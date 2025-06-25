단순히 하나의 볼륨 히스토그램 막대를 그려서 막대의 볼륨을 설명하는 대신 들어오는 볼륨을 표시할 수 있습니다. 이 표시기는 표준 볼륨 표시기처럼 바당 총 볼륨을 표시하는 대신 볼륨이 틱 단위로 어떻게 변화하는지를 보여줍니다.

따라서 이 표시기는 볼륨 압력에 대한 실시간 보기를 제공합니다. 막대의 틱 활동이 많으면 히스토그램에 증가 추세가 나타나고 크기가 증폭되며, 시장의 거래량이 약하면 히스토그램에 약한 정점이 나타납니다.

이렇게 하면 틱 시간에 따라 틱 볼륨이 선형적으로 진행되어 단일 바에 누적되는 볼륨을 다른 방식으로 시각화할 수 있습니다.





다음과 같은 경우에 유용할 수 있습니다:

갑작스러운 볼륨 급증을 실시간으로 감지.

시장의 미세한 구조적 변화 추적.

바가 형성되는 동안의 거래량 축적 이해.

흡수 또는 소진 감지(거래량은 급증하지만 가격은 크게 움직이지 않는 경우).







