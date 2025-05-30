거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
사용자 지정 B맵 차트 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 187
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
MetaQuotes Ltd에서 스패인어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/es/code/58845
피벗포인트유니버설
개체를 사용하지 않는 피벗 기준점은 사용 가능한 전체 히스토리에 걸쳐 구축됩니다. 5가지 계산 옵션. 세 가지 구성 변형: 일별, 주별, 월별. 일일 레벨의 경우 GMT 오프셋 가능성이 있습니다.수학적 머레이 선(지지와 저항)
이 인디케이터는 개체를 사용하지 않고 사용 가능한 전체 기록에 머레이 수학 라인을 구축합니다.
Brooky Trend Strength for MT5
이 표시기는 3개의 다른 하위 창 표시기를 호출합니다. 모든 파일은 표시기 폴더로 이동합니다.Simple MA Expert Advisor
새로운 전략 테스터를 사용해보고 싶은데 EA가 없는 분들을 위한 것입니다.