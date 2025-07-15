손익 정보 메타 트레이더 표시기 - 주어진 임계값을 초과한 모든 캔들에 대한 손익을 표시합니다. 값은 포인트와 백분율로 계산됩니다. 이 인디케이터는 일반 캔들 종가 및 시가 차이, 현재 종가와 이전 종가의 차이 등 두 가지 모드로 손익을 계산할 수 있습니다. 최소 변경 한도(핍 및 백분율)를 설정하고 모드를 변경할 수 있으며 출력 숫자의 글꼴 색상도 조절할 수 있습니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다.

위 차트는 GBP/USD @ W1에서 손익 정보 인디케이터의 사용 예시를 보여줍니다. 백분율 제한은 1.0%로 설정하고 핍 제한은 1,500핍으로 설정했습니다. 계산 모드는 "종가 대비 이전 종가"로 설정했습니다. 기간 동안의 포인트 수는 캔들 아래에 표시됩니다. 백분율 변화 - 캔들 위에 표시됩니다.

분명히 이 지표를 사용하여 거래 신호를 생성하는 것은 거의 불가능합니다. 주요 목적은 시장 상황 분석을 단순화하고 강세 및 약세 패턴을 쉽게 찾을 수 있도록 하는 것입니다. 물론 비정상적으로 큰 변화에 대한 데이터를 일종의 진입 또는 청산 신호로 사용할 수는 있습니다.



