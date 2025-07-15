당사 팬 페이지에 가입하십시오
손익 정보 메타 트레이더 표시기 - 주어진 임계값을 초과한 모든 캔들에 대한 손익을 표시합니다. 값은 포인트와 백분율로 계산됩니다. 이 인디케이터는 일반 캔들 종가 및 시가 차이, 현재 종가와 이전 종가의 차이 등 두 가지 모드로 손익을 계산할 수 있습니다. 최소 변경 한도(핍 및 백분율)를 설정하고 모드를 변경할 수 있으며 출력 숫자의 글꼴 색상도 조절할 수 있습니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다.
입력 매개변수
- 퍼센트 제한 ( 기본값 = 1.0) - 표시할 변경의 최소 임계값(백분율 포인트).
- PointsLimit ( 기본값 = 1000) - 표시할 변동폭의 최소 임계값(포인트 단위).
- CloseToClose ( 기본값 = true) -참이면 표시기는 현재 종가를 이전 종가와 비교하고,거짓이면 현재 종가를 현재 열기와 비교합니다.
- DisplayLossColor ( 기본값 = clrRed) - 마이너스 가격 변동 표시의 색상입니다.
- DisplayGainColor ( 기본값 = clrGreen) - 양수 가격 변동 표시의 색상입니다.
- MaxBars ( 기본값 = 100) - 인디케이터를 계산할 최대 막대 수입니다. 숫자가 높을수록 지연 표시기가 더 많이 표시됩니다.
- 폰트페이스 ( 기본값 = "베르다나") - 디스플레이에 사용할 폰트페이스입니다.
- FontSize ( 기본값 = 10) - 표시할 글꼴 크기입니다.
- ObjectPrefix ( 기본값 = "GLI-") - 다른 지표와의 호환성을 위한 차트 개체의 접두사입니다.
위 차트는 GBP/USD @ W1에서 손익 정보 인디케이터의 사용 예시를 보여줍니다. 백분율 제한은 1.0%로 설정하고 핍 제한은 1,500핍으로 설정했습니다. 계산 모드는 "종가 대비 이전 종가"로 설정했습니다. 기간 동안의 포인트 수는 캔들 아래에 표시됩니다. 백분율 변화 - 캔들 위에 표시됩니다.
분명히 이 지표를 사용하여 거래 신호를 생성하는 것은 거의 불가능합니다. 주요 목적은 시장 상황 분석을 단순화하고 강세 및 약세 패턴을 쉽게 찾을 수 있도록 하는 것입니다. 물론 비정상적으로 큰 변화에 대한 데이터를 일종의 진입 또는 청산 신호로 사용할 수는 있습니다.
