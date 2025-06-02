모두 좋은 하루 되세요)

포럼에 처음으로 코드를 게시했습니다 !!!





EA는 2 MA 지표를 기반으로합니다. 일정 기간 동안 교차하지 않고 주요 움직임에서 하락하면 3의 첫 번째 거래가 열립니다. 다른 거래는 ATR에 따라 우리 방향으로 이동하거나 한 단계씩 반대 방향으로 이동할 때 열립니다. 우리 방향으로 이동할 때 세 가지 거래가 모두 설정된 후 후행으로 작동합니다. 우리를 상대로 움직일 때 EA는 그리드 단계의 거리에서 여러 거래를 아래 또는 위 (거래 유형에 따라 다름)로 닫습니다.



