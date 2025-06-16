거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
MT5 마감 시간
TimeToClose-v1.01은 적응형 시각적 통합으로 캔들 마감까지 실시간 카운트다운을 표시하는 차트 인디케이터입니다. 간단하게 만든 다음 바로 사용할 수 있도록 다듬었습니다. 주요 기능
- 동적 색상 적응: 캔들 방향(강세/약세/도지)에 따라 캔들 테두리 색상 또는 캔들 몸통 색상에 따라 텍스트 색상이 자동으로 테마에 맞춰 져 차트 테마의 시각적 일관성을 유지합니다.
- 전략 테스터 최적화: MQL_VISUAL_MODE 감지를 사용하여 비시각적 백테스트에서 EnableTextInVisualBacktest 매개변수를 통해 렌더링을 비활성화하여 최적화 중에 시스템 리소스를 절약합니다.
- 멀티 타임프레임 지원: 1분부터 월 단위까지 모든 시간대에 대해 PeriodSeconds() 계산을 사용하여 표시 형식을 자동으로 조정합니다.
- 사용자 지정 가능한 디스플레이: 다음을 통해 구성 가능:
- 간격을 위한 TextFirstSeparator/TestSecondSeparator
- 폰트 크기 및 텍스트 앵커포인트 위치 지정
- ShowTimeDate 매개변수를 통한 날짜 시간 표시 옵션(기본적으로 비활성화됨)
이 인디케이터는 1초 단위로 정밀하게 업데이트하기 위해 이벤트 설정 밀리초 타이머(1000)를 사용하며, OnCalculate() 최적화를 통해 CPU 사용 공간을 최소화합니다. 시각적 요소는 EA 종료 시 자동으로 제거되고 매개변수 변경 후 새로 고쳐집니다.
사용 방법
- 다운로드
- 메타에디터5에서 컴파일
- 실행
흑백 예시:
컬러 예제:
버그나 최적화 아이디어를 발견하거나 유용하다고 생각되면 알려주세요. 좋은 하루 되세요!
