케이터에 알려줍니다.







CustomNoseBodyInsideLeftEyeBody ( 기본값 = false) - 코 바디가 왼쪽 눈 바디 안에 있어야 한다는 것을 인디케이터에 알려줍니다.



CustomLeftEyeMinBodySize ( 기본값 = 0.1) - 막대 길이를 기준으로 왼쪽 눈 바디의 최소 크기입니다.

CustomNoseProtruding ( 기본값 = 0.5) - 막대 길이에 상대적인 코 막대의 최소 돌출. CustomNoseBodyToLeftEyeBody ( 기본값 = 1) - 왼쪽 눈 바디에 대한 코 바디의 최대 크기입니다.

CustomNoseLengthToLeftEyeLength ( 기본값 = 0) - 왼쪽 눈 길이에 상대적인 최소 코 길이입니다. CustomLeftEyeDepth ( 기본값 = 0.2) - 길이 대비 왼쪽 눈의 최소 깊이입니다. 깊이는 코 뒤쪽 막대 부분의 길이입니다. CustomMinimumNoseLength ( 기본값 = 1) - 포인트 단위의 최소 코 촛대 길이입니다.











