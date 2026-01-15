- 成長
トレード:
78
利益トレード:
56 (71.79%)
損失トレード:
22 (28.21%)
ベストトレード:
3 236.00 USD
最悪のトレード:
-25.92 USD
総利益:
4 464.01 USD (6 632 pips)
総損失:
-185.84 USD (7 075 pips)
最大連続の勝ち:
15 (4 348.73 USD)
最大連続利益:
4 348.73 USD (15)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
14.84%
最大入金額:
77.17%
最近のトレード:
2 分前
1週間当たりの取引:
78
平均保有時間:
14 分
リカバリーファクター:
35.90
長いトレード:
58 (74.36%)
短いトレード:
20 (25.64%)
プロフィットファクター:
24.02
期待されたペイオフ:
54.85 USD
平均利益:
79.71 USD
平均損失:
-8.45 USD
最大連続の負け:
8 (-119.18 USD)
最大連続損失:
-119.18 USD (8)
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
112.17 USD
最大の:
119.18 USD (0.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.59% (119.18 USD)
エクイティによる:
15.20% (3 294.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|4.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-443
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 236.00 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +4 348.73 USD
最大連続損失: -119.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LiteFinanceVC-Live-08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ECMarkets-Live05
|3.43 × 65
