H1 주기의 스토캐스틱 오실레이터 반전 신호를 기반으로 하는 간단하고 효과적인 전문가용 어드바이저입니다. 매수 신호는 %K가 20 레벨 아래 %D를 초과하면 발동되고, 매도 신호는 %K가 80 레벨 위 %D를 하회하면 발동됩니다. 위험은 계좌 잔고에 따라 계산되며 로트 크기는 0.1로 설정됩니다(필요에 따라 조정 가능). 테이크프로핏(TP)은 모든 포지션에 300포인트로 설정되며 스톱로스(SL)는 반대 크로스 오버 신호에 따라 동적으로 계산합니다. 포지션은 반대 방향의 크로스오버가 발생하거나 TP 또는 SL에 도달하면 청산됩니다.

차트에 모든 통화쌍에 대한 실제 지지/저항 수준을 표시합니다.