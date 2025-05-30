거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
Brooky Trend Strength for MT5 - MetaTrader 5용 지표
이 표시기는 3개의 다른 하위 창 표시기를 호출합니다. 모든 파일은 인디케이터 폴더에 저장됩니다.
자세한 사용 지침은 https://www.mql5.com/ko/code/9735
사용자 지정 B맵 차트
이 보조지표는 화면 중앙에 BMP 이미지를 차트에 표시하는 것이 유일한 목적인 메타트레이더 5용 사용자 지정 보조지표입니다. 용도는? 분석 및 시장 데이터에 영향을 주지 않고 정적 이미지(로고, 개인 브랜딩, 차트 메시지 또는 알림)를 거래 차트에 직접 표시하는 데 사용됩니다. 어떻게 작동하나요? MQL5Images 폴더에서 이미지(2.bmp)를 표시하기 위해 OBJ_BITMAP_LABEL 객체를 생성합니다. 자동으로 차트 중앙을 계산하여 이미지를 배치합니다. 창 크기를 조정해도 항상 중앙에 위치하도록 새 틱이 나올 때마다 이미지 위치를 업데이트합니다.피벗포인트유니버설
개체를 사용하지 않는 피벗 기준점은 사용 가능한 전체 히스토리에 걸쳐 구축됩니다. 5가지 계산 옵션. 세 가지 구성 변형: 일별, 주별, 월별. 일일 레벨의 경우 GMT 오프셋 가능성이 있습니다.
Simple MA Expert Advisor
새로운 전략 테스터를 사용해보고 싶은데 EA가 없는 분들을 위한 것입니다.클립보드
클립보드 콘텐츠 검색(클립보드)