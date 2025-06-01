거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
다이버전스 디마커 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 186
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이 인디케이터는 이 링크를 통해 다운로드할 수 있는 다이버전스 어썸 오실레이터 인디케이터의 포크 인디케이터입니다: https: //www.mql5.com/pt/code/56820
이 인디케이터 구축 동영상:
MetaQuotes Ltd에서 포르투갈어로 번역함.
원본 기고글: https://www.mql5.com/pt/code/57174
스토크 크로스 EA - 20 이하 매수, 80 이상 매도 (H1)
H1 주기의 스토캐스틱 오실레이터 반전 신호를 기반으로 하는 간단하고 효과적인 전문가용 어드바이저입니다. 매수 신호는 %K가 20 레벨 아래 %D를 초과하면 발동되고, 매도 신호는 %K가 80 레벨 위 %D를 하회하면 발동됩니다. 위험은 계좌 잔고에 따라 계산되며 로트 크기는 0.1로 설정됩니다(필요에 따라 조정 가능). 테이크프로핏(TP)은 모든 포지션에 300포인트로 설정되며 스톱로스(SL)는 반대 크로스 오버 신호에 따라 동적으로 계산합니다. 포지션은 반대 방향의 크로스오버가 발생하거나 TP 또는 SL에 도달하면 청산됩니다.Rabbit
차트에 모든 통화쌍에 대한 실제 지지/저항 수준을 표시합니다.
iS7N_SacuL.mq5
일련의 화살표 및 레벨에서 표시기. 메타트레이더 4용으로 작성된 인디케이터에서 변환(약간의 변경)되었습니다.Heiken Ashi based EA
전문가 어드바이저는 하이켄 아시 지표를 기반으로 합니다.