Telegram integration made easy. - MetaTrader 5용 라이브러리
이 텔레그램 모듈은 텔레그램 봇 API를 통해 메시지를 전송하여 텔레그램과의 통신을 가능하게 합니다.
SendMessageToTelegram 함수는:
- 메시지, 채팅 ID, 봇 토큰을 매개변수로 받아 JSON 페이로드를 구성합니다,
- 그리고 HTTP POST 요청을 사용하여 텔레그램 API로 전송합니다.
WebRequest 함수를 사용하여 5000밀리초의 시간제한을 두고 요청을 합니다. 요청이 성공하면 (HTTP 200 응답), 확인 메시지를 출력하고, 그렇지 않으면 오류 메시지와 함께 응답 세부 정보를 출력합니다.
애플리케이션 예시
- 신호 알림 보내기
- 기타 통신 작업
아래는 전문가 어드바이저(EA)에서 Telegram.mqh 모듈을 사용하는 방법을 보여주는 예시입니다. 저는 초기화 시 인사말 메시지를 텔레그램으로 보내는 간단한 테스트용 EA를 개발했습니다.
EA에 텔레그램 메시지를 통합할 때, 세가지 핵심 단계가 필수적입니다:
1. 텔레그램 모듈 포함하기
- #include <Telegram.mqh>: SendMessageToTelegram 함수를 제공하는 모듈을 가져옵니다.
2. 텔레그램 자격 증명 선언하기
- botToken: 텔레그램 봇 토큰을 저장할 파라미터를 입력합니다.
- chatId: 텔레그램 채팅 ID를 저장할 파라미터를 입력합니다.
3. 텔레그램 메시지 보내기
- 메시지를 정의합니다: 인사말 메시지 문자열을 작성합니다.
- 함수 호출: OnInit() 함수 내에서 SendMessageToTelegram(message, chatId, botToken)을 사용합니다.
- 피드백 처리: HTTP 응답에 따라 성공 또는 실패를 나타내는 메시지를 출력합니다.
텔레그램 전송 테스트
위 이미지의 전문가 로그의 결과는 잘못된 자격 증명으로 인해 실패한 텔레그램 메시지 전송 시도를 보여줍니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/56583
