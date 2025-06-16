특징 및 기능

이 인디케이터는 사용자가 정의한 입력값에 따라 계산된 고가와 저가의 두 줄을 차트에 표시합니다. 주요 기능은 다음과 같습니다:

사용자 지정 가능한 차트주기 : 사용자는 기본값이 PERIOD_D1 (매일)인 TimeFrame 입력을 사용하여 시간대(예: 일별, 시간별)를 선택할 수 있습니다. 인디케이터는 데이터 정확성을 유지하기 위해 선택한 주기가 차트의 현재 주기보다 작지 않도록 합니다.

가격 계산 옵션 : 가격 입력에서는 세 가지 모드 중에서 선택할 수 있습니다: 낮음/높음(DHL_LOWHIGH) : 지정한 기간의 최고가와 최저가를 표시합니다. 시가/종가(DHL_OPENCLOSE) : 최대 시가/종가를 표시하고 최소 시가/종가를 표시합니다. 종가/종가(DHL_CLOSECLOSE) : 최고가와 최저 종가를 표시합니다.

이전 기간 옵션 : 이전 기간 입력(기본값: true)을 사용하면 이전 기간의 최고가/최저가를 표시하여 과거 분석에 도움이 됩니다.

시각적 사용자 지정: 이 인디케이터는 고점과 저점 모두에 은색 실선을 사용하며 너비는 1로 차트를 어지럽히지 않고 명확하게 볼 수 있도록 합니다.

작동 방식

이 인디케이터는 고가와 저가를 저장하고 표시하기 위해 두 개의 버퍼(HighBuffer 및 LowBuffer)를 초기화하여 작동합니다. 초기화(OnInit) 중에 이 버퍼를 설정하고 기간을 검증합니다. 핵심 로직은 각 막대의 가격 데이터를 처리하는 OnCalculate 함수에 있습니다:

데이터 준비: 시간, 시가, 종가, 고가, 저가 배열이 역 인덱싱을 위해 계열로 설정됩니다. 차트주기 정렬: 인디케이터는 선택한 차트주기에 맞춰 데이터를 정렬하기 위해 iBarShift를 사용하여 막대 이동을 계산합니다. 가격 계산: DHL_LOWHIGH의 경우 iHigh 및 iLow를 사용하여 고가와 저가를 직접 가져옵니다.

DHL_OPENCLOSE 및 DHL_CLOSECLOSE의 경우, 기간 내 최고가/최저가를 iHighest 및 iLowest를 사용하여 식별합니다. 이전 기간 처리: 이전 기간을 활성화하면 계산이 이전 기간으로 이동하여 과거 컨텍스트를 제공합니다. 최적화: 이 인디케이터는 효율성을 보장하고 중복 처리를 방지하기 위해 계산을 새 막대 또는 업데이트된 막대(제한) 로 제한합니다.

실제 적용 사례

데일리하이로우 인디케이터는 다음과 같은 주요 가격 수준을 기준으로 전략을 사용하는 트레이더에게 이상적입니다:

지지 및 저항 : 브레이크아웃 또는 반전 전략을 위한 일일 또는 사용자 지정 시간대 고점/저점 식별.

추세 분석 : 현재 가격 움직임을 이전 고점/저점과 비교하여 시장 방향을 가늠할 수 있습니다.

리스크 관리: 중요한 가격대를 기준으로 손절 또는 이익실현 수준을 설정합니다.

사용 방법

설치: MQL5/지표 폴더에 코드를 복사하고 컴파일하여 메타트레이더 5 플랫폼에 인디케이터를 추가합니다. 구성: 원하는 차트주기를 설정합니다(예: 일봉의 경우 PERIOD_D1 ).

전략에 따라 가격 모드(DHL_LOWHIGH, DHL_OPENCLOSE 또는 DHL_CLOSECLOSE)를 선택합니다.

이전 옵션을 활성화 또는 비활성화하여 현재 및 이전 기간 데이터 사이를 전환합니다. 차트 적용: 인디케이터를 차트에 첨부합니다. 고점과 저점을 나타내는 두 개의 은색 선이 표시됩니다.

결론

데일리하이로우 인디케이터는 MQL5 트레이더를 위한 간단하면서도 강력한 도구로, 기간 및 가격 계산 방법의 유연성을 제공합니다. 가벼운 디자인과 효율적인 처리로 기술적 분석을 향상시키려는 초보자와 숙련된 트레이더 모두에게 적합합니다.





피드백

제안 사항이 있거나 문제가 발생하면 MQL5 코드베이스 페이지에 의견을 남기거나 MQL5 커뮤니티를 통해 저에게 연락해 주세요. 여러분의 피드백은 이 도구를 개선하는 데 소중합니다!





문의처:MQL5 링크

