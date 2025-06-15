스텝 크기에 따라 새로운 스윙 포인트를 식별하는 지그재그입니다. 스윙 감지의 감도는 단일 입력 "스케일"로 제어되며, 이는 인디케이터가 가격 변동에 얼마나 반응하는지를 조정합니다.

스텝 크기는 현재 파동 방향을 반전시키는 데 필요한 최소 가격 움직임을 정의합니다. 스윙 방향이 변경된 것으로 간주되기 전에 필요한 가격 움직임의 임계값을 결정합니다.

기존의 지그재그 인디케이터는 "깊이" 매개 변수를 사용하여 스윙 반전에 필요한 최소 가격 막대 수를 정의하는 반면 이 인디케이터는 가격 움직임 자체에 초점을 맞추지만 이러한 차이에도 불구하고 새로운 스윙이 확인될 때까지 다리 연속이 있기 때문에 기능은 매우 유사합니다. 스윙 분석에 사용해야 합니다.

Evgeniy Chumakov의 MT4 지표를 변환 한 것입니다.

원래 MT4 인디케이터는 여기에서 찾을 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/code/54274

눈금 값을 높이면 지그재그가 가격 변동에 더 민감해지므로 눈금 값이 높을수록 지그재그 포인트가 많아집니다.

기본 눈금 입력값 1.0은 주로 통화 쌍을 위해 설계되었습니다.

XAUUSD의 경우 3000의 스케일 입력으로 시작하여 거기서부터 올라갈 수 있습니다.

BTCUSD의 경우 25000의 스케일 입력으로 시작하여 거기서부터 올라갈 수 있습니다.

다른 유형의 시장의 경우 적절한 시작 스케일 값을 찾기 위해 시행착오를 거쳐야 합니다.







