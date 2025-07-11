포인트-앤-그림 메타트레이더 5 보조지표는 일반 MT5 차트의 메인 창에 직접 포인트-앤-그림 차트를 그릴 수 있는 보조지표입니다. 박스 크기, 반전 거리 등 모든 포인트 앤 피겨 방식 매개변수를 원하는 대로 설정할 수 있습니다. 또한 PnF 차트의 모든 표시 매개변수를 제어할 수 있습니다. 이 포인트 앤 피겨 인디케이터는 모든 종류의 알림을 지원합니다. 실제 틱 데이터를 기반으로 하므로 MT5에서만 사용할 수 있습니다.

포인트-앤-그림 차트는 가격 변동을 표시하는 또 다른 방법입니다. 주요 특징은 시간을 무시하고 환율의 충분히 큰 변화만 고려한다는 것입니다. 여기서 "충분히 크다"는 것은 트레이더가 트레이딩 목표와 전략에 따라 정의합니다.

입력 매개변수

박스 크기 ( 기본값 = 60) - 포인트 단위의 박스 크기입니다. 가격이 이 값을 초과해야 차트에 새로운 X 또는 O가 표시됩니다.

기본값 = 60) - 포인트 단위의 박스 크기입니다. 가격이 이 값을 초과해야 차트에 새로운 X 또는 O가 표시됩니다. 반전 ( 기본값 = 3) - 반전을 위한 박스 수입니다. 가격이 반대 방향으로 상자 크기만큼 이동해야 차트가 X에서 O로 또는 그 반대로 반전됩니다.

기본값 = 3) - 반전을 위한 박스 수입니다. 가격이 반대 방향으로 상자 크기만큼 이동해야 차트가 X에서 O로 또는 그 반대로 반전됩니다. 일수 ( 기본값 = 1) - 초기 포인트 앤 피겨 차트를 작성하기 위해 실제 틱 데이터를 가져올 일수입니다. 일수가 많을수록 더 많은 데이터를 얻을 수 있지만 처리하는 데 더 많은 컴퓨팅 성능이 필요합니다.

기본값 = 1) - 초기 포인트 앤 피겨 차트를 작성하기 위해 실제 틱 데이터를 가져올 일수입니다. 일수가 많을수록 더 많은 데이터를 얻을 수 있지만 처리하는 데 더 많은 컴퓨팅 성능이 필요합니다. 사용 가격 ( 기본값 = 입찰가) - 포인트 앤 피겨 차트 작성에 사용할 가격입니다: 입찰 - 입찰 가격을 기준으로 차트를 작성합니다. 매도 - 매도 호가를 기준으로 차트를 작성합니다. 중간 가격 - 입찰가와 매도 호가의 평균을 기준으로 차트를 작성합니다. 입찰/매도 - X는 입찰가를 기준으로 하고, O는 매도 호가를 기준으로 합니다.

기본값 = 입찰가) - 포인트 앤 피겨 차트 작성에 사용할 가격입니다: AlertOnXO ( 기본값 = false) - 참이면 새 X 또는 O가 인쇄될 때마다 알림이 발행됩니다.

기본값 = false) - 새 X 또는 O가 인쇄될 때마다 알림이 발행됩니다. AlertOnReversal ( 기본값 = false) - 참이면 포인트형 차트에서 X 열에서 O 열로 또는 그 반대로 반전될 때마다 알림이 발행됩니다.

기본값 = false) - 포인트형 차트에서 X 열에서 O 열로 또는 그 반대로 반전될 때마다 알림이 발행됩니다. EnableNativeAlerts ( 기본값 = false) - 참이면 위의 조건 중 하나에 대해 기본 메타트레이더 팝업 알림이 사용됩니다.

기본값 = false) - 위의 조건 중 하나에 대해 기본 메타트레이더 팝업 알림이 사용됩니다. EnableEmailAlerts ( 기본값 = false) - 참이면 알림을 위해 이메일 메시지가 전송됩니다. 이메일은 도구->옵션->이메일을 통해 메타트레이더에서 올바르게 구성해야 합니다.

기본값 = false) - 알림을 위해 이메일 메시지가 전송됩니다. 이메일은 통해 메타트레이더에서 올바르게 구성해야 합니다. EnablePushAlerts ( 기본값 = false) - 참이면 알림을 위해 이메일 메시지가 전송됩니다. 알림은 도구->옵션->알림을 통해 메타트레이더에서 올바르게 구성해야 합니다.

기본값 = false) - 알림을 위해 이메일 메시지가 전송됩니다. 알림은 통해 메타트레이더에서 올바르게 구성해야 합니다. ColorUp ( 기본값 = clrGreen) - 상승하는 점과 숫자 기호(X)의 색상입니다.

기본값 = clrGreen) - 상승하는 점과 숫자 기호(X)의 색상입니다. ColorDown ( 기본값 = clrRed) - 하강하는 점 및 숫자 기호(O)의 색상입니다.

기본값 = clrRed) - 하강하는 점 및 숫자 기호(O)의 색상입니다. FontSize ( 기본값 = 15) - 차트 기호(X 및 O)에 사용할 글꼴 크기입니다.

기본값 = 15) - 차트 기호(X 및 O)에 사용할 글꼴 크기입니다. Font ( 기본값 = "Arial") - 차트 기호에 사용할 글꼴입니다.

기본값 = "Arial") - 차트 기호에 사용할 글꼴입니다. X ( 기본값 = "x") - 상승하는 가격 수준을 표시하는 기호입니다.

기본값 = "x") - 상승하는 가격 수준을 표시하는 기호입니다. O ( 기본값 = "o") - 하락하는 가격 수준을 표시하는 기호입니다.

기본값 = "o") - 하락하는 가격 수준을 표시하는 기호입니다. SilentMode ( 기본값 = true) - 거짓인 경우 도구 상자 하위 창의 전문가 탭에 인쇄된 각 X 및 O에 대한 정보가 인쇄됩니다.

기본값 = true) - 경우 인쇄된 각 X 및 O에 대한 정보가 인쇄됩니다. MaxObjects ( 기본값 = 10000) - 인디케이터가 생성할 수 있는 최대 차트 개체 수(X 및 O)입니다. 이 매개변수를 사용하면 잘못된 설정으로 인해 인디케이터가 플랫폼에 과부하가 걸리는 것을 방지할 수 있습니다.

기본값 = 10000) - 인디케이터가 생성할 수 있는 최대 차트 개체 수(X 및 O)입니다. 이 매개변수를 사용하면 잘못된 설정으로 인해 인디케이터가 플랫폼에 과부하가 걸리는 것을 방지할 수 있습니다. ObjectPrefix ( 기본값 = "PNF-") - 다른 인디케이터와의 호환성을 위한 차트 개체의 접두사입니다.

예시

아래 예시 이미지는 MT5에서 포인트 앤 숫자 인디케이터를 사용하여 4일간의 EUR/USD 가격 움직임을 47개 열의 X와 O로 압축한 것입니다. 박스 크기는 60포인트(6핍)로 설정되어 있으며 반전은 3입니다.

점-그림 차트로 고전적인 지지와 저항, 추세선 분석을 할 수 있습니다. 일부 트레이더는 페넌트, 삼각형, 이중 고점 및 저점과 같은 PnF 차트 패턴을 사용하기도 합니다.

다음은 10달러(1000포인트)를 박스 크기로 사용하고 반전값을 3으로 설정해 BTC/USD 쌍 차트를 표시하는 포인트-앤-그림 MT5 인디케이터의 속도감 있는 동영상입니다:



