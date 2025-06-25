거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
Intrabar Volume Flow - MetaTrader 5용 지표
단순히 하나의 볼륨 히스토그램 막대를 그려서 막대의 볼륨을 설명하는 대신 들어오는 볼륨을 표시할 수 있습니다.
이 표시기는 표준 볼륨 표시기처럼 바당 총 볼륨을 표시하는 대신 볼륨이 틱 단위로 어떻게 변화하는지를 보여줍니다.
따라서 이 표시기는 볼륨 압력에 대한 실시간 보기를 제공합니다. 막대의 틱 활동이 많으면 히스토그램에 증가 추세가 나타나고 크기가 증폭되며, 시장의 거래량이 약하면 히스토그램에 약한 정점이 나타납니다.
이렇게 하면 틱 시간에 따라 틱 볼륨이 선형적으로 진행되어 단일 바에 누적되는 볼륨을 다른 방식으로 시각화할 수 있습니다.
다음과 같은 경우에 유용할 수 있습니다:
갑작스러운 볼륨 급증을 실시간으로 감지.
시장의 미세한 구조적 변화 추적.
바가 형성되는 동안의 거래량 축적 이해.
흡수 또는 소진 감지(거래량은 급증하지만 가격은 크게 움직이지 않는 경우).
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/55923
